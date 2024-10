Carmen Pastor, la costurera granadina que mantiene vivo el oficio y pasión de su abuela

Este lunes 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Costurera. A diferencia de otras celebraciones similares, esta probablemente no cope demasiados titulares ni sea tan festejada y homenajeada como las demás. Sin embargo, en una fecha como la que acontece, es importante recordar lo trascendental de este oficio que durante años ha mantenido a familias enteras y ha sido el refugio y única parcela en la que las mujeres podían brillar, aunque no se las dejase.

Hace no demasiados años, cualquier barrio o municipio contaba con numerosas tiendas de costura. Los hilos, las telas y los maniquís abrían un mundo de posibilidades que solo aquellos que saben lo que significa crean algo desde cero comprenden su importancia y valor. Actualmente, estos pequeños establecimientos han ido desapareciendo y solo unos pocos valientes mantienen la esencia de un oficio que no entiende de prisas, solo de dedicación.

La edad de las costureras, porque sigue siendo un oficio protagonizado en su mayoría por mujeres, crece, mientras que el traspaso de generación en generación comienza a ser una mera anécdota. Sin embargo, esa casualidad puede dar lugar a un sueño y un futuro muy prometedor. Este es el caso de Carmen Pastor, una joven granadina que pasó su infancia entre retales, agujas, hilos y máquinas de coser y que ahora vive con gran esperanza el sueño de que sus diseños formen parte del armario y la vida de cada vez más personas.

“Desde que tengo uso de razón mis juegos han sido la costura. Pasaba las tardes con mi abuela, viéndola coser y, mientras tanto, yo le hacía un vestido a mis muñecas o cualquier otra cosa”. Carmela, la abuela de esta granadina, reside en Archidona, pueblo en el que ha pasado toda su vida y donde fue la costurera de la localidad. “Era un pueblo muy pequeño por lo que no tuvo muchas oportunidades, no podía llegar a más gente. Su padre tampoco la dejó ir a más, siempre quedó un poco olvidada”, explica su nieta a la que, por suerte, sí pudo transmitirle su pasión por la costura.

Carmen es fisioterapeuta, pero el diseño y la moda siempre fueron aficiones que nunca se iban de su cabeza. “Me gusta mucho la fisioterapia, pero esto es algo que llevo dentro. Mis padres siempre quisieron que tuviese una carrera más segura, pero yo siempre traté de compaginar mis estudios universitarios con cursos de Moda o Marketing. Estudiaba con los apuntes de anatomía en un lado y los de moda en otro. Cuando acabé la carrera dije, vale, ahora me toca a mí”. Su empeño en querer ser lo que realmente le apasionaba la llevó a aprender a coser, porque tal y como ella misma cuenta, “yo diseñaba con mi abuela, pero había cosido cuatro cosas. Hacer un patrón o una simple prenda es algo muy complicado”.

Así, en su camino hacia el mundo de la moda surgió la primera puerta hacia el éxito. “Me apunté al máster de moda y a un curso de diseño de moda con verduras, ahí es cuando, al segundo año, gané el primer premio de un concurso. Gracias a eso tenemos una marca de diseños de resina. También estoy en clases de confección y corte a la que me apunté para aprender desde cero”. Su empeño en seguir el legado de su abuela y la inestimable ayuda de las redes sociales han llevado a esta granadina a poder crear su propia marca de ropa donde sus raíces andaluzas son las grandes protagonistas de la historia.

“La gente se piensa que la costura es fácil porque se comprar un vestido de tres euros en el Shein”

La sociedad de lo efímero y lo instantáneo ha hecho que el arte de construir una prenda desde cero, con errores y aciertos y crear una pieza única se esté perdiendo cada vez más. Así lo ve esta granadina que reconoce que “ya no se valora el esfuerzo que hay detrás de esto. Todo el recorrido de la prenda la gente no lo ve. No ve cómo falla un patrón o un tejido no funciona y hay que desecharlo. Esto hace que los jóvenes artesanos y diseñadores, cuando piden un precio, nadie quiera pagarlo, pero es que hay muchísimo trabajo detrás”.

Todo ese proceso, Carmen lo muestra en sus redes sociales, algo que le ha permitido que sus clientes vean de primera mano todo lo que ha costado crear la prenda que han adquirido, así como darme un sentido a su sueño y, sobre todo, al de su abuela. Esta joven diseñadora sueña, no solo con llegar lejos en el mundo de la moda, sino también con darle a su abuela el reconocimiento que tanto merece.

“Mi abuela es mi referente, mi ejemplo de vida y de talento. Ella ahora está viviendo su sueño a través de mi, está viviendo todo lo que no ha podido vivir antes. Siempre dice que ojalá fuese más joven para disfrutar más de esta etapa. Por eso, intento llevarla conmigo a todos lados y mostrarle todas las cosas bonitas que le dicen por las redes sociales. Quiero que la gente venga a vivir esa ilusión y la experiencia de crear algo para ellos y ojalá pueda hacer que no se pierda esta profesión, ni ese sentimiento de ilusión y de exclusividad” que se siente al llevar una prenda confeccionada única y exclusivamente para uno.