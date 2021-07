El consistorio sexitano ofrece una amplia programación cultural hasta este domingo

El Ayuntamiento de Almuñécar ha organizado una programación cultural de flamenco, humor, jazz y poesía, que durará hasta este próximo domingo. Las actividades están destinadas a todos los públicos y comenzarán a partir de este jueves 15 de julio.

Las agendas de Almuñécar y de La Herradura son las siguientes:

Agenda de Almuñécar

El jueves 15, el grupo de cómicos “Censurados en Facebook”, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, vuelven una noche más al escenario con su espectáculo “Dos es más que uno” a partir de las 22.30 horas en el parque El Majuelo.

La función consiste en varios sketches de actualidad donde ridiculizan situaciones cotidianas recreadas en una obra de teatro: “Tenemos un humor muy arraigado, de pueblo, y llevamos por bandera nuestro sitio. Hemos hecho espectáculos fuera, donde hemos querido dejar “el deje” sexitano, paseando con orgullo tanto el nombre de Almuñécar como de La Herradura”, explica el dúo de cómicos.

Este mismo espectáculo está programado para los días 27 de julio y 5 de agosto, con el que el dúo de cómicos seguirá sacando más de una sonrisa: “Que tengamos varias fechas previstas demuestra que nuestro trabajo está dando sus frutos y que confían en nosotros”, añaden “Censurados en Facebook”.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla una hora antes del espectáculo.

Durante el viernes 16, el “DJ Marcos Cortés” actúa a partir de las 22.15 horas en “La Plaza del Sexi”, que se ubica en el Parque del Acueducto, junto a la urbanización “La Santa Cruz”, con entrada libre desde las 21 horas hasta completar aforo.

“Costa Jazz Quartet”, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento sexitano, actúa en el parque El Majuelo a partir de las 22.30 horas, para ofrecer un gran concierto a todos los amantes del jazz.

El cuarteto, que surgió a raíz del Festival de Jazz en la Costa, está formado por músicos con una amplia trayectoria profesional con Jesús Mata al saxofón, Jacinto Rodríguez al piano, Miguel Ángel Pimentel en el contrabajo y André André Borgström a la batería.

Trayectoria

Jesús Mata cursó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y se trasladó a Madrid para especializarse en música moderna en la Escuela de Música Creativa de Madrid.

Jacinto Rodríguez Hidalgo, titulado como profesor por el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada y pianista de amplia experiencia, ha tocado con la Big Band de Granada, el cuarteto Jade Jazz y One For My Baby.

André Borgström cursó sus estudios de batería en la Music School KMI de Estocolmo y ha grabado discos con diferentes grupos como After Therapy, Black Rhino, Curtis o Syster Fritz.

Miguel Ángel Pimentel, contrabajista y profesor afincado en Granada, tiene una amplia carrera musical centrada en el jazz y el flamenco.

El parque El Majuelo cuenta con todas las medidas de seguridad establecidas por los responsables sanitarios a causa de la Covid-19.

El sábado 17, la música también se trasladará a las calles y plazas de la localidad con el “Concierto Bandas Sonoras” de la mano de la Banda de Música Municipal de Almuñécar, bajo la dirección de David Pino Campos. El acto tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento de Almuñécar.

Por otro lado, “Poemas de Luna”, a cargo de la Asociación de Artistas Sexitanos (ARTEX) y en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, llenarán las noches de magia con los recitales de poesía teniendo a la luna llena como testigo principal. El acto será a partir de las 22 horas a los pies de la Cruz en el Peñón del Santo.

Este no será el único recital que acogerá Almuñécar, puesto que el 22 de agosto y el 21 de septiembre, habrá otra cita para todo el que quiera deleitarse con la poesía acompañado de las magníficas vistas que ofrece el mirador del Peñón del Santo.

“With Harmony” actuará a partir de las 22.15 horas en “La Plaza del Sexi”, que se ubica en el Parque del Acueducto, junto a la urbanización “La Santa Cruz”, con entrada libre desde las 21 horas hasta completar aforo.

Agenda en La Herradura

Para el jueves 15 , la Tenencia de Alcaldía de La Herradura ofrece una fiesta infantil con colchones hinchables, un futbolín humano y un toro mecánico a partir de las 19 horas en la Plaza de la Independencia de La Herradura.

, la Tenencia de Alcaldía de La Herradura ofrece una con colchones hinchables, un futbolín humano y un toro mecánico a partir de las El viernes 16, la Herradura vibrará de emoción con el espectáculo “Flamenco de Raíz” de la mano del bailaor granadino Iván Vargas, a partir de las 22 horas en la Plaza de la Independencia. Junto a él, estará arropado por un elenco de artistas de la talla del cantaor Joni Cortés, la guitarra de Luis Mariano y la percusión de Miguel Rodríguez Hernández ‘El Cheyenne’.

“Flamenco de Raíz” es un espectáculo que une a dos generaciones del baile y el cante granadino, como es el propio Iván Vargas, los maestros Manolete y Juan Andrés Maya. Se trata de una puesta en escena emotiva y cargada de matices, siendo el hilo argumental Granada y las bases del flamenco del mítico barrio del Sacromonte.

El sábado 17, dentro de la programación “La Herradura Flamenca”, los conciertos continuarán de la mano del cantaor granadino Kiki Morente a partir de las 22 en la Plaza de la Independencia.

Hijo de uno de los grandes renovadores del flamenco, Enrique Morente, y la bailaora Aurora Carbonell, desde niño, su padre le inculcó el arte de la guitarra y cursó sus estudios de guitarra y solfeo en el Conservatorio de Juventudes Musicales de Granada, de ahí la asiduidad de acompañarse a sí mismo al cante. Ambos espectáculos de flamenco se podrán disfrutar a partir de las 22 horas con entrada libre.