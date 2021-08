Cómo sacarle partido a tu cuenta de Netflix

Si te has pasado el verano viendo series y películas y ya no sabes qué ver, es posible que ya conozcas estos trucos. ¿Sabías que hay categorías ocultas fuera de las que se ven en el menú? ¿O que las búsquedas se pueden ordenar por años para ver lo más reciente que han lanzado en Netflix? Si no conocías estas funciones, es posible que te ayuden a encontrar nuevos títulos para disfrutar de todo el contenido que la plataforma ofrece.

Utiliza códigos para encontrar nuevas categorías (y no perderte nada)

Si creías que en la clasificación solo hay un tipo de comedia, estás muy equivocado. Netflix tiene doce categorías dentro de la de comedia, y así ocurre con el resto como pueden ser drama o acción. Cada una cuenta con distintas subcategorías para clasificar los títulos.

Para poder acceder a este contenido, solo tienes que utilizar la URL de siempre (https://www.netflix.com/browse) seguida de /genre/ y el número de la categoría que quieras. Por ejemplo, si buscas comedias juveniles, añadirás en código 3519, si buscas dramas clásicos, 29809, o si eres más de películas japonesas, el 10398. Hay infinidad de géneros y tipos de películas para pasarse horas buscando y se pueden consultar todos aquí

Ordena los géneros por año

El buscador ordena las películas con complicados algoritmos y de la forma que le viene bien, de manera que muchas veces acaba por aparecer siempre lo mismo. Pero hay otra forma de ordenar las películas y series, ya sea por fecha o alfabéticamente. Para ello, una vez elegido el género, ve a la parte derecha de la pantalla y haz click sobre el icono con cuatro puntos, y se abrirá un desplegable en el que podrás seleccionar ordenar por año de lanzamiento. Está ordenado de más reciente a más antiguo, y es como si lo vieras por primera vez.

Limpia la lista de ‘Seguir viendo’

Entre tantas y tantas cosas alguna vez te habrá pasado que has empezado una serie o película y se ha quedado sin terminar, y no piensas acabarla. Esta aparecerá en la lista de seguir viendo una y otra vez hasta que la termines o la elimines de ahí.

Los pasos para eliminar cosas de la lista son sencillos: Accede a tu cuenta haciendo click en tu avatar. Una vez ahí, en la sección “Mi perfil”, selecciona actividad de visionado y oculta tu rastro o lo que no quieras que aparezca.

Personaliza los subtítulos

Si te encanta la versión original o las pronunciaciones en sus idiomas de tus actores favoritos, o si simplemente ves las series con subtítulos, existe una manera de personalizarlos. Por fin dejarán de ser tan pequeños que hace falta lupa o tan grandes que apenas se ve la imagen.

Desde tu perfil (accedes a él desde el mismo sitio que te hemos explicado para editar tu lista de “seguir viendo”), tienes que hacer click en configuración de los subtítulos. No solo podrás modificar el tamaño, sino el color, la tipografía utilizada o la aparición o no de sombra en el texto.

Encuentra los títulos originales de Netflix de forma sencilla

Es tan fácil que parece mentira, pero solo tendrás que poner en el buscador la palabra Netflix para que te aparezcan los títulos originales de la cadena. Además, te aparecerán búsquedas sugeridas de Netflix para que puedas acertar seguro, como “nominados a los Emmy 2018 de Netflix”, o las comedias originales de la plataforma de streaming, por ejemplo.