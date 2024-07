Comercio Andalucía, la Confederación del pequeño y mediano comercio andaluz, ha apoyado la reivindicación de la Federación Provincial de Comercio de Granada para que se reduzca la Zona de Gran Afluencia Turística de la capital granadina.

En concreto, la reivindicación de los comerciantes granadinos es que la Zona de Gran Afluencia Turística de Granada se reduzca al casco histórico, Albayzín y entorno de la Alhambra, propuesta que también es apoyada por sindicatos y organizaciones de consumidores.

Según Comercio Andalucía, al igual que ha ocurrido en otras ciudades de Andalucía, la experiencia de extender la ZGAT a todo el municipio de Granada "no ha sido positiva ya que no ha ayudado a atraer más turismo, no ha generado más empleo, pero sí ha perjudicado al comercio de cercanía".

En esta línea, los comerciantes andaluces han señalado que la ZGAT ha implicado "libertad de apertura los festivos y domingos durante los meses de más afluencia turística de la capital granadina, lo que ha puesto en desventaja al comercio de cercanía frente a las grandes superficies y las grandes empresas del sector, ya que no tienen los mismos recursos para poder competir en igualdad de condiciones".

Comercio Andalucía ha afirmado que esta situación es "una dificultad más que se suma a las enormes problemas que tiene el pequeño comercio para hacer frente a las grandes plataformas de venta online y a los devastadores efectos que han tenido en el consumo y en el sector, especialmente en el del comercio de cercanía, las sucesivas crisis que hemos vivido estos años, como son la crisis financiera de 2008, la pandemia del Covid-19 o la crisis energética y de precios provocada por la guerra de Ucrania".

Por todo ello, los comerciantes andaluces solicitan que, "al igual que se ha hecho en otras ciudades de Andalucía, se cree una comisión que estudie el impacto que ha tenido la Zona de Gran Afluencia Turística en el comercio de cercanía de la capital granadina y que los resultados del estudio sirvan para proponer una delimitación más acorde con la realidad turística y comercial de la ciudad, en la línea de los que ha propuesto la Federación Provincial de Comercio de Granada".