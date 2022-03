El Colegio de Médicos de Granada homenajea a Arsacio Peña, el facultativo más longevo de España

Una delegación del Colegio de Médicos de Granada, encabezada por su presidente, Jorge Fernández Parra, ha visitado esta mañana a don Arsacio Peña, al que se le ha entregado una distinción por ser el médico con más años de colegiación en toda España. Don Arsacio Peña ha cumplido 108 años y es considerado casi una leyenda en el mundo de la Medicina en Granada porque ha dado clase de Patología y Clínica Médica al menos a seis generaciones de médicos.

Don Arsacio Peña Yáñez nació en la localidad vallisoletana de Langayo en el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, en 1914. Su padre, también médico, le conminó a que siguiera sus pasos. Estudio Medicina en la Facultad de Valladolid y al terminar se puso a dar clases de su especialidad. Fue en 1944 cuando sacó la cátedra y se vino a Granada, aunque ya había ejercido y se había colegiado en Cádiz, donde estuvo nueve años. En Granada se colegió en enero de 1953, por lo que en 2023 hará 70 años de colegiación. Vive desde hace años en su piso de la Avenida de la Constitución, donde se ha desarrollado la visita.

Jorge Fernández Parra le ha entregado como recuerdo una copia de las actas de colegiación en Cádiz y Granada, además de una pequeña réplica de uno de los leones del patio de la Alhambra en el que se destaca los muchos años de enseñanza que ha dedicado a la Medicina. Asimismo, se le ha recordado a don Arsacio Peña los años en que fue vocal de la Junta Directiva del Colegio a finales de los años sesenta en representación de la Facultad de Medicina.

En una agradable conversación con los miembros del Colegio, don Arsacio ha presumido de no haber tomado pastillas en toda su vida, “solo alguna que otra aspirina cuando tenía jaqueca”. También ha comentado que el secreto de su longevidad es “simplemente por los genes, aunque a los genes tampoco hay que maltratarlos”, ha dicho con la sonrisa de los que se sienten satisfechos por su vida. Así, ha comentado que nunca ha fumado y que no ha sido partidario del alcohol, aunque tampoco ha hecho deporte en su vida, “sólo una vez me vestí de futbolista y le di unas cuantas patadas al balón, por lo demás, nada de nada”.

Su hijo Rafael y su nuera Cristina, han comentado que, a pesar de su edad, don Arsacio no ha perdido la curiosidad y sigue leyendo todos los días el periódico, “sin gafas”, aclaran. De la televisión le gusta el teletexto y se sigue interesando por cómo va la bolsa. Con ese buen humor que no pierde, ha apostillado que ahora tiene un reto en su vida: llegar a los 110 años.