Los cinco productos 'low cost' que ha clonado Shein de algunos famosos

Shein, empresa online y conocida mundialmente, es capaz de sorprender con su variedad de catálogo a cualquier persona que entre en su página web. La empresa cuenta con diferentes catálogos que renueva día a día que contienen desde prendas de ropa para todas las edades hasta accesorios para el hogar. El cliente obtiene la solución para encontrar lo que busca y provoca en él un "vicio" inminente hacia la página. Y sí, asi es como Shein está consiguiendo ser uno de los negocios online más cuantiosos de la época.

Esta tienda internacional no deja de sorprender a sus consumidores y ha sacado al mercado varias prendas 'low cost' imitando las de varias referentes de la moda como Rihanna, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Karol G o Cristina Pedroche.

Kylie Jenner, toda una experta en moda, ha presentado su pequeño bolso acolchado que ha sido tendencia esta temporada. A pesar de su incipiente embarazo, la empresaria no pone freno a su agenda y ha cambiado su armario por el de ropa de entretiempo. Sin embargo, del producto que más se ha hablado ha sido del bolso tan llamativo que ha lucido en redes sociales.

Se trata de un bolso acolchado, probablemente de alguna firma como Channel o Prada, marcas que Kylie se puede permitir, pero muchas personas no. Por esta razón Shein ha sacado la versión 'low cost' de este magnífico bolso. Es acolchado, muy cómodo y tiene una gran capacidad donde cabe absolutamente de todo. Su diseño es similar al de un 'tote bag'. Está en varios colores y puedes hacerte con él por solo 8,75 euros.

Además Shein ha puesto de moda los jeans con los que Kim Kardashian se fotografiaba en los años 90. La joven ha enseñado sus pantalones anchos que han causado furor en redes sociales. Shein ha devuelto al mercado los vaqueros que eran tendencia cuando la mayor de las Kardashian tenía quince años.

Se trata de unos vaqueros de cintura alta holgados en color azul con algún desgaste y roturas en las rodillas. Disponible en varias tonalidades de azul, negro y blanco con diferentes tallas de XS a L y se pueden adquirir por tan solo 22 euros. Al ser holgados la L es suficiente para las que usan una XL.

La plataforma ofrece una alternativa "low cost" al vestido con el que Karol G paralizó los 'Billboard Latinos'. La colombiana posaba con su melena azul y un vestido negro palabra de honor redondeado con abertura en la pierna que estilizaba su figura y le daba ese toque tan sexy.

El vestido negro tan elegante de la cantante ha arrasado en Shein enamorando a sus consumidores por el toque de elegancia que desprende a quién lo viste. Otro palabra de honor en negro pero con un toque diferente a los demás por ser muy similar al de la estrella del reggaetón. Ahora mismo se encuentra rebajado a un 23% hasta un espectacular y económico 8,49 euros. Se estrecha de la cintura estilizando tu figura y es perfecto para lucirlo tanto en fiestas como en momentos importantes.

Los zapatos de Rihanna que ha clonado la empresa son unas sandalias inspiradas en las fetiche de la cantante. La artista, una de las más reconocidas y admiradas del momento ha volcado su carrera profesional desde hace unos años hacia el mundo de las ‘influencers’, enfocado sus esfuerzos directamente hacia la empresa que regenta la marca 'Fenty'. La artista luce sus modelos en redes sociales como, por ejemplo, las sandalias con lazada al más puro estilo romano, con tacón alto de aguja. Son muchas las instantáneas en las que hemos visto a Rihanna con este tipo de calzado. Un estilo que ahora puedes imitar a un precio ‘low cost’ gracias a Shein.

Las sandalias de Shein también cuentan con una lazada para atar a las pantorrillas como hacían los romanos, a la vez que lucen un tacón de aguja muy alto. También como las de Rihanna, cuentan con una punta abierta. Y en este caso están elaboradas con cuerina y con caucho en la suela. Además están disponibles en dos colores: negro o albaricoque. Lucen la combinación perfecta de elegancia y comodidad que necesita un buen calzado. El precio, inigualable, es de solo 18 euros.

Por último Shein ha creado el jersey de colegiala que Cristina Pedroche, presentadora y actriz española, llevaba en sus tiempos de estudiante. La web tiene en su catálogo un jersey idéntico a un precio de locura. Cristina, que habitualmente saca sus modelitos al aire en fotos por redes sociales, algunos más atrevidos que otros, no ha pasado desapercibido el jersey de sus últimas publicaciones donde parece recién salida de clase. Ella misma lo dice en redes sociales: "Aquí saliendo del instituto" mientras muestra un look con el blanco como leit motiv, que consiste en una mini falda y un jersey con un gran escote de pico en ‘V’ que se diferencia con líneas en colores negro y amarillo, y con los hombros caídos. La prenda de la marca Camaleónica by Capriche puedes imitarla con uno de los productos que Shein tiene a la venta por solo 19 euros.

Además de tener cupones, rebajas o tarjetas regalo, si quieres lucir las prendas y accesorios de las figuras más relevantes incluso de la moda, esta tienda sorprende cada día poniéndote la imposibilidad de saber que nuevos artículos saldrán al día siguiente.

Sin duda Shein es la plataforma más fácil para adquirir los productos más buscados imposibles de encontrar o de comprar por su alto precio.