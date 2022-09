Christian Díaz: "Solo hay que pensar en salir a ganar, nadie vive de una pretemporada"

Hace justo un mes y dos semanas, allá por mediados de agosto, el Covirán Granada daba sus primeros pasos en la que ha sido su primera pretemporada como equipo de ACB. En aquel momento, Christian Díaz atendió a GranadaDigital para analizar las semanas de preparación y el, por entonces lejano, estreno en la Liga Endesa. La ilusión y las ganas por empezar el año más emocionante de su carrera eran palpables. La sonrisa no se le iba de la cara. Ahora, un mes y medio después, el tiempo de espera ha acabado, la temporada comienza este jueves ante Fuenlabrada y aunque las sensaciones son las mismas, la pretemporada ha hecho que el base canario ahora sea más consciente de lo dura que será la presente campaña.

Los primeros entrenos en el Veleta, la vuelta a un Palacio que aun no estaba con sus instalaciones al 100%, sumado a las continuas lesiones y la llegada tardía de Cristiano Felicio han hecho que el Covirán Granada viva una pretemporada muy poco común. A tal nivel han llegado los continuos contratiempos que ha sufrido el equipo que no ha sido hasta este semana cuando Pablo Pin ha podido disponer de la plantilla al completo. Es por todo esto que Christian Díaz tiene muy claro que los resultados que se hayan conseguido en pretemporada deben quedar en el olvido. "La liga empieza el jueves, solo hay que pensar en salir a morder y ganar, sin ningún tipo de miedo. Si las cuatro derrotas que hemos sufrido en estas semanas nos sirven para ganar el primer encuentro de la temporada lo firmo ahora mismo. Nadie vive de una pretemporada".

La confianza en el proyecto es plena. No solo la muestra Pablo Pin en cada una de sus ruedas de prensa, sino que los jugadores también reconocen una total tranquilidad y seguridad en la plantilla que conforma el Covirán Granada. "Nosotros estamos muy tranquilos y nuestro objetivo lo tenemos muy claro. Por supuesto vamos a salir a luchar por ello con todo, pero la gente debe tener muy claro que la temporada va a ser dura y que no va a ser lo mismo del año pasado. Lo mejor de todo es que ya sabemos lo que nos va a exigir esta competición. Estamos preparados".

El nivel físico, principal cambio para la temporada

Físico, físico y más físico. Si algo ha quedado patente en los duelos de preparación de este verano es que las plantillas de ACB no son las de LEB Oro. Ahora cada despiste, cada minuto de desconcentración puede suponer la derrota. Es por ello que el conjunto rojinegro está centrando todos sus esfuerzos en mejorar físicamente y en conseguir un juego rápido y fluido que permita plantar cara a los mejores jugadores de Europa.

"Nos están metiendo muchísima caña en los entrenamientos, no se pueden comparar con los del año pasado, aunque el entrenador y el preparador sean los mismo, ahora se nos exige un ritmo mucho más alto, nos tenemos que adaptar como sea a la mejor liga de Europa. El año pasado jugábamos mucho, sí, pero también teníamos muchos momentos de tranquilidad. Este año no nos vamos a encontrar con eso porque enfrente tienes a cinco bestias".

Respecto al cambio de táctica en el juego, el base canario reconoce que aun no está del todo asimilado y es lógico que se vean muchos errores sobre la pista. "Hay que entender que tenemos jugadores nuevos y que lleva tiempo conseguir que doce cerebros piensen al unísono, más aun si no hemos podido entrenar todos juntos hasta ahora. Esto solo es el principio, ha sido complicado sí, pero no es excusa, como dice Pablo siempre, esto es lo que hay. Adaptarse y seguir".

Ese físico, más patente en la ACB, del que tanto se ha hablado en estas semanas de preparación, será el primer reto que los rojinegros deberán afrontar en su duelo ante Fuenlabrada. "Ellos saben que juegan en casa ante el recién ascendido y saldrán muy motivados, esperamos un partido a cara de perro. En esta liga todos son más fuertes, corren más y todo sucede un segundo antes de que pase por tu cabeza. En LEB si nos íbamos del partido cinco minutos, nos recuperábamos, aquí si pasa eso estás muerto. Eso es lo que tenemos que intentar controlar ante Fuenlabrada".

Referente para el camino del Covirán en la ACB

Como veterano en el vestuario rojinegro, Christian Díaz se posiciona como uno de los jugadores que marcará el camino a seguir en esta temporada tan ilusionante como complicada. Su garra, su liderazgo y, sobre todo, sus ganas de demostrar que merece estar en la máxima competición del baloncesto español colocan al base canario como un líder, un guía que durante la pretemporada ha tenido que cargar con todo el peso de la dirección del equipo en ausencia de Lluís Costa, una baja que el de Gran Canaria está deseando recuperar.

"A Lluís se le echa siempre de menos. Cuando tienes a un jugador con tanto talento, con puntos y que pasa bien el balón, siempre se le necesita en la pista. Es una pieza básica y fundamental para el equipo. Cuando regrese estaremos Lluís, Renfroe y yo, eso me permitirá jugar al dos y liberarme un poco de la responsabilidad, sobre todo mental, de tener que dirigir el juego. Los tres somos manejadores, por lo que vamos a poder jugar en ambas posiciones y eso va a beneficiar muchísimo al equipo".

En cuanto a su físico, Christian Díaz reconoce que pasó por malos momentos durante la pretemporada, sobre todo en la Copa Andalucía, partidos en los que tuvo que jugar muchos minutos al ser el único base. "Acabé con el cuádriceps y la espalda reventada", señala el jugador rojinegros, pero apunta que esas molestias ya desaparecieron y que ahora se encuentra "cómodo a nivel físico y personal, por lo que me quedo con eso de cara al inicio de la temporada".

Independientemente de tácticas y físicos, si algo tiene Christian Díaz es ilusión. Al ser preguntado por cómo se encontraba ante el comienzo de la liga, el canario solo pudo sonreír y afirmar con una gran sonrisa que simplemente estaba "contento". Ese brillo en sus ojos, esas ganas de plantar cara a quien sea que se ponga frente a él, ya se llame Mirotic o Tavares, son las que van a hacer que esa luz propia que Christian Díaz lleva consigo reluzca por toda la ACB. Los resultados ya llegarán.