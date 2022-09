Salud a Todo Twitch recopila testimonios acerca de la eutanasia

Salud a Todo Twitch ha dedicado su programa de este miércoles a la eutanasia. El contenido, dirigido por Joan Carles March, se ha centrado en el aspecto más burocrático de una práctica que ha sido muy demandada. La delicadeza de todo lo que implica requirió la aprobación de una ley que esperaban colectivos. El directo, emitido únicamente en YouTube y Facebook a causa de un problema técnico de Twitch, ha tenido numerosos testimonios.

El espacio ha empezado con la participación de Rafael Torrente, marido de Estrella López Álvarez, paciente que recibió la eutanasia en el mes de abril. El caso de Estrella fue conocido a nivel nacional gracias a la publicación de una carta en El País en la que la ciudadana sevillana habló abiertamente de los porqués que la llevaron a querer la eutanasia después de 34 años padeciendo esclerosis múltiple. Estrella crítico las trabas puestas por la Junta de Andalucía, algo que ha replicado este miércoles Rafael Torrente, que ha lamentado tener que vivir los últimos días de su esposa luchando con papeleos en lugar de disfrutar de ella.

Rafael ha relatado a Joan Carles March una cronología de todo lo acaecido con Estrella, quien manifestó en su famosa carta que su sufrimiento se había alargado. El testimonio de este andaluz ha sido escuchado por María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y ponente del PSOE sobre la ley de eutanasia que se ha incorporado posteriormente a la conversación. Carcedo ha recordado que la ley recibió apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados y ha incidido en que los derechos de los pacientes deben ser respetados.

En la misma línea se encuentra Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. El portavoz se ha mostrado optimista a pesar de que en territorios como Andalucía o Madrid no existe toda la voluntad necesaria "para que esto funcione". "Hay palos en algunas ruedas, pero a pesar de eso seguiremos avanzando", ha expresado Fernando, que sabe que la eutanasia "no es cómo poner una escayola". "Esto es un proceso personal para el que cualquier persona no está preparada", ha aseverado.

"Hace falta mucha empatía y sensibilidad"

El tercer bloque del programa ha contado con Miguel Melguizo, médico de familia y asesor en el tema de la eutanasia, Inma Gallardo, médica de familia que realizó la prestación de eutanasia, y Pascale, amiga de una persona que solicitó la eutanasia. Miguel e Inma han transmitido su breve experiencia con la materia y han recalcado la importancia de tener una Atención Primaria digna. "Estamos aprendiendo", ha enfatizado Inma, que entiende que la parte humana no falló en su caso. Fue Pascale quien acudió a ella para que ayudase a su conocida.

Por otro lado, Pascale ha explicado el proceso que vivió su amiga. "Era su deseo más grande", ha declarado sobre su compañera, a la que ha descrito como una persona que "amaba la vida". Miguel Melguizo ha señalado que a lo largo del tiempo la vida ha cambiado tanto que ahora hay "muertes lentas" que han planteado un nuevo escenario. "Hace falta mucha empatía y sensibilidad", ha agregado Inma Gallardo, que ha apelado al lado más humano para que las mejoras lleguen lo más pronto posible.

Eva Camps, Gabriel Sánchez y Fernando Sanz, integrantes de la asociación Derecho a Morir Dignamente, también han sumado su grano de arena para el Salud a Todo Twitch de este miércoles. Los tres han hablado sobre datos y algunas labores llevadas a cabo para conocer cómo marchan los procesos de la ley de eutanasia tras su aprobación. Los portavoces han señalado que existen "diferencias enormes entre comunidades", según sus indicadores. Posteriormente han desgranado algunas de sus peticiones, entre las que destacan el "cumplimiento de plazos, mayor formación, voluntad política o empatía".

El espacio se ha cerrado con la participación de Joaquín Hortal, médico de familia y profesor de bioética de la Universidad de Granada, y David Rodríguez, filósofo y docente en la UGR. Los formadores de la institución académica han expuesto información sobre casos supuestos, que incluyen aspectos relevantes como la donación de órganos posterior a la eutanasia. La realidad es que esta práctica abre un abanico de circunstancias que requerirán de un desarrollo social dentro de un nuevo escenario.