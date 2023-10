Un centenar de menores tutelados conocen los valores del deporte a través del programa 'Mentor 10'

Un centenar de menores tutelados por la Junta de Andalucía en Granada han participado en el programa 'Mentor 10', un proyecto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que ya va por la cuarta edición y que lleva, de manera progresiva y en diferentes niveles, la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 26 mentores que les guían en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

En este caso, el mentor ha sido José Manuel Quintero, que ha dado una charla a los menores tutelados en Granada, a la que ha asistido el delegado territorial de la Consejería, Fernando Egea, quien ha destacado que "este programa es posible gracias a la generosa colaboración de un grupo extraordinario de deportistas andaluces de élite como María Pérez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Damián Quintero, Carolina Marín, José Manuel Ruiz Reyes y el propio José Manuel Quintero, un ejemplo de vida donde nuestros jóvenes pueden inspirarse".

José Manuel Quintero vive y entrena en Chiclana, estudia y trabaja y ha hecho del deporte el motor de su vida porque jugó un papel muy importante para superar el quedarse en silla de ruedas con 13 años. "Para mí es un orgullo ser parte de 'Mentor 10' y compartir equipo con grandísimos deportistas andaluces, estoy viviendo experiencias muy bonitas, tanto en centros educativos, como en clubes deportivos y mentorizando a jóvenes deportistas que están comenzando su andadura en el alto rendimiento".

Entre sus logros deportivos destacan ser campeón del Mundo y de Europa de Duatlón; campeón de España en natación, triatlón y atletismo; récord de España en atletismo (200 metros pista y en la prueba de relevos 4x100 metros). También ha recibido reconocimientos, como la Bandera de Andalucía de la provincia de Cádiz, en 2019; Premio al Esfuerzo deportivo en 2018, por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía; o el galardón Cádiz Joven en la categoría de deporte en 2017, por el Instituto Andaluz de la Juventud. "Si con mi experiencia de vida, con todo lo que he vivido y he aprendido, puedo ayudar a otras personas a afrontarlo de otra manera, seguiré haciéndolo porque me hace súper feliz, creo que puedo aportar mucho sobre actitud, valores y sobre deporte adaptado al programa Mentor 10", asegura Quintero.

Por su parte, Fernando Egea, recordó que el programa 'Mentor 10' surgió para que los jóvenes deportistas que están empezando "tengan referentes, un espejo en el que mirarse, el objetivo es formar a campeones en valores, en el deporte y en la vida".

El delegado agradeció la colaboración de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuyo jefe de servicio de Protección de Menores, Jorge Torres, también intervino en la jornada, que se desarrolló en la Biblioteca Pública.