El entrenador del Granada, Paco López, sostiene que su plantel "está convencido de lo que trabaja y de lo que hace", así como que sus futbolistas "siguen manteniendo una ilusión tremenda". "Yo lo percibo, lo palpo. Ese es el camino, hay que insistir, persistir. No tengo ninguna duda. Creo mucho en este equipo, en estos jugadores, porque los veo trabajar, y voy a seguir creyendo", ha subrayado el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al enfrentamiento de este viernes entre el cuadro nazarí y Osasuna. "Veo la evolución en los entrenamientos y en los últimos partidos. Creo que el equipo está en el camino de demostrar realmente el equipo que quiere ser. Tenemos que encontrarlo y cuanto antes, mejor", ha incidido, después de descartar para esta jornada a Raúl Fernández, Vallejo y Famara Diédhiou.

Tras hacer una "mención especial a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando contra el cáncer de mama", a quienes ha definido como "un claro ejemplo de lucha y superación", Paco López ha detallado en cuanto a las ausencias previstas para este viernes que el guardameta "todavía está recuperándose de su problema en el dedo". Vallejo, por su parte, "sigue con alguna molestia donde tuvo la última lesión", mientras que Famara Diédhiou "se dio un golpe en un dedo del pie el otro día". Por el contrario, Víctor Díaz "ha entrenado con cierta normalidad", por lo que, si no hay contratiempos en el ensayo de este jueves, entrará en la lista. No trabajará con el grupo Myrto Uzuni, "porque llegó muy tarde anoche a Barcelona y tenía que regresar hoy por carretera", pero, en principio, sí participará con el conjunto rojiblanco este viernes en casa de Osasuna.

El albanés disputó 90 minutos con su selección durante este parón internacional, todos en el último encuentro del combinado de su país. "Hemos decidido que viajará directamente a Pamplona. Viene con sus problemas en el pubis, pero jugó todo el partido el otro día y, cuando lleguemos mañana por la mañana, valoraremos su estado. Lo que nos dice es que está bastante bien", ha profundizado. El capítulo internacional lo cierran Álvaro Carreras, titular con la Sub-21 tanto en el amistoso frente a Uzbekistán como en el duelo de clasificación para el Europeo contra Kazajistán, y Bryan Zaragoza, que debutó con La Roja. Ambos están disponibles, integrado ya desde este martes el malagueño.

Conversación con Bryan Zaragoza

En su caso particular ha reparado Paco López, dada la progresión que viene marcando. "Lógicamente, nuestra obligación como técnicos es seguir haciéndole ver dónde tiene que tener el foco puesto, que no es, ni más ni menos, que donde lo ha tenido desde que hemos llegado aquí: en el trabajo, en la mejora, en ser mejor jugador cada día que pase, cada entrenamiento, cada semana. Es la forma de mantener ese equilibrio. Hablamos con él otra vez el otro día. En ese sentido, estamos muy tranquilos", ha expuesto el técnico a preguntas de los periodistas. "Esa es nuestra misión como entrenadores con Bryan, que siga ayudando al equipo desde el rol que le toque en cada momento y que vaya siendo tanto mejor jugador como mejor persona", ha apostillado.

Quien no pudo viajar con su selección finalmente fue Shon Weissman, debido al conflicto bélico entre Israel y Gaza. "Es un tema delicado. Primero, he de decir que estoy en contra de cualquier guerra, sea la que sea. El chico está afectado, pero en los entrenamientos están siendo como una válvula de escape para él, está entrenando fenomenal. En ese sentido, con total normalidad", ha indicado el entrenador del Granada al respecto.

Osasuna, peligroso en su estadio

En este contexto, Paco López tratará de derrotar a Osasuna en su estadio. "Todos sabemos lo difícil que es puntuar y ganar en El Sadar. Ellos van a tener esa motivación de que quieren ganar ante su público, que aprieta muchísimo allí. Viene de hacer unas temporadas espectaculares con Jagoba Arrasate en Primera División. Esta temporada pasada, lo ha llevado a competiciones europeas", ha descrito, antes de definir al cuadro rojillo como un plantel "peligrosísimo, que tiene jugadores muy verticales, va a salir a presionar arriba y va a generar muchísimas dificultades". En este sentido, ha vuelto a hacer hincapié en que "lo ideal siempre es encontrar ese equilibrio que te dé la posibilidad de atacar mucho, y bien, y, por supuesto, poder defender a un equipo que es de los que más centros laterales envía al área". "Si somos un equipo sólido, estamos convencidos de que, con balón, podemos hacer mucho daño".

La fórmula, ha dictado, pasa por "quitarles la pelota, ser verticales y minimizar los errores". "El día de Almería, hasta el 1-0 fuimos muy superiores, pero un fallo nos condenó y en cinco minutos hicieron lo que nos hicieron", ha ejemplificado, antes de rechazar que el partido se convierta en un correcalles, temor de Arrasate. "Uno no quiere que los partidos sean de ida y vuelta. Lo que pasa es que es cierto que proponemos un juego que, si no finalizas las jugadas, aparece ese ida y vuelta. Nosotros tratamos de tener la pelota, pero dependiendo de las características de los futbolistas que tengamos, tratamos de llegar lo más rápidamente posible al área cuando vemos que el rival está desorganizado. En ese ida y vuelta, nunca se sabe quién es mejor. Uno, como entrenador, no lo quiere", ha señalado.

No ha desvelado pistas sobre su planteamiento. "No le doy mucha importancia a esa estructura de inicio. Tenemos jugadores muy polivalentes. Somos capaces de jugar en cualquier estructura en función de lo que necesitemos en cada momento. Lo más importante es el desarrollo y cómo lo hagamos. Para eso están los entrenamientos y el trabajo", ha argumentado, después de recordar el plan frente al Barcelona. "El otro día empezamos jugando 4-2-3-1, pero nos pusimos rápido por delante. El plan era presionarle arriba al Barça y, si teníamos el acierto de ponernos por delante, teníamos la posibilidad de hacer una defensa impar con Neva y jugar con 5-3-2, porque pusimos a Myrto también con una línea de tres. Nos dio para jugar durante el partido con diferentes estructuras. De hecho, acabamos con un 5-4-1", ha precisado.

Evolución de Gonzalo Villar y Álvaro Carreras

En aquel duelo, fue titular Gonzalo Villar, que poco a poco va a más en el Granada. "Vino sin hacer pretemporada, muy tarde. Sus primeros minutos eran como si a uno lo pones en el primer o segundo partido de pretemporada. Se está adaptando a esos esfuerzos y a muchas cosas, pero la calidad que tiene es innegable. Eso se ve, cuando tiene la pelota en el pie, sabes que de ahí salen cosas", ha resaltado, antes de puntualizar que el plantel requiere de él "esa ayuda sin balón, entender los espacios cuando no tiene la pelota". También salió de inicio Álvaro Carreras, que "vino con ritmo, pero apareció en la última semana de mercado".

"La adaptación en cuanto a esfuerzos y demás ha sido muy rápida, está entendiéndolo todo a la perfección. Es un jugador con unas características que no teníamos, que puede jugar de extremo, de carrilero, de lateral, de interior por dentro con las cualidades que tiene… Nos puede ayudar muchísimo", ha afirmado sobre el defensor cedido por el Manchester United. En cambio, Melendo no ha participado en los últimos encuentros, aunque "sigue siendo un jugador importantísimo para este equipo". "No jugó en Almería porque era de los jugadores que más habían acusado ese esfuerzo. El otro día no entró tampoco. Sin que sirva de excusa, porque no lo es, lleva desde hace tiempo arrastrando una molestia, una fascitis plantar, que le está acarreando muchos problemas. El chico está poniendo todo de su parte. Es muy importante para mí. Tiene muchísimo talento", ha sostenido, para concluir que "lo normal es que siga entrando" en la rotación.