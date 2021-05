Se celebra el concierto del alumnado premiado en el ‘II Concurso de Interpretación de Música Antigua de Granada’

La Delegación Territorial de Educación y Deporte, a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes y la Red Provincial de Bibliotecas Escolares, en colaboración con el Festival de Música Antigua de Granada, ha celebrado un concierto que ha sido interpretado por el alumnado finalista del ‘II Concurso de Interpretación de Música Antigua’. Estos son el Coro del Conservatorio Profesional de Música ‘Carlos Ros’ de Guadix y Laura Lavigny, alumna del Conservatorio Profesional de Música ‘Ángel Barrios’ de Granada, ambos ganadores del primer premio, junto a la Orquesta del Centro Docente Privado (CDP) ‘Virgen de Gracia’ de Granada, merecedora del Premio Mención Especial del Jurado.

Este concierto, enmarcado dentro de la programación oficial de la ‘VI edición del Festival de Música Antigua de Granada’, es uno de los tres premios concedidos al alumnado finalista, junto al trofeo realizado por el alumnado de la Escuela de Arte que han exhibido en la celebración de este concierto, además de un premio en metálico concedido por el Festival de Música Antigua.

El concierto ha consistido en la interpretación de varias piezas musicales por parte de cada ganador. La Orquesta del Centro Docente Privado (CDP) ‘Virgen de Gracia’ de Granada ha interpretado: Ave María, Tomás Luis de Victoria, Ay, linda amiga, Cancionero de Palacio, So ell encina, Cancionero de Palacio, Más vale trocar, Juan de Encina y Dúo III para 2 violines. J. Herrando Adagio y Fuga. Por su parte, la soprano Laura Lavigny, alumna del Conservatorio Profesional de Música ‘Ángel Barrios’ de Granada, ha cantado: ‘Ya viene el cautivo’, Canción Sefardita. Arreglo de Manuel Valls,Ojos pues me desdeñais’ de José Marín y ‘Flow my tears’ de John Dowland ,mientras que el Coro del Conservatorio Profesional de Música “Carlos Ros” de Guadix ha interpretado: Altissima Luce: Laudario di Cortona, Laude Novella: Laudario di Cortona, Stella splendens: Llibre vermell y Pase el agoa: Cancionero de palacio.

Los intérpretes del concierto han estado acompañados por los distintos representantes de las instituciones organizadoras, entre los cuales cabe citar a Francisca García, Responsable Provincial de Bibliotecas Escolares, Rosa Suárez, Coordinadora del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, Blas Calero, Director de la Escuela de Arte de Granada, Aziz Samsaoui, Director del Festival de Música Antigua de Granada y Jorge Rodríguez, Director del Festikids, perteneciente al Festival de Música Antigua de Granada.

Al finalizar el concierto, varios representantes de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada han procedido a la entrega de los diplomas de participación a los participantes.

‘Premios de Interpretación Musical de Música Antigua’

El pasado curso escolar 2019/20, en plena pandemia, se crearon los ‘I Premios de Interpretación Musical de Música Antigua’, fruto de la colaboración entre el Festival de Música Antigua de Granada, la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada y la Escuela de Arte de Granada. Como resultado de esta iniciativa tuvo lugar el primer acto de entrega de premios del concurso, en el que se descubrió la gran afición a este repertorio de Música Antigua del que nuestra tierra es tan rica pero que resulta un gran desconocido en los estudios musicales, por lo que evidenció la necesidad de su puesta en valor.

Esta II edición ha confirmado y demostrado que aquella iniciativa obedecía a una realidad que ha germinado en numerosos coros, grupos y alumnos y alumnas de Granada y provincia con la interpretación de repertorios de Música Antigua, participando en este II Concurso un elevado número de interesados