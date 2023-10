CCOO pide el pago del bono alquiler joven ante los retrasos de la Junta

El sindicato CCOO Granada ha participado este lunes en la concentración convocada frente a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía en Granada para protestar por los retrasos en el pago del bono alquiler joven por parte del Gobierno andaluz. Una situación que su secretaria de Juventud, Gloria Aguilera, ha calificado de "insostenible". La responsable sindical ha precisado que el Gobierno andaluz se comprometió a la puesta en marcha del bono alquiler hace casi un año y CCOO volvió a reclamarlo en la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en marzo, pero cuando está a punto de cumplirse un año de la presentación de solicitudes, no hay ni una sola resolución definitiva de las más de 3.000 presentadas por jóvenes solicitantes en Granada, siendo ésta la tercera provincia andaluza con más solicitudes del total de 17.000 presentadas en nuestra Comunidad.

Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el salario medio bruto de una persona menor de 30 años en Granada se sitúa en 734,58 euros mensuales; siendo una de las medias más bajas de Andalucía, sólo superada por Almería. Este dato contrasta con sueldo medio bruto anual, que en Granada es el más alto de Andalucía lo que, según ha precisado Aguilera (CCOO), "manifiesta un problema estructural que afecta directamente a las personas jóvenes de nuestra provincia que ven como la posibilidad de emanciparse y crear un proyecto de futuro es una meta inalcanzable".

Según el último 'Informe de la situación de la juventud en Andalucía', elaborado por CCOO Andalucía, una persona joven en nuestra provincia tiene que aportar el 61,14% de su salario para afrontar el alquiler de una vivienda de tamaño medio (60 metros cuadrados). Si nos centramos en los jóvenes menores de 25 años, la situación se agrava, ya que una persona que se sitúa en este tramo de edad tiene que aportar el 82,9% de su salario para hacer frente al alquiler, unos gastos "inasumibles". CCOO advierte, en su informe, que la dificultad para acceder a una vivienda, ya sea a través de la adquisición o a través del alquiler, se traduce en una caída en picado de la tasa de emancipación entre jóvenes de 16 y 34 años en los últimos 15 años, por lo que la realidad habitacional de la juventud en Andalucía es extrema, sin margen de maniobra para quienes no son rentistas ni tienen apoyos económicos externos.

El bono de alquiler joven es una ayuda de 250 euros mensuales para las personas de hasta 35 años incluidos, que tiene como fin declarado "facilitar su emancipación". El plazo que la Junta de Andalucía estimó es de seis meses para las personas solicitantes, desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro Electrónico Único del Gobierno autonómico, sin que todavía se haya producido ningún trámite al respecto. Por todo ello, la responsable de Juventud de CCOO Granada, Gloria Aguilera ha reclamado al Gobierno Andaluz que haga efectiva las ayudas provenientes de un fondo estatal, al tiempo que lo ha instado a poner fondos propios andaluces para abrir una nueva convocatoria. "El bono alquiler joven es una de las asignaturas pendientes de un Gobierno que presume de simplificación administrativa y al mismo tiempo se excusa en cuestiones técnicas para justificar la falta de compromiso con una medida social para la que además no ha puesto ni un solo euro".

El PSOE se suma a las protestas

El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, se ha sumado a las protestas y ha criticado desde Granada que más de 17.000 jóvenes andaluces están a la espera desde hace más de un año del pago del bono de alquiler joven, a pesar de que la Junta de Andalucía cuenta ya con los 68 millones de euros transferidos por el Gobierno central.

"Perdieron su tiempo en echar su solicitud, pero a día de hoy no tienen respuesta ninguna", ha censurado López, que, junto al secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Granada, Jorge Ibáñez, además de otras representantes socialistas a las puertas de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha subrayado que la ayuda de 250 euros al mes durante dos años puesta en marcha por el Gobierno de España "es una ayuda suficiente para que puedan emanciparse y, sobre todo, una ayuda a sus vidas y a su desarrollo, pero tenemos esa indolencia del PP y ante todo el ninguneo de Moreno Bonilla".

Frente a la actitud del Gobierno andaluz, desde el Gobierno central, ha asegurado Noel López, "hay una apuesta clara por la juventud, por la emancipación y el empleo de los jóvenes, por la educación, por el ámbito universitario, pero en Andalucía Moreno Bonilla no tiene esas prioridades".

A juicio del secretario de Organización de los socialistas andaluces, el presidente de la Junta "no comparte el presente y futuro de Andalucía que, sin duda alguna, son nuestros jóvenes", de ahí que le haya reclamado a Moreno Bonilla "que se centre, que demuestre que es una persona moderada y que apuesta verdaderamente por los jóvenes". "No puede ser que tenga a la espera a 17.000 hombres y mujeres que quieren tener un futuro, que desean tener la capacidad de emanciparse y que por culpa de Moreno Bonilla no pueden", ha añadido López.

El secretario de Organización de los socialistas andaluces ha destacado que, día a día, Moreno Bonilla demuestra que Andalucía "no es lo que le interesa ni es lo importante para él". “Ayer [por el domingo] lo vimos en Cataluña hablando de Andalucía, pero cuando está en Andalucía habla de Cataluña, por eso desde el Partido Socialista le exigimos que hable de Andalucía, de esta tierra y de los problemas de los andaluces y andaluzas, que tenemos una tasa de desempleo juvenil del 40%, nueve puntos por encima de la media nacional, o que hable de la educación, de la universidad, pero de la pública, no de la privada. Y que también se preocupe por los problemas de todos los andaluces, en el ámbito sanitario, educación, asistencia", ha subrayado López, que ha exigido también a Moreno Bonilla "que no nos ponga más excusas, porque estamos cansados de que sean siempre problemas técnicos". "No da a conocer las listas de espera porque tiene problemas técnicos, no se llevan a cabo las actividades extraescolares que afectan a más de 90.000 niños y niñas por problemas técnicos, no actualiza las bolsas de SAS por problemas técnicos y realmente lo que padece Andalucía no es un problema técnico es un presidente indolente con los problemas que tiene esta tierra", ha concluido.

El PP llama a la tranquilidad

Como respuesta a las protestas, la parlamentaria andaluza por Granada Rosa Fuentes ha hecho una llamada a la tranquilidad de los jóvenes en la provincia, que "pueden estar seguros de que van a recibir el dinero del bono alquiler joven en su integridad con carácter retroactivo", tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa. Los populares han lamentando "la campaña de desinformación y confusión que está haciendo el Partido Socialista a sabiendas".

Fuentes ha recordado que antes del verano se iniciaron las primeras transferencias de estas ayudas y hasta la fecha se han tramitado más de 4.100 solicitudes con propuesta definitiva favorable. "El dinero se va abonando conforme a la justificación de los beneficiarios" con un gasto comprometido hasta la fecha de más de 19 millones de euros.

"Resulta sorprendente que el socialismo granadino, con un restituido por su partido Noel López, encabece una concentración en la que curiosamente obvian como el Gobierno de España ha vuelto a actuar de espalda a las comunidades autónomas complicando el proceso", ha dicho Fuentes recordando que hace un año varias comunidades advirtieron de la enorme complejidad de las bases reguladoras que el Gobierno había diseñado para el bono alquiler joven. "El retraso que se está produciendo en el pago de estas ayudas se podría haber evitado si se hubiese escuchado desde el principio a las CCAA".

Por último, la diputada autonómica ha destacado el buen trabajo que desde la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento se está llevando a cabo "pese a estos palos en las ruedas del Gobierno de Pedro Sánchez" con la puesta en marcha de un plan de choque con profesionales específicos dedicados en exclusiva a resolver las solicitudes.