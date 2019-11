Casi 2.000 mujeres son atendidas en centros de acogida para víctimas de violencia de género

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido hasta septiembre en Andalucía a 1.999 personas, entre mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo, frente a las 1.929 del mismo periodo de 2018, lo que supone 70 personas más y un incremento del 3,62%. Se trata del balance trimestral de los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo.

Estos recursos de acogida, gestionados por la empresa Andaluza de Gestión de Servicios Especializados (AGISE), comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y acogida urgente e inmediata las 24 horas al día durante los 365 días del año. Este servicio eleva a 7,5 millones de euros el presupuesto para 2020. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha explicado que “a los 6,2 millones de euros que ya están recogidos en las cuentas del Gobierno andaluz para el próximo ejercicio, se sumarán al menos 1,3 millones de los fondos del Pacto Estado contra la Violencia de Género para reforzar la atención psicológica y social tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos, así como la seguridad en estos espacios”.

En este sentido, Fernández ha reiterado “el compromiso del Gobierno andaluz en la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista así como en la erradicación de esta grave violación de los derechos de las mujeres”. Y ha incidido en que “la aportación a los recursos asistenciales del IAM, con la suma de los fondos del Pacto de Estado, aumenta un 8,7% con respecto a 2019, pasando de 6,9 a 7,5 millones en 2020”.

En el tercer trimestre esta red de atención integral, que cuenta con centros en las ocho provincias andaluzas, ha dado cobertura a 65 mujeres más que el pasado año, 1.083 víctimas de la violencia machista frente a 1.018, lo que supone un incremento del 6,38%. Además, se ha atendido a 916 menores frente a 911 de 2018, eso supone un aumento del 0,54%. La subida en el número de mujeres se produce principalmente en los centros de emergencia, 49 mujeres más que en 2018 -en 2019 se ha asistido en estas casas a 810 mujeres frente a las 761 de hace un año-. Porcentualmente, las casas de acogida son los recursos que más crecen. Así, este tercer trimestre ha acogido a un 8,87% de personas más (552 frente a 507).

La directora del IAM ha mostrado su preocupación ante esta situación. “Si sigue habiendo muertes y mujeres sufriendo violencia de género está claro que tenemos que plantearnos, como sociedad y como institución qué podemos hacer. Está claro que no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que analizar cada historia, cada caso, de manera individual y ver qué se podía haber hecho y ser la base para nuevas políticas. Eso no significa que lo hecho hasta ahora haya sido un error, pero sí es cierto que los asesinatos machistas siguen produciéndose y que los casos denunciados se mantienen en número”, ha destacado. Asimismo, ha apuntado que “desde el IAM consideramos que el análisis de los casos ha de hacerse con rigor y ver qué se podía haber hecho para mejorar. No creemos que la causa sea una, sino que estamos ante un problema complejo en donde lo principal es el cambio en los sistemas que sustentan la sociedad en donde el machismo está presente”.

Sistema coordinado

El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo responde a un sistema coordinado de recursos cuya finalidad no es otra que ofrecer y garantizar una atención urgente e inmediata a cualquier víctima de la violencia machista en Andalucía, independiente-mente de su origen, procedencia, situación legal o circunstancias personales y cultu-rales. En estos centros se ofrece una intervención integral a nivel social, psicológico, jurídico y socioeducativo tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas.

Este servicio, que busca favorecer el restablecimiento de los derechos vulne-rados por los actos de violencia contra la mujeres, se sustenta en tres niveles de atención: centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. A estos tres ni-veles de atención se accede a través del IAM (en coordinación con otras comunida-des autónomas), de los Centros Provinciales de la Mujer y del Teléfono 900 200 999, que es anónimo y confidencial. En concreto, los centros de emergencia prestan pro-tección a las mujeres maltratadas y menores que les acompañan, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas del día todos los días del año. Aquí, además, el personal especializado se encarga de realizar un diagnóstico-pronóstico personalizado y derivación hacia el destino más apropiado a cada caso, ya sea un recurso propio o externo al servicio integral, o a un domicilio normalizado.

Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que garantizan una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia pa-decida. Mientras que los pisos tutelados son viviendas independientes para uso fa-miliar ubicadas en edificios y zonas normalizadas, en ambos centros nuestras espe-cialistas establecen un plan individual de actuación en el que se recojan los objeti-vos personalizados a conseguir por la mujer durante su estancia en el servicio inte-gral del IAM. Además, se programan y realizan actividades lúdico-culturales dirigidas a todas las personas usuarias de las casas de acogida y los pisos tutelados.