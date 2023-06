¿Reclamará el Defensor la aplicación de la ley en la Iglesia de San Antón de Baza?

Sr Director: La Iglesia de San Antón de Baza (Granada) se desploma porque en Andalucía no se aplica la Ley del Patrimonio. Mientras Junta y Ayuntamiento llevan décadas incumpliéndola, el Defensor sigue mirando (tras casi 20 años de expedientes) para otro lado. La Ley no tiene brechas, son los poderes públicos (locales y regionales) quienes no la cumplen y es el Defensor quien lo ha permitido hasta el momento. En enero de 2022 dicho señor prometió y anunció una mesa (en la que estaría nuestra asociación) para dar solución a la ruina de monumentos como este. No se ha hecho nada ni ante la ruina y ni ante su tramitación como BIC aunque se ha anunciado en numerosas ocasiones, década tras década.

El Defensor solicitaba, a mediados del 2000, la elaboración del proyecto de conservación, y puesta en valor de la iglesia, lo marcado por la ley. Reclamaba una orden de ejecución que había de ser subsidiara, por parte del Ayuntamiento, si no la hacían los dueños. Igualmente pedía la expropiación si no se actuaba con celeridad. Recordaba que el consistorio le ha mentido, que no se llevó a cabo la orden de ejecución de 2013. Ahora, pasados tres años, mira para otro lado.

¿Por qué el Defensor tampoco actúa en la tramitación como BIC? En 1985 se elaboró el expediente para llevarlo a cabo. En 1996 Cultura volvía a anunciarlo. En 2000, 2012 y 2013 el Parlamento prometía su tramitación urgente. En 2018 el Defensor comunicaba que la Junta lo tramitaría para 2019. En febrero de 2021 Cultura nos lo volvió a prometer para ese año. Nos engañaron una y otra vez.

Pedimos que el Defensor reclame ante el Parlamento Andaluz (en su memoria anual -no lo hace nunca-) y ante la opinión pública, la intervención urgente de este monumento en ruinas, la expropiación forzosa si no se actúa de inmediato y su tramitación inmediata como BIC ¿Cumplirá el Defensor con sus obligaciones o seguirá la tónica de las últimas décadas?

Juan Manuel Segura, presidente de la Asociación Baza Histórica