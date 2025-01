Cariño y 'Casa en flames' protagonizan la agenda cultural granadina

Parece que el cine se ha convertido en el gran protagonista de la agenda cultural granadina. No es para menos, los Premios Goya están cada vez más cerca. Aunque no se dejen engañar, porque la ciudad de la Alhambra tiene espectáculos para todos los gustos. Granada rebosa de arte y es por eso mismo que su agenda cultural solo suma pero no resta. Este fin de semana previo a la gran gala de cine, está repleto de conciertos y los artistas, equipados de sus micros e instrumentos, están listos para devorar el escenario.

'Casa en flames', encuentro con el productor Alberto Aranda

Es que a pocos días de la celebración más esperada en el mundo del cine, no puede faltar en esta agenda cultural la proyección de alguna película nominada. En este caso se trata de la película catalana, 'Casa en flames', que se proyectará en el Teatro Isabel La Católica el próximo viernes 31 de enero a las 19:00 horas. La entrada es libre pero se necesita hacer una reserva previa a través de la página web oficial de la Academia de Cine. Sin embargo, esto no es todo. También se plantea un un encuentro con el productor de la obra, Alberto Aranda, que responderá a las preguntas de todos los presentes. 'Casa en flames' opta a llevarse ocho estatuillas, entre ellas se destaca a la de 'Mejor Película', en la que Aranda figura en la lista de nominación. El largometraje narra la vida de una mujer que su familia se interesa poco en ella, sus hijos adultos y su exmarido tienen su propia vida. En ese momento, se está preparando para pasar un fin de semana junto a sus seres queridos en su vivienda en la Costa Brava y hará todo lo posible para disfrutar de este momento. Aunque no todo ocurre como piensa y ciertos eventos azotan su vida.

Cariño causa sensación en Granada

El trío madrileño Cariño estará en la ciudad de la Alhambra el próximo viernes 31 de enero a las 21:00 horas en la sala Aliatar. El precio de entrada es de 20 euros. La banda amante del electro-pop es conocida por sus ritmos pegadizos. El trío compuesto por la voz y el bajo de Alicia Ros, la guitarra de Paola Rivero y el teclado y la voz de María Talaverano han presentado su última obra, el disco 'Tanto por hacer', que está disponible en plataformas digitales desde el pasado 7 de noviembre. El trío causó también sensación al haber sido programadas en el Coachella californiano del 2020.

Pop y rock, invitados especiales de Planta Baja

La semana se anuncia movidita en Planta Baja. El trío amante del reggae, la música latina y el flamenco, Kavallo Viejo, se cita en Planta Baja el próximo jueves 30 de enero a las 21:00 horas. Por tan solo 7 euros con entrada anticipada o 10 euros en taquilla, se garantiza buen ambiente asegurado. Resumen su estilo diciendo que si "Bol Marley, Compay Segundo y Manzanita se juntaran en una fiesta", eso sería Kavallo Viejo.

La música no para en Planta Baja y cita a Kokoshca y La Trinidad el próximo viernes 31 de enero a las 21:00 horas. La sala garantiza una noche increíble por 16,54 euros. Kokoshca nació hace 17 años en Navarra. El grupo de rock lleva sorprendiendo a cualquier público desde diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales. Su última obra, el álbum 'Juventud' está disponible en plataformas digitales desde el pasado 3 de octubre. Por otra parte, vienen acompañados por el trío malagueño La Trinidad. La banda de pop-rock ha difundido su "primer largo" en 2018, llamado 'Los edificios que se derrumban". Aunque siguen dando caña a sus fans, con su último 'single', tributo a Lori Meyers, 'Ya lo sabes', disponible en plataformas digitales desde el pasado 8 de diciembre.

Planta Baja no se cansa de acoger a grandes artistas, aunque esta semana termina un poco antes de lo habitual, pero lo hace a lo grande. Alavedra se cita con Granada el próximo sábado 1 de febrero a las 21:00 horas. La entrada, de 14 euros, hará terminar esta semana por todo lo alto y empezar este mes de febrero de la mejor forma. Directos desde Barcelona, Alavedra se forma en 2017. Este grupo proponen una serie de temas que se acerca al rock progresivo, el heavy metal, la psicodelia, el pop y el post-punk. Su último álbum 'Feliz a la fuerza', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 10 de octubre.

Sala Aliatar reaparece a lo grande

La sala Aliatar vuelve a las andadas con dos citas muy especiales en su recinto. El próximo viernes 31 de enero a las 21:00 horas, Aliatar acoge a Cariño. El trío femenino famoso por su pegadizo electro-pop y por haber sido programadas en el Coachella californiano 2020 estará en Granada. Disfrutar de este espectáculo es posible por tan solo 20 euros. Su último álbum, 'Tanto por hacer', no deja indiferente a nadie y está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 7 de noviembre.

La fiesta no se acaba aquí, Santero y Los Muchachos estarán en Aliatar el próximo sábado 1 de febrero a las 22:00 horas. Premiados en 2022 por su disco 'Royal Cantina' (2022) recibieron el Premio Carles Santos al Mejor Álbum de Rock del año. Santero y Los Muchachos garantizan un gran espectáculo de rock por 20 euros. Su último disco 'Una noche en Les Arts' (Live) está disponible en plataformas digitales desde el pasado 18 de octubre.

El arte se cita en Granada con 'Sensaciones'

Una cita habitual en la ciudad de la Alhambra es su semanal convocatoria en el Teatro Flamenco de Granada. El espectáculo Sensaciones ofrecerá, como es habitual, una velada increíble llena de, como su nombre lo indica, de arte y sensaciones. Los precios no varían: gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años. El arte se cita en Granada de jueves a domingo hay dos pases a las 17:00 y 19:00 horas. Además, se añade el pase de 20:45 horas el viernes y el sábado.

Unas veladas inolvidables en el Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula sigue brillando acogiendo a grandes espectáculos. Entre ellos, dos nuevas actuaciones Candlelight. El Palacio acoge a la voz y guitarra de Popi González el próximo viernes 31 de enero a las 21:30 horas. Para acceder a esta actuación se deberá hacer una reserva directamente con el número 958 80 57 40 y se requerirá una consumición mínima. Se prevé la revisión de algunos clásicos y temas propios del artista.

La luz continúa en este Palacio con dos nuevos espectáculos Candlelight. Se hará el próximo domingo 2 de febrero, para cerrar bien la semana. El primer espectáculo será a las 19:00 horas con 'Lo mejor de Hans Zimmer' interpretado por Ensemble Hispano. En el programa se destacan canciones de grandes obras como 'Time' de Origen, 'This Land' de El rey león, 'Zooster's breakout' de Madagascar, 'Supermarine' de Dunkerque, 'Honor' de The Pacific, 'A dark knight' de Batman, el caballero oscuro, 'Suite' de Wonder Woman, 'Cornfield Chase' de Interstellar, 'Suite' de Dune, 'Suite' de Gladiator, 'Discombobulate' de Sherlock Holmes y 'Flight' de El hombre de acero. La entrada cuesta entre 28 y 44,50 euros.

La velada no se acaba aquí, tan solo dos horas después, a las 21:00 horas, el mismo cuarteto de cuerda lo vuelve a hacer. Interpretarán un tributo a The Beatles y se destacan temas como 'Here comes the sun', 'I want to hold your hand', 'Help!', 'Michelle', 'Penny Lane', 'Come together', 'We can work it out', 'While my guitar gently weeps', 'Lady Madonna', 'Blackbird', 'Here, there, and everywhere', 'Eleanor Rigby', 'Lucy in the Sky with Diamonds', 'Yesterday', 'With a little help from my friends' y 'Hey Jude'. El precio de esta velada es entre 25 y 43 euros.

Jueves 30 de enero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Entradas agotadas)

18:30 horas: The UGR Céilí Band. Facultad de Ciencias de la Educación, Granada. (Entrada libre)

18:30 horas: Proyección 'Calladita'. Teatro Isabel La Católica. Entrada libre, previa reserva de entradas mediante la web oficial de la Academia de Cine

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Momentum GRX 360º. Sala Máxima de la UGR, Granada. (Entrada libre)

20:00 horas: Encuentro con las nominadas a 'Mejor Canción': Alondra Bentley ('Segundo premio'), La Tania ('La guitarra flamenca de Yerai Cortés'), Maria Arnal ('La virgen roja') y Valeria Castro ('El 47'). En el Centro Lorca

21:00 horas: Kavallo Viejo. Planta Baja. (7/10 euros)

21:00 horas: Carolina Durante + Las Dianas. Industrial Copera Revert, La Zubia. (Entradas agotadas)

21:00 horas: Yazan Ibrahim. JJ Taberna. (10 euros)

21:00 horas: Blackbird. Sala Riff, Armilla. (Entrada libre)

21:30 horas: Pörygon. Lemon Rock. (5 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: State of rock. Rocknrolla. (Entrada libre)

22:00 horas: Velada flamenca. Liberia Café Pub. (7 euros con consumición)

22:00 horas: Syd Depalma + Calivvla. Sala Víbora

Viernes 31 de enero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Encuentro con el compositor de cine José Nieto. Palacio de La Madraza

19:00 horas: Proyección 'Casa en flames' y encuentro con Alberto Aranda. Teatro Isabel La Católica. Entrada libre, previa reserva de entradas mediante la web oficial de la Academia de Cine

19:00 horas: Tributo a Queen Candlelight. Carmen de los Mártires. (26,50/43 euros)

20:00 horas: Guadalupe Martín. Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda, Salobreña. (10 euros)

20:00 horas: Fire of chaos + Retador + Absentia Dei. Sala Riff, Armilla. (10 euros)

20:30 horas: Los Bomberos + Red Soul Community + Inés y los Inesperados + D'Badlomeros + Gravital. El Tren. (12/15 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Proyección 'Atraco a las tres' (J.M. Forqué, 1962). Espacio V Centenario

21:00 horas: Cariño. Aliatar. (20 euros)

21:00 horas: Baiuca. Industria Copera Revert, La Zubia. (22 euros)

21:00 horas: Kokoshca + La Trinidad. Planta Baja. (16,54 euros)

21:00 horas: Tributo a Hans Zimmer Candlelight. Carmen de los Mártires. (26,50/41 euros)

21:30 horas: Popi González. Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Paulina del Carmen. Lemon Rock, Granada

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Marga Sur. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Roble. El Acorde, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Darren Anderson & The Fat Cars. Liberia Café Pub, Granada. (7 euros con consumición)

22:00 horas: La Liada Party, La Liada + Mycelium. Sala Víbora, Granada. (10,31 euros)

22:30 horas: Radio Crooner. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 1 de febrero

17:00 horas: Concierto solidario, Rojoindio + The Gold Diggers + Burí Burá. Apaches MC Granada, Las Gabias

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

18:00 horas: Maniacs. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Concierto Orquesta y Coro UGR 'Melodías del cine español'. Teatro Isabel La Católica

19:30 horas: Melodías del cine español, Orquesta de la Universidad de Granada + Coro Manuel de Falla. Teatro Isabel La Católica. (Entrada libre con invitación)

20:30 horas: Exilio a Plutón. JJ Taberna. (8 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años, 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Alavedra. Planta Baja. (14 euros)

21:00 horas: Roots Nu-Metal Experiencie. El Tren

21:00 horas: Tocando Techo + Enrockecidos. Nave Las Eras, Escúzar. (10 euros)

21:00 horas: Sosoritnem + Frisbi. Rocknrolla, Granada. (4/6 euros)

22:00 horas: Santero y Los Muchachos. Aliatar. (20 euros)

22:00 horas: The Birra's Terror + S.O.S + Manteka pa la tostá + Agranel. Sala Riff, Armilla. (12 euros)

22:00 horas: Eva y Adán. El Acorde, Granada. (Entrada libre)

Domingo 2 de febrero