Granada capital y casi 40 municipios más podrán abrir perimetralmente desde este sábado

Se confirma: la tasa de incidencia de coronavirus en Granada capital se mantiene este jueves por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía (IECA), consultados por GranadaDigital. Se trata de una más que buena noticia para los habitantes de la ciudad, ya que llevan varias semanas esperando conseguir esas cifras que les permitan salir del cierre perimetral tras un mes bajo estas restricciones. El Comité Territorial de alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia, presidido por el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, es el que tiene la última palabra, y será el que confirme en la reunión de la tarde de este jueves si la capital granadina puede por fin abrir sus fronteras desde las 00.00 horas del próximo sábado.

La evolución epidemiológica ha sido favorable en la provincia, y en general, en la comunidad autónoma al completo. Está claro que las medidas de seguridad establecidas por la Junta han conseguido resultados positivos, y ya hay varios municipios granadinos que consiguieron rebajar sus restricciones durante las pasadas semanas. Así, la tasa de incidencia de la capital se sitúa, tras la actualización de los datos del IECA, en 339,4 casos por cada 100.000 habitantes, y aunque la confirmación se realizará por parte del Gobierno andaluz a lo largo de la jornada, los datos tan positivos crean pocas dudas en cuanto al término de las restricciones en la ciudad a partir del próximo sábado.

Literalmente un mes después, los granadinos de la capital podrán salir y entrar del municipio sin necesidad de un justificante, como hasta ahora. Y es que el pasado miércoles, día 20 de enero, las ciudad cerró sus fronteras, como tantas otras poblaciones, al situarse su tasa por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, si bien es curioso que estuvo cerca del cierre de su actividad no esencial, finalmente no fue así, ya que Granada no superó los 1.000 positivos por cada 100.000, aunque sí que estuvo cerca, llegando hasta los 918 el pasado 1 de febrero. Sin embargo, ya desde el pasado lunes, la capital comenzó a ver la luz al final del túnel en este paquete de restricciones, cuando registró su primera tasa de incidencia inferior a los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, con 496,5. Por su parte, la tasa de incidencia de la provincia se sitúa este jueves en 318,5 casos por cada 100.000.

Aunque varios municipios granadinos pudieron abrir sus fronteras el pasado sábado, no fue el caso de la capital granadina, a pesar de que su tasa había bajado. Se quedó al límite la ciudad, con 556 casos por cada 100.000. La espera ha valido la pena, pues esta vez la tasa está muy por debajo de la barrera de los 500 contagios.

Casi 40 municipios abren sus fronteras

Alpujarra de la Sierra, Nevada, Castril, Pulianas, Atarfe, Calicasas, Cuevas del Campo, Alfacar, La Malahá, Albolote, Vegas del Genil, Dehesas Viejas, Quéntar, Víznar, Iznalloz, Escúzar, Otura, Puebla de Don Fadrique, Pinos Puente, Alamedilla, La Zubia, Villanueva Mesía, Lugros, Baza, Alhendín, Cogollos de la Vega, Ugíjar, Chauchina, Huélago, Caniles, Huétor Santillán, Cájar, Churriana, Cijuela, Dúdar, Guadahortuna, Huétor Vega, Ventas de Huelma y Dehesas de Guadix.