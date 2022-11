Los cambios de pista derivan en molestias físicas para el Covirán Granada

Las primeras consecuencias por el exilio del Covirán Granada del Palacio de Deportes ya empiezan a ver la luz. Pablo Pin ha confirmado este viernes en rueda de prensa que algunos jugadores sufren molestias físicas, en parte, derivadas por los continuos cambios de pista para los entrenamientos que está sufriendo el equipo. Hasta cinco instalaciones han utilizado los rojinegros en apenas unas semanas: The Embassy, Veleta, Palacio, Los Guindos y, ahora, Albolote.

La preparación de los encuentros de ACB se está convirtiendo casi en una pesadilla para el conjunto granadino, una situación ante la cual la única solución es adaptarse. "Tengo una mezcla entre cabreo, no resignado, ni desilusionado. El miércoles que viene no podemos entrenar por el fútbol. No me gusta seguir dándole vueltas a esto. Ya hemos hablado con Paco Cuenca, se ha mostrado abierto a ayudarnos en los máximo posible, eso nadie lo duda, pero lo digo una vez más, a nivel de planificación no se han hecho las cosas bien. Lo que nos queda es asumir lo que hay, entrenar lo mejor posible y dar el máximo".

Tras unos días entrenando en Los Guindos, el Covirán Granada ha adoptado una nueva casa en Albolote, el antiguo pabellón del Oximesa, una pista que, a priori, es mejor que la del Veleta. "Obviamente en el Palacio tenemos mejores condiciones, tenemos todos nuestros despachos, el gimnasio a pie de pista... Aun así, dentro de lo que tenemos este es el mejor sitio. El parqué está cuidado, no resbala y aquí no hay goteras, por lo tanto es mejor que Veleta".

Entre tanto caos, Pablo Pin se ha mostrado muy contento por la reacción y la actitud de sus jugadores. El técnico granadino señala que, en el caso de Felicio, "le parece muy raro que hayamos tenido cinco instalaciones en quince días y le sorprende que no se vele por la máxima calidad de un equipo que representa a una ciudad". Independientemente de estas impresiones, Pin reconoce que la calidad personal de los jugadores hace que "no se quejen. De vez en cuando comentan algo, pero suelen comunicarse a través del capitán. Nunca han venido a decir que no van a entrenar en estas condiciones. Vienen hacen su trabajo y listo. Yo sí he visto otros años jugadores que han dicho que no entrenaban por el frío".

Incertidumbre para el partido contra Breogán

Este domingo Covirán Granada se reencontrará con el equipo que lo dejó sin ascenso en la temporada 20-21. Granadinos y gallegos se vuelven a ver las caras, esta vez en la ACB en un encuentro que Pablo Pin tiene "muchas ganas de jugar". "Los dos equipos hemos cambiado mucho, es un rival muy bueno y la última vez que jugamos contra ellos tuvimos una derrota muy dura. Siempre gusta jugar este tipo de partidos".

Para el duelo correspondiente a la octava jornada de la competición surgen algunas dudas sobre la disponibilidad de los jugadores, sobre todo, con Dejan Todorovic. "Dejan tiene una pequeña molestia en el gemelo, no ha hecho el entrenamiento de este viernes. El domingo valoraremos en función de cómo se encuentre, veremos si juega o no". Christian Díaz y Thomas Bropleh también han presentado ciertas molestias físicas en estos días, el primero en el cuádriceps y el segundo en el tobillo. La parte positiva es que tanto el base canario como el alero americano sí que han completado el entrenamiento.

Ante los problemas físicos que presenta la plantilla tras el descanso por las Ventanas FIBA, una pausa que el entrenador rojinegro considera que "a nosotros nos ha venido bien, sobre todo, mentalmente", también ha recalcado la importancia de "tener cuidado, están apareciendo ciertas sobrecargas y dolores. Debemos tener mucho cuidado para que no aparezcan lesiones gordas".