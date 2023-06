La calidad del aire en los colegios granadinos, a septiembre: "No hay voluntad política"

La llegada del verano es sinónimo del final del curso escolar. El alumnado recoge sus notas y conoce si hay obligación de acudir a septiembre para afrontar las temidas recuperaciones. La calidad del aire en los colegios granadinos ya sabe de sobra que debe afrontar su enésima reválida. Desde la organización Ecologistas en acción se alertó hace semanas de la preocupante situación que viven 20 centros escolares de la capital. Uno de ellos, el CEIP José Hurtado, ha llevado a cabo concentraciones a través de su Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para reclamar soluciones, pero la problemática sigue presente. Desde ambas partes esperan conocer pronto la "línea" del nuevo Gobierno en el Consistorio para retomar las conversaciones en pos de poner en marcha medidas.

Fuentes de Ecologistas en Acción apuntan en declaraciones a GranadaDigital que "la mayoría de los técnicos está de acuerdo" porque "no hay debate sobre los datos". "El problema es la inacción política", lamentan. Desde la organización no señalan en concreto a ningún representante institucional, pero si tienen claro que la gestión tiende a ser "cortoplacista", motivo por el que creen que los gobernantes no actúan con decisión en el plano del coche privado. Por otro lado, demandan "invertir en transporte colectivo", pues recuerdan que, por ejemplo, la flota de buses de la ciudad tiene vehículos "viejísimos".

"Esto va a salir muy caro"

Desde la asociación sostienen que "esto va a salir muy caro" debido a la posibilidad de "perder fondos europeos" y recibir "multas". "La zona de bajas emisiones debía estar desde el 1 de enero", recalcan. "Los técnicos ya lo están avisando. La puntuación ambiental es determinante", aseguran. Asimismo, reiteran que "no hay voluntad política" y que "falta valentía".

El valor más mencionado para hablar sobre esta circunstancia son los niveles de dióxido de nitrógeno, ya que hay "días que se quintuplican", según los datos que manejan los integrantes de Ecologistas en Acción. Por otro lado, inciden en que la mala calidad del aire no afecta únicamente al alumnado de los colegios. Desde la organización hacen mención a "la gente que trabaja en la calle" y ponen como ejemplo a "lo que tiene que inhalar" un efectivo de Policía Local que se dedica a regular el tráfico en una zona saturada de vehículos en circulación.

"En Granada se realizan muchos trayectos innecesarios en vehículo privado. Es algo que está demostrado", defienden desde la asociación. Asimismo, también hacen hincapié en que la ciudadanía debe valorar el "impacto económico" que supone el excesivo uso del mismo, pues mantener un coche o una moto tiene un coste que durante meses previos se ha visto elevado por los precios de los carburantes, que llegaron a alcanzar picos insospechados.

El AMPA del CEIP José Hurtado mantiene su preocupación en el cierre de este final de curso de cara al inicio del próximo año escolar. El colectivo de madres y padres ha explicado a GranadaDigital que su intención es "solicitar una reunión con Movilidad y Medio Ambiente" una vez que ya se han conocido los responsables del nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada. "Que nos digan cual va a ser su línea", añaden. De momento, este tema se mantiene suspenso en el aire.