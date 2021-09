CajaGranada Fundación y CaixaBank acercan la magia del teatro al público escolar

Durante el último trimestre del año CajaGranada Fundación y CaixaBank, a través del circuito ‘Audaces’, posibilitarán que más de 2400 escolares tengan a su disposición una programación teatral, especialmente pensada para ellos, llevada a escena por compañías nacionales de primer nivel.

Las obras que se ofertan a los centros escolares tendrán lugar en el Teatro CajaGranada, en sesiones matinales, y permitirán incluir las artes escénicas como valor educativo dentro de los proyectos curriculares. Asimismo, un programa social posibilitará que todos los alumnos puedan asistir a las representaciones, independientemente de sus condiciones socioeconómicas.

La presentación de esta iniciativa ha corrido a cargo de la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi y la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Granada, Mar Porcel. En la misma, María Elena Martín-Vivaldi ha puesto de manifiesto “la satisfacción que supone para la Fundación poder ofrecer, de la mano de CaixaBank, una experiencia teatral de extraordinaria calidad a los escolares de nuestra tierra y a sus docentes, sin excluir a nadie”.

Igualmente, ha querido elogiar “a las compañías nacionales que con tanto esfuerzo han seguido trabajando por mantener vivas las artes escénicas en estos años tan duros”. Mar Porcel, por su parte, ha señalado que “CaixaBank está firmemente comprometida con la cultura, la educación y la creación artística, por lo que participar iniciativas como esta, que dan la posibilidad a los centros de incorporar el teatro en sus contenidos, es de gran importancia para nosotros”.

“Que todos los alumnos puedan acudir a estas representaciones en igualdad de condiciones, sin importar su situación socioeconómica, es algo que nos hace sentir orgullosos”, ha añadido. Aquellos docentes interesados en asistir con sus alumnos deben reservar en el correo electrónico teatro@cajagranadafundacion.es.

Las representaciones

El Teatro CajaGranada acogerá en los próximos meses las siguientes representaciones:

Nada, de Ultramarinos de Lucas

Nada importa, hace tiempo que lo sé. Antón abandona el aula el primer día de clase, y decide no volver nunca más al Instituto. Ha descubierto que “nada importa, así que no merece la pena hacer nada”. Antón se sube a un ciruelo que hay en el jardín de su casa y desde ahí vocea sus pensamientos, increpando a sus compañeros cuando van a clase. Les hace ver que la vida no significada nada, que nada tiene sentido, les habla de su insignificancia comparados con el universo y el devenir de la historia, y les invita a que tampoco hagan nada, y se queden, como él, mirando el cielo.

Sus compañeros, agitados por las ideas de Antón, deciden demostrarle que se equivoca, que sí hay cosas que tienen un significado en la vida, cosas importantes. Así, irán acumulando objetos con un gran valor personal para cada uno de ellos, hasta crear un auténtico “montón de significado”. Poco a poco, este propósito se va convirtiendo en un juego temerario que les lleva a cuestionarse las normas, los valores y la moral, hasta ponerse en peligro ellos mismos.

Fechas: 20 y 21 de octubre de 2021.

Dos sesiones matinales: a las 10 y 12 horas. Obra recomendada para todos los públicos a partir de 14 años.

El silencio de Hamelín de Farrés Brothers i Cia

¿Qué pasaría por ejemplo, si en el cuento del famoso flautista, hubiera una niña sorda? Clara y Bruno son hermanos. Son dos de los niños. Vivieron lo que sucedió en la ciudad de Hamelín. Ahora que ya son adultos, un extraño personaje les pide contar la historia de nuevo.

Un espectáculo sobre las otras capacidades, sobre las cosas que no se dicen… que terminan saliendo a la superficie. Un espectáculo para todos los públicos, los que oyen y los que no. Un espectáculo de inclusión, en la lengua de Signos Española, consistente en un sistema de gestos y expresiones visuales, que hace de El silencio de Hamelín un espectáculo muy especial.

Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2021.

Dos sesiones matinales: a las 10 y 12 horas. Obra recomendada para todos los públicos a partir de 8 años.

Cris, pequeña valiente de El Espejo Negro

Esta es la historia de la pequeña Cristina, una niña que al nacer pensaron que era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se sintió niño. Desde siempre se sintió niña y así se lo hizo saber a sus padres desde muy pequeñita.

Cris, que así le gusta que la llamen, es una niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la persona que es y siente. Desea tener un futuro repleto de libertad y oportunidades, para poder crecer y desarrollarse, como cualquier otra niña de su edad. Dedicado a todas las personas transgénero del mundo.

Fechas: 15 y 16 de diciembre de 2021.

Dos sesiones matinales: a las 10 y 12 horas. Obra recomendada para todos los públicos a partir de 6 años.

Audaces. Circuito de Artes Escénicas para Audiencias Escolares

El proyecto ‘Audaces’ tiene como misión, la creación de un circuito que promueva y fomente la movilidad de espectáculos dirigidos al público escolar, que potencie la cohesión social en el territorio y que sea capaz de sensibilizar sobre la importancia de incluir las artes escénicas como valor educativo dentro de los proyectos curriculares de los centros escolares. Igualmente pretende contribuir a transformar el modelo de exhibición, fomentando la participación y la relación entre el público, los espacios escénicos, promotores, comunidad educativa y la comunidad profesional.

El Circuito de Artes Escénicas para Audiencias Escolares, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM y la coordinación de la asociación Te Veo y de la asociación ASSITEJ, plantea desarrollar tres áreas de trabajo: exhibición, mediación, desarrollo de audiencias

Cada una de estas áreas se relaciona entre sí con la finalidad de componer una propuesta lo más completa y global posible. El trabajo de mediación y desarrollo de audiencias que el proyecto propone, además de la exhibición permitirá la creación de vínculos más fuertes entre los distintos agentes que intervienen en una programación escolar y contribuirá a su mantenimiento en el tiempo.

El circuito pretende alcanzar y relacionar entre sí a la variedad de agentes que participan en una programación escolar: los alumnos, la comunidad educativa, la comunidad artística y profesional y las compañías teatrales. Se trata de conectar la creación con su público desde otros lugares, además de la exhibición.