La cafetera portátil de Lidl más buscada, ahora por menos de 20 euros

El café es una de esas bebidas indispensables para muchos. Ya sea para comenzar el día con energía o bien para poder aguantar la tarde tras la comida, el café es casi una religión para muchas personas. Encontrar un buen sitio donde tomarlo o tener el café que más nos gusta cuando nos vamos de viaje es un problema importante a resolver. Una situación que Lidl ha querido facilitar con su nuevo producto que ya está arrasando en ventas.

La cadena de supermercados ha traído de vuelta un electrodoméstico brillante a un precio muy rebajado. La cafetera portátil de Lidl es un 'must' para aquellos a los que les gusta tomar su café más preciado en cualquier lugar o para quienes no quieren arriesgarse a no encontrar un buen sitio donde tomarlo. Con un estilo algo robusto, es cierto que no es el electrodoméstico más 'aesthetic' del mundo, esta cafetera puede transportarse fácilmente y permite preparar café con o sin cápsulas.

La cafetera de la marca Parkside se presenta como un aparato de pequeñas dimensiones, ideal para transportarlo a cualquier parte, también por su poco peso. Además, cuenta con un asa retráctil en la parte superior que facilita su agarre y transporte.

Este electrodoméstico cuenta con un depósito de agua extraíble de 240 mililitros, la cantidad justa para un par de tazas de café. Además, su batería permite la realización de unas cuatro tazas de café de unos 150 mililitros cada una.



El gran beneficio de esta cafetera es que puede adquirirse por apenas 16'99 euros. Eso sí, recordar que este modelo no cuenta con la batería incluida, pero la marca Parkside y Lidl cuentan con baterías compatibles con esta cafetera.