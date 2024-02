Un cumpleaños que vale por cuatro

Este 2024 es un año especial para todos aquellos que nacieron un 29 de febrero ya que han vuelto a ver en el calendario el día exacto para celebrar su cumpleaños, algo que solo pueden hacer cada cuatro años. Por eso, este cumpleaños vale por cuatro para todos esos ‘bisiestos’ que vinieron al mundo un 29 de febrero. El granadino José Luis Romero es uno de ellos. “Tengo 11 años y voy a cumplir 12, porque he tenido 11 cumpleaños”, comenta entre risas. Este año tiene pensado “hacer algo especial y diferente” y celebrarlo incluso tres días porque la gente le felicita tanto el 28 de febrero como el 1 de marzo “porque se lían”. “Cuando era pequeño se metían mucho conmigo porque no tenía cumpleaños y me daba mucho coraje. Al final, cuando fui consciente, decidí celebrarlo los dos días. Celebraba dos cumpleaños: uno con los amigos y otro con la familia”, cuenta.

En años bisiestos, José Luis Romero, que actualmente trabaja en una churrería en Ogíjares, ha tenido “fiestas sorpresa bastante bonitas” que le han hecho “bastante ilusión”. Para Yolanda Espallardo, otra granadina nacida un 29 de febrero, los años bisiestos también son “especiales” porque ella nunca celebra su cumpleaños en los años que no hay día 29 en el mes de febrero. “El 28 no es mi cumpleaños, el 1 ya ha pasado y como tengo esa sensación, no lo celebro. Mi hijo me felicita justo a las 00:00 horas siempre. La gente, el 28 o el 1. En años bisiestos, desde primeros de año me dicen mis hijos: este año tienes cumpleaños. Para mi hijo tengo 13 años para 14 y me dice: ya soy mayor que tú, mamá”, comenta. Este año puede celebrarlo, aunque para hacerlo con su familia va a tener que esperar al fin de semana, ya que al ser día laborable no pueden, pero asegura que “algún detalle” se hará a sí misma.

Haber nacido en una fecha tan inusual como el 29 de febrero le ha permitido a José Luis Romero “ganar un montón de apuestas con gente” ya que cuando les ha dicho la edad “no se lo creen”. “Cuando tenía 20 años o por ahí, decía yo tengo nueve años. Siempre he contado como los años de cumpleaños real. Siempre digo que tengo 11 años y cuando saco el DNI al final pierden la apuesta y, por lo menos, te sacas algunas cervecillas”, cuenta. Pero también le ha provocado algún problemilla a la hora de rellenar algunos formularios para darse de alta en correos electrónicos, por ejemplo: “Antes no permitía poner la fecha del 29 de febrero, es como la ñ. Ya sí deja en casi todos los lados, pero antes tenías que poner 28 de febrero o 1 de marzo si te dabas de alta, porque 29 decía que la fecha no era correcta”, explica. Esto también le ha sucedido a Yolanda Espallardo: “Ahora ya no tanto, pero al principio, cuando metía la fecha de nacimiento, te daban error los programas”.

Los años bisiestos y el día 29 de febrero se han identificado históricamente como excepcionales y están rodeados de mitos y curiosidades. Para José Luis Romero, las personas ‘bisiestas’ son “especiales” aunque más que por el mero hecho de nacer ese día cree que es “por el horóscopo”. “Siempre he tenido parejas Piscis y siempre he pensado que somos no diferentes ni raros, pero creo que vivimos un poco en un mundo paralelo, en nuestro mundo. No sabría explicártelo. No sé si es por el 29 de febrero o por el momento. Somos muy optimistas, pensamos que todo el mundo es bueno, igual que nosotros, y luego nos llevamos unas decepciones horribles. Nos ilusionamos muy rápido”, comenta. Por otro lado, no se considera supersticioso por el hecho de haber nacido en año bisiesto, que muchos relacionan con mala suerte.

Yolanda sí reconoce que es “rara”. “Digo que soy rara como lo es mi día”, subraya entre risas. “Muchas veces me lo dicen. He sido rara porque con 5 años puse a mi hija a estudiar chino porque veía que era el futuro y con 15 años la mandé a estudiar fuera y ya no ha vuelto. Muchos padres me decían que parecía que no quería a mi hija en mi casa, pero yo decía que las posibilidades no están aquí. Hoy en día, habla cinco idiomas y tiene un C1 de chino, pero en esos momentos, había sábados que a lo mejor tenía un cumpleaños y ella tenía que ir a clase de chino”, detalla Yolanda, quien no se considera supersticiosa, pero sí que tiene “manías”. “Soy Piscis y yo necesito el mar. Además, meter la cabeza debajo de agua. Me gusta en vez de estar nadando, estar buceando. Soy Piscis total. Necesito el mar, para mí me recarga las pilas. Pero cuando me meto, tengo que estar con la cabeza debajo de agua”, apunta.

Varios personajes públicos también cumplen años este 29 de febrero y podrán celebrarlo como la fecha merece. Es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también del futbolista del FC Barcelona Ferrán Torres, del ciclista Rubén Plaza o de la exjugadora de baloncesto Núria Martínez. El cantante y compositor Mark Foster, el exjugador del Real Madrid Sami Khedira, la modelo alemana Lena Gercke, el actor estadounidense Ken Foree o el escritor Tim Powers también nacieron un 29 de febrero, una fecha peculiar que aparece en el calendario solamente cada cuatro años.