El Ayuntamiento y la Diputación de Granada se pasan la pelota para el arreglo de la GR3303

Desde finales del pasado verano, la vía GR3303, conocida como Camino de Churriana, viene sufriendo un importante deterioro en el asfalto. Esta vía es una de las que soporta un mayor tránsito de vehículos ya que une varias poblaciones del cinturón metropolitano con la capital. A principios de octubre del pasado año, tras pisar un socavón de esta carretera, justo delante de la depuradora de aguas residuales de Emasagra, reventé uno de los neumáticos de mi vehículo. Procedí a poner un atestado policial para poder solicitar al Ayuntamiento de Granada el arreglo de este camino.

Varias semanas después, recibí un mensaje en el que me informaban de que esta calzada no lo podían reparar porque correspondía a la Diputación de Granada. Me puse en contacto con la Diputación de Granada para pedir que se reparase esta vía. En este caso, José Luis Vílchez, Jefe de Sección de Conservación y Explotación de carreteras de la Diputación, me llamó para informarme de que la parte que pertenecía a la Diputación comenzaba 150 metro más adelante, sentido Churriana de la Vega. Le pedí que me lo enviase por escrito y me adjuntó la imagen en la que aparece la señalización que indica el inicio la zona dependiente de la Diputación. Con esta información volví a dirigirme al Ayuntamiento. Tras intentar contactar vía telefónica y no conseguir hablar con pavimentos, pasé a hacer la solicitud por escrito, adjuntando el email de Diputación, a lo que me vuelven a responder indicándome que la responsabilidad de esta zona es de Diputación.

Durante los últimos tres meses, debido principalmente a las lluvias y al intenso tráfico, esta vía se ha deteriorado aún más. En el mes de noviembre, la Policía Local de Granada colocó una señalización avisando de estos socavones y roturas, indicaciones que se caen, se quitan y no evitan los riesgos de esta carretera.

Ruego a las instituciones que se pongan de acuerdo, dejen a un lado este sinsentido de pasarse la pelota y arreglen de una vez una carretera que a diario usamos miles de ciudadanos y pone en peligro la seguridad vial de este tramo.

Álvaro Morente