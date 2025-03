Los lugares que hoy ocupan las mujeres, los derechos conseguidos y la lucha por lo que aún no se ha logrado derivan del trabajo y la voz de muchas mujeres que trabajan, dicen y hacen cada día. Ser mujer, para algunas, es cuestión de orgullo por todo lo hecho y conseguido, para otras un motivo para tejer redes de protección. Porque es verdad que hay quienes por ser mujer y por luchar por sus derechos han sido víctimas de violencia, discriminación y además de una invisibilización que es fundamental revertir en lo colectivo y así cuestionar los conceptos tradicionales que intentan definir qué significa, precisamente, ser mujer.

El rol de la mujer en la historia y en la actualidad ha sido y es crucial. ¿Pero qué hace a una mujer, mujer? Algunos dirán factores biológicos o características físicas, pero, en cada ejemplo que uno mira, existen excepciones a esos estándares. Por ejemplo, si hablamos de cromosomas, sistema reproductivo o estatus corporal, siempre vamos a encontrar mujeres que caen fuera de los paradigmas. Existen mujeres sin senos, sin caderas, sin útero, sin ovarios y hasta sin canal vaginal. Y algunas de estas mujeres nacieron así. Claro, los oponentes de la equidad dirían que estas condiciones “no son normales”, pero, simplemente, porque algo no es común, no tiene nada que ver con no ser normal. Eso lleva a decir que el coste de la brecha de género en el ámbito laboral supone una pérdida para las economías entre un 5% y un 30% según el país, según cuenta el Banco Mundial. En el caso de España, según el informe Closing Gap, la brecha de género nos cuesta un 15% del PIB.

Este marzo se conmemora el Mes de la Mujer, un hecho para poder poner en marcha medidas políticas o económicas, como las encaminadas a reducir la brecha de género y, con ello, generar mayor riqueza. Además, el día 8 fue el día de las mujeres. También decir que el mes culmina con el Día de la Visibilidad Trans, celebrado el 31 de marzo de cada año: “Las mujeres trans son mujeres”, a pesar de los desacuerdos de algunos sectores que están dispuestas a implantar su ignorancia en ley, poniendo este tipo de transfobia en contra las mujeres trans.

Y el título del artículo coincide por casualidad con el título de un libro de M. Hernández Álvarez, obra que trata de la discriminación de la mujer en varios ámbitos, como el laboral, el social, entre los que están los cuidados que recaen en las mujeres y que paulatinamente las mujeres están dispuestas a asumir menos porque en la idea vieja del amor romántico, también hay una brecha.

No existe un solo camino para las mujeres. Hay caminos distintos y experiencias distintas. Sin embargo, existen ciertas experiencias, como la violencia machista y las expectativas impuestas por la ideología patriarcal que postula que para ser mujer es necesario ser femenina, sumisa y delicada. A las mujeres que cumplen con estas expectativas, hay gente de nuestra sociedad que las utiliza como ideal de lo que debe ser una mujer, cosa que sabemos que no es así. Yo diría que es lo contrario a serlo.

El modo 'mujer' de ser persona muestra una mayor espontaneidad para el conocimiento de las personas, la delicadeza y el matiz en el trato, la capacidad de atender a lo concreto, la generosidad, la intuición en el raciocinio, la tenacidad... Ello supone una predisposición a la complementariedad, al respeto y a la ayuda mutua, frente a una distinción de rango o dignidad.

No es que existan cualidades masculinas y femeninas, sino un diferente modo de cultivarlas y de mostrarlas, que induce a la colaboración entre las personas de distintos sexos. Escribe Blanca Castilla: “Las virtudes son humanas y cada persona ha de desarrollarlas todas.” La feminidad realiza lo humano, pero con una modulación diversa y complementaria, y sólo gracias a la diversidad, lo humano se realiza plenamente.

Y se realiza este papel de las mujeres siendo: alegre, afable, agradecida, amable, amiga, amor, belleza, bonita, con confianza, cariño, cercanía, siendo cinéfila, con diálogo, derechos, empatía, elegancia, haciéndolo fácil, familiar, con futuro, generosidad, humor, honestidad, humildad, hechos, heroísmo, habilidades, humanidad, cubriendo un hueco, huella, hoy, con harmonía, ilusión, imaginación, de forma joven, jovial, siendo la llave, que permite la liberación, con lentitud, siendo una maravilla, en momentos, con movimientos, magia, música, necesidad, negociando, siendo nutritiva, no siendo opinable, pero si optimista, opcional, con ocio, siendo pequeña, pacífica, preguntando, con paseos, siendo prestigiosa, quitapenas, con risa, rigurosa, respetuosa, reconocida, satisfactoria, suave, sabia, saludable, con sabiduría, permitiendo sonreír, siendo talentosa, titánica, táctil, tecnológica, temerosa, tranquila, ubicua, para unir, con vida, siendo valiente, veraz, verdadera, verídica, vigilante, valiosa, veloz, variada, vulnerable, visionaria, yerbabuena, zurda, zarzamora y muchas más cosas en la vida.