Hace unas fechas me partía el pecho de la risa que me dio al leer un artículo en un diario de tirada nacional, en el que se planteaba un test de cultura general para españoles. Un asunto de tan gran calado el diario, o mejor dicho, el colaborador que escribía sobre el tema, lo zanjaba planteando 6 preguntas para calibrar o medir el nivel cultural de los españoles. Enseguida hice la división. Si divido 10 entre 6 me sale -redondeando- a 1,67 puntos por pregunta. Acertando 3 tengo un aprobado “raspao” - me dije-, y me puse a ello. Agárrense que vienen curvas.

Las preguntas que se proponían para conocer ese nivel cultural abarcaban los campos de historia, ciencia, deporte, geografía, cine y cultura. Ahí es nada. Como siempre mi dichosa curiosidad me llevó a adentrarme en el artículo a ver qué podía aprender de él. ¡Y vaya si aprendí! Sobre todo a la hora de cotejar las respuestas.

Empecemos por la historia. ¿Sabían ustedes que la tortilla española, según la leyenda, se inventó en 1825 -aunque hay registros anteriores- durante la primera Guerra Carlista por la sucesión del trono de España, en el sitio de Bilbao? Un general llamado Tomás de Zumalacárregui intentaba encontrar una comida económica y energética para alimentar a sus soldados y dio con uno de los platos más representativos de la cocina española. También tiene guasa que fuese precisamente en Bilbao. Que no se enteren los del PNV o los de Bildu.

Esta cuestión, como para calibrar lo que sabemos sobre la historia de España, estarán conmigo, es de todo punto imprescindible. No me entere yo que alguno de ustedes no conocía este particular dato. Sigo, por otro lado, dándole vueltas a si había registros anteriores, ¿cómo es posible aventurar que se inventó en 1825? Seguiré investigando, en cuanto me entere de algo se lo comunico. ¡Vaya! Primera pregunta fallada, ¡empezamos bien! -pensé.

La pregunta sobre ciencia animaba a responder sobre qué animal, se dice, dio nombre a “Hispania”.

Esta sí me la sé -me confirmaba a mí mismo. También me preguntaba qué rayos tiene que ver esta cuestión con la ciencia. Pasé por alto esta vicisitud y me puse a contestarla.

Según una de las teorías que circulan por ahí, Hispania significaba para los fenicios y romanos “tierra de conejos”. También se refería -en la respuesta del cuestionario- a que los fenicios confundieron a los conejos con otro animal que abundaba mucho por sus tierras, los “damanes roqueros”. Esto me dejó descolocado y perplejo. Tuve que recurrir a ver lo que eran esos dichosos animalejos. No los había oído en mi vida. Inculto que es uno, mis disculpas. Importancia capital conlleva esta pregunta trampa para saber más sobre ciencia en España. Este hombre va por mí -pensé-, aun así me la apunto como acertada. ¡Bien! Ya tengo 1,67 puntos en mi casillero. ¡Ánimo, que ya solo me quedan dos para considerarme al menos con un nivel cultural medio! -me alentaba a mí mismo.

Vamos a por la tercera, geografía. Se preguntaba por la comunidad autónoma que más kilómetros de costa tiene. Mi intuición me decía que podría ser perfectamente Andalucía, así, a bote pronto. Tuve mis dudas antes de contestar y consultar la respuesta pero me aventuré, por lo evidente a simple vista en un mapa físico de España, y di cómo respuesta Andalucía. Pues no, no hay que fiarse de lo evidente tampoco.

Resulta que Galicia -según el cuestionario- es, con 1.500 km la que más costa tiene. Luego pude comprobar -a través de datos oficiales- que no es así. Galicia es la que más longitud de costa tiene en la península, pero no en España, punto este que no se especificaba en la pregunta.

Las Islas Canarias ostentan el primer puesto con casi 100 Km más que Galicia. Demostraba esto lo mal planteada que estaba la pregunta. De todas maneras no habría acertado en ninguno de los dos casos así que me anoté esta cuestión como fallada. Empezaba a ponerme nervioso, llevaba contestadas 3 preguntas y seguía anclado en el 1,67.

La cuarta cuestión iba sobre deporte. La pregunta era cuál fue la mascota del mundial de fútbol celebrado en España en 1982. Aquí agradecí la edad que tengo y contesté como un rayo: ¡Naranjito!

Me apunté otros 1,67 puntos. Ya tenía 3,34.

Pasemos al quinto tema, versaba sobre cine. Me van a pillar en esta también -especulé.

Qué película de animación española ha sido la más taquillera de la historia era la pregunta.

Respondí inmediatamente, aun a riesgo de colarme, que era Tadeo Jones. Respiré tranquilo, acerté.

A pesar de mis pocos conocimientos sobre cine, algunas cosillas sí que sé. Ya tenía el aprobado justo. Un 5,01 que sabía a gloria y dejaba mi miedo al ridículo serenamente tranquilo.

Ya la última pregunta era puro trámite, pero estaba en juego mi honrilla por, al menos, subir nota.

Versaba sobre cultura, así sin más, y preguntaba por el autor o autora de la famosa serie de libros juveniles 'Manolito Gafotas'. Esta también la tenía clara y la contesté correctamente, era Elvira Lindo.

Mi orgullo y honor estaban a salvo. Superé el trance con unos 6,68 muy dignos puntos.

Una vez terminado el examen me preguntaba si estas preguntas reflejan o pueden medir fielmente el nivel cultural de un español medio. Me planteé dos posibles respuestas para ello.

Si es que sí, que Dios y el fin del mundo nos pillen confesados pues sería indicativo de que la cosa de la educación no tiene solución. Estas cuestiones, a mi juicio, no dicen nada sobre el nivel cultural de un españolito medio. No podemos sacar conclusiones concluyentes.

Y si es que no pues me quedo mucho más tranquilo y lo dejo como un simple juego y un mal momento de crisis de ingenio del colaborador que planteó ese test. Prefiero pensar lo segundo.

Aun le estoy dando vueltas a lo de la dichosa tortilla de patatas y Bilbao. Desde hoy la miraré de manera distinta.

No se fíen mucho de estos test y tómenselos como un juego, relajadamente y con un pincho de tortilla española al lado.