Ola solidaria para ayudar a Alba, una niña de Maracena con un tumor cerebral raro que necesita tratamiento en Bangkok

La familia de Alba, una pequeña de Maracena que sufre un tumor cerebral raro, pide ayuda para afrontar el coste de un tratamiento de células madre que necesita para curarlo y que se da en Bangkok (Thailandia), ciudad a la que se tendría que desplazar en un avión medicalizado. Son varias las iniciativas solidarias que se han puesto en marcha para ayudar a esta pequeña, la última de ellas la del Ayuntamiento de Maracena, que va a destinar el dinero recaudado en el XXII Festival de Flamenco que se celebra el próximo 4 de agosto, en el Anfiteatro Carlos Cano, para apoyar a Alba.

La pequeña Alba, de cuatro años, sufre “un tumor cerebral metastásico de alto riesgo llamado Meduloblastoma grupo 3, un tumor raro que pueden tenerlo solo cinco, seis o siete niños al año en el mundo”, comenta a GranadaDigital su madre, María Victoria González. Alba sufre este cáncer “desde que tenía seis meses más o menos, pero se lo detectaron con dos años recién cumplidos”, recuerda su madre, quien lamenta que la quimioterapia le provocó “una atrofia cerebral y se quedó en estado vegetativo”. “Lleva algo más de un año con ella y lo que más nos preocupa ahora es la atrofia porque la enfermedad milagrosamente está parada, no lo entienden los médicos, pero está parada”, explica.

“Alba necesita un tratamiento de células madre intravenosas, que aquí en Europa ahora mismo no lo hacen. Lo hacen en América, Sudamérica, Estados Unidos y en la parte de Asia. Este tratamiento lo que hace es que regenera las neuronas y se ponen bastante mejor. Porque ella está muy delicada”, comenta su madre. “Ahora mismo, su día a día es tumbada en la cama o en el sofá. Está en estado vegetativo. No habla, no anda. Tiene crisis epilépticas, un respirador por las noches y oxígeno las 24 horas”, añade.

Con ese tratamiento de células madre por vía intravenosa, la pequeña Alba mejoraría notablemente. “Dicen que hablaría un poco, no como niños normales, pero sí un poco. Y pasaría a comer por boca. Lo importante es que le quitan el oxígeno y la zona de los pulmones por su estado biológico también mejoraría, que es lo que yo busco sobre todo. Empezaría a andar un poquito, no mucho, pero se regenera bastante”, comenta.

Para poder someterse a ese tratamiento, Alba necesita viajar a Bangkok y hacerlo en un avión medicalizado. “Son muchas horas y ella con su oxígeno, y en su estado, no puede viajar en un avión normal”, cuenta su madre. El coste de ese avión medicalizado es de unos 160.000 euros y el del tratamiento, unos 35.000 euros.

La familia de Alba agradece el apoyo de los vecinos de Maracena y también de Peligros, de donde es el padre. “Maracena y Peligros se están volcando. También muchos negocios. Es increíble. Estamos muy agradecidos”, destaca María Victoria González, quien también agradece el apoyo que están recibiendo desde Sevilla. “A ella la tratan en el Hospital Virgen del Rocío y Sevilla se está volcando muchísimo. Hemos conocido a mucha gente de Andalucía y la están ayudando”, resalta.

Todo aquel que quiera colaborar para ayudar a la pequeña Alba puede hacerlo tanto con la compra de la entrada del Festival Flamenco de Maracena como con otras iniciativas solidarias que se van a poner en marcha para recaudar fondos. “El Ayuntamiento de Peligros va a organizar un acto solidario con cantantes y en Maracena habrá una concentración de coches el 13 de agosto”, comenta la madre de la pequeña Alba. También se puede colaborar con la compra de pulseras, llaveros o décimos de lotería o con un ingreso en la cuenta destinada a apoyar a Alba: ES 97 0237 0714 1091 7310 2270. Toda ayuda es bienvenida para lograr que Alba pueda viajar a Bangkok para someterse a ese tratamiento de células madre que es la esperanza de su familia.