El arte se solidariza con los perros abandonados en Granada

Tattooqueens es un estudio que se encuentra en Maracena dirigido por tres jóvenes que se llaman Amanda, Sheila y Ariel. Tres tatuadores profesionales y amantes de los animales se han embarcado en una aventura para ayudar a los perros de Rescatadog. La labor de esta iniciativa se puede ver en el vídeo que acompaña a este reportaje, que también está disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

“Rescatadog como asociación se fundó hace cinco años, en estos años se han recogido y ayudado más de 1.000 perros. Todos subvencionados particularmente, es decir, que la asociación no recibe ningún tipo de subvención y se sostiene gracias a las donaciones de particulares que tienen esta sensibilidad. Es pequeña pero muy activa, recoge a perros que están muy maltratados, en situaciones muy extremas, perros que otras asociaciones por razones prácticas no los acogen porque no son tan adoptables. Estos animales requieren mucha atención veterinaria, mucha paciencia para la reeducación y casi todos no cumplen los estándares de perros bonitos que mucha gente adoptaría” cuenta María del Mar, portavoz y voluntaria de Rescatadog.

Esta asociación sufrió un batacazo hace poco y tuvieron que anunciar su cierre: “Hubo un momento que colapsó lo económico porque la deuda veterinaria superaba las expectativas y las ayudas. Entonces se anunció en la página de la asociación que íbamos a cerrar porque no podíamos continuar con la labor”. Las personas afiliadas a esta página reaccionaron rápido ante esta drástica medida, “los seguidores que apoyan la causa y gracias a ellos, se formó un grupo de Whatsapp en el que estaba este estudio de tatuajes para hacer donaciones y aportar ideas para recaudar dinero para que la asociación no cerrara”. Esto llevó a la idea que se está llevando a cabo en estos momentos: “Vimos en la página de la asociación que iban a cerrar, se nos partió el alma y decidimos hacer un evento solidario que consiste en ayudar con una parte del dinero recaudado por los tatuajes. No nos esperábamos que viniera tanta gente y está yendo muy bien. Gracias a esto vamos a poder ayudar con un pellizquito” cuenta Sheila.

María del Mar agradece infinitamente esta ayuda y asegura que aunque sea un ‘pellizquito’ es mucho para la asociación. Además, reivindica “la actitud de un pueblo ante sus mayores, niños y animales dice mucho de ella porque son seres desprotegidos. La gente debe adquirir esta cultura, esta civilización y este avance. Son muy importantes las acogidas voluntarias porque nos quitan mucho gasto. Otro punto importante son las donaciones económicas que nos permitan solucionar los gastos veterinarios y las residencias de los animales”. La portavoz de Rescatadog es también abogada y avisa “que existe una ley que protege a los animales, y lo que hace falta es que los Tribunales lleven a cabo este proceso, que se ejecute la Ley y que las personas que vean un maltrato, lo denuncien”.

Al finalizar la entrevista Sheila afirmó “todos los que tenemos animales sabemos que son mucho más que eso, son nuestra familia” a lo que María del Mar contestó “ayudar a estos seres indefensos es un acto de amor”.

La historia de Emilia, una perra abandonada en la Sierra

Emilia es una perra abandonada en una carretera. Ella iba todos los días a la puerta de un restaurante a que la gente le echara algo de comer. Al llegar el invierno el restaurante cerró, Miriam y María del Mar seguían yendo para echarle de comer. Se dieron cuenta que estaba esperando a tener cachorros. Cuando empezaron las nevadas, decidieron trepar y buscar a esos cachorros porque se iban a morir de frio. Los encontraron, eran 5, y la perra les había hecho una especie de guarida que había forrado con pieles de cabras que había matado para comer, y así los cachorros estaban calentitos. Los cogieron a todos, y al día siguiente fueron a buscar a Emilia. Estaba desesperada buscando a sus cachorros y por ello tuvieron que ponerle una jaula trampa para poderla coger.

Todos los cachorros encontraron una casa de acogida.

Picatoste, tiroteada y apaleada

“Esta es Picatoste, pensamos que no podría salir adelante porque ni siquiera se ponía en pie. Temblaba porque de los tiros y la paliza le quedó una lesión neurológica, casi no podía andar. Su acogida tuvo mucha paciencia y después fue adoptada, y a pesar de que tiene perdigones en el cerebro, se recuperó totalmente y fue adoptada.

Te recuerdo que esta perra fue tiroteada y apaleada, y arrojada a una zarza, de la que salió arrastrándose y fue recogida por unos chicos que pasaban. Contactaron con nosotros y tuvimos que salir corriendo un domingo por la noche al veterinario. Llegó muerta, en parada, pero la sacaron adelante en el hospital veterinario”.

Medios para ayudar a Rescatadog

Grupo de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/DMhN9hTQagpDdjRHgUFHVB

PayPal: rescatadoggranada@gmail.com (seleccionar envio a familiares o amigos, de no ser así, PayPal se queda con parte del dinero)

Donar 1€ al mes: https://www.teaming.net/rescatadoggranada