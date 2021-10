Alumnos y profesores del Conservatorio Ángel Barrios se manifiestan por la falta de espacio en las aulas

Padres, alumnos y profesores del Conservatorio Ángel Barrios del Zaidín se han manifestado delante del propio centro en la tarde de este martes por la falta de espacio en las aulas y cabinas que llevan sufriendo desde hace 17 años, cuando se construyó el edificio. Acompañados por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y ANPE, los manifestantes han señalado también la mala solución dispuesta por la Junta de Andalucía al trasladar a alumnos y profesores al instituto Soto de Rojas, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

El conservatorio, o 'cutrevatorio', como se oía en algunos comentarios a las puertas del centro, dispone de 70 aulas para la formación musical en sus diferentes modalidades de instrumentos y canto, aunque imparten 140 profesores y hay unos 1.400 alumnos matriculados. Además, la demanda de plazas por parte de los granadinos ha ido en aumento, "y cada vez se queda más pequeño", aseguran desde los sindicatos.

En un principio, la solución tomada en 2004 fue utilizar las 36 cabinas construidas para el estudio y las prácticas individuales de los alumnos para las clases teóricas. Sin embargo, esta opción es ilegal, puesto que no se cumplen con las medidas de espacio determinadas por Educación para la docencia y además, no son saludables en cuanto a la acústica.

Por otro lado, la biblioteca tampoco tiene capacidad para todos los alumnos que deseen utilizar sus instalaciones, pues sólo caben 62 personas, lo que, en la peor época de la situación provocada por el Covid-19, se redujo hasta 22 puestos.

Por su parte, los alumnos también están sufriendo las consecuencias de la falta de espacio: por más que se esfuerzan, no pueden acceder a las plazas de estudios musicales de nivel superior en Granada ya que el centro no puede ampliar el número de alumnos admitidos. Esto significa que hay que decir "No" a niños que podrían acceder perfectamente por nota a esas plazas. A veces, sucede al contrario, pues en algunos cursos tienen menos horas de clase que alumnos de otros conservatorios y escuelas de música y no pueden competir contra ellos.

La solución definitiva pasa porque la Junta de Andalucía construya un aulario anexo en un descampado que actualmente se utiliza como aparcamiento para coches y que el Ayuntamiento de Granada tiene cedido a Educación. En su momento, intentaron solicitar una extensión al instituto Soto de Rojas, a pesar de que sabían que ahí también tienen problemas de acústica porque las aulas de los institutos no están preparadas para la impartición de música más allá de las clases habituales de Secundaria. Desde Ustea, afirman que las clases "no están insonorizadas, hay mucha reverberación; ahí no se puede dar una educación musical de calidad". Que los alumnos se trasladen al instituto Soto de Rojas es preocupante para los padres, pues muchas veces se trata de niños pequeños que no pueden ir solos por la calle.

"Desde el centro, se ha solicitado ya la ampliación del conservatorio durante muchos años", aseguran los manifestantes, protestando bajo los lemas '¡No cabemos, no hay espacio!' o '¡Toma nota, Juanma Moreno!', entre otros.