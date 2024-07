Alfredo García Amado: "Hay clubes atractivos y el Granada sigue siendo uno de ellos"

El director general del Granada CF, Alfredo García Amado, presentó este martes la campaña de abonados del Granada CF para esta temporada. Todo ello, bajo la sombra de una hipotética venta a un fondo de inversión granadino.

El director general señaló que "Sophia Yang trabaja en el día a día de la entidad. Comparezco yo en cuanto a cuestiones relacionadas con el club. Si la presidenta no comparece acerca de una posible venta de la entidad, es que ese proceso de venta no existe".

"En las negociaciones no intervengo. El club está encabezado por mi. Hay clubes atractivos y el granada sigue siendo uno de ellos. Me llegan un montón de llamadas. Los que tienen la potestad de hablar son los accionistas, es decir Sophia. Yo no he desmentido nada", declaró sobre si lo hacía sobre una posible venta.

Sobre la presidenta afirmó que sigue funcionando en el club como normalidad. Está implicada en todas las esferas del club. Hablará si lo ve conveniente y cuando lo crea necesario. Mientras que no haya novedades, seguiré saliendo yo a hablar con vosotros".