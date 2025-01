Castillo avanza que "la semana que viene" se abrirá el proceso para elegir al nuevo director del Parque de las Ciencias

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha lamentado este viernes que se genere una "falsa polémica" en torno al cese de los asesores científicos honorarios en el Parque de las Ciencias de Granada, una propuesta que el Consejo Rector del recinto entendió "razonable" ante la salida del hasta ahora director del museo, Luis Alcalá, y que, según ha remarcado, fue "aprobada por unanimidad".

A preguntas de los periodistas en Santa Fe, Castillo ha incidido en la idea de que el Consejo Rector "no pone ni quita" asesores sino que es el director gerente del museo en cuestión quien los propone y se ratifica por este organismo, que integran las distintas instituciones (Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación de Granada y Universidad).

La consejera se ha referido a la "increíble gestión" realizada por Luis Alcalá durante su etapa al frente del museo y, puesto que ya ha formalizado su decisión de no continuar, ha avanzado que se abrirá "la semana que viene" el proceso para la selección de un nuevo director gerente, el cual una vez elegido "propondrá a sus propios asesores".

Castillo ha rechazado igualmente las críticas en torno a la supuesta ausencia de información sobre estos ceses, entre ellos el del fundador del parque y primer director, Ernesto Páramo. Mantiene que se abordó en una comisión ejecutiva previa y fue uno de los puntos del orden del día dentro de los asuntos de gestión del posterior Consejo Rector, que ella misma presidió.

El propio Alcalá, según ha narrado, dio una explicación ante los miembros del Consejo Rector y entendía que las personas que él había propuesto para que fueran asesores no debían continuar tras su marcha para que el nuevo director que entre pueda nombrar a su propio equipo.

"Desde el 4 al 16 de diciembre todos los miembros del Consejo Rector tenían acceso a esa información y a los puntos del orden día y saben perfectamente quiénes son los asesores científicos; no me puedo creer que no supieran lo que estábamos haciendo", ha argumentado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, quien asegura que "no se debatió por los ceses" ni se plantearon dudas; sino que "todo el mundo" --en relación a los representantes de las instituciones que integran el Consejo Rector-- entendió la situación y se aprobó "por unanimidad".

Tras la suspensión cautelar del cese solicitada por estos asesores, la consejera ha hecho hincapié en que son cargos honoríficos y en este contexto "nadie tiene un derecho objetivo a ser asesor ni a un contrato de trabajo". "Lo que hay es una propuesta que el Consejo Rector por unanimidad entiende razonable, se ratifica y hemos terminado (...) insisto en que el problema no lo veo", ha concluido la consejera.

