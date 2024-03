Hacer un Santiago Bernabéu es el nuevo concepto que los artistas usan desde que el Madrid decidiese convertir su feudo en un espacio multiusos que va mucho más allá del fútbol. Y en la era de internet, es más noticia el tiempo que se tarda en agotar las entradas desde que salen a la venta que el hecho en sí mismo de llenar un leviatán.

Presentados los antecedentes, se puede decir alto y claro que la granadina Lola Índigo ha hecho su primer Santiago Bernabéu a lo grande. La cantante de Huétor Tájar ha agotado en menos de cuatro horas las entradas para el concierto que dará en el coliseo blanco. Concretamente en unas tres horas y media. Y eso que todavía queda más de un año, pues las luces y el sonido del show sonarán el 22 de marzo de 2025.

"Esto es fuertísimo. Gracias", aseguraba la autora de temas La niña de escuela o Mujer bruja en una publicación compartida en sus redes sociales nada más conocerse que había hecho sold out. En la misma, también tenía palabras de agradecimiento tanto para su equipo como para sus fans, al tiempo que adjuntaba un vídeo promocional del concierto y otro del momento en el que le contaba a su madre que había llenado el estadio madridista. "¡Mamá, que he hecho sold out en el Bernabéu!", le revelaba emocionada.

Según la web de la emisora musical Europa FM, Lola Índigo se ha convertido en la tercera cantante que más rápido ha agotado todas las localidades a la venta para un concierto en el Santiago Bernabéu. La primera, Karol G, apenas necesitó un cuarto de hora. La segunda es Taylor Swift y se fue a las tres horas. Media hora más tardó la de Huétor Tájar, a la que le siguen Duki, con 24 horas; Aitana, con 72; Luis Miguel, cinco días, y Manuel Carrasco, tres meses.