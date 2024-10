El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada ha entregado este jueves los Premios Turismo de Granada 2024, en el transcurso de una gala celebrada en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Los galardones de este año han sido concedidos a la cantante Lola Índigo, por la difusión nacional e internacional de Granada, su arte y su cultura; al periodista Carlos Herrera, por su pasión por la provincia tantas veces declarado a través de los micrófonos; a Barceló Hotel Group, por su apuesta por Granada como destino turístico de calidad; y al Ayuntamiento de Almuñécar, por promover el desarrollo del municipio a través del patrimonio y el turismo. Además, el Patronato de la Diputación ha concedido también una mención especial a Juan Luis Álvarez, empresario, político y alma del desaparecido Restaurante Sevilla.

La artista criada en Huétor Tájar ha sido la gran protagonista de los prolegómenos del acto. Tras las habituales instantáneas de photocall, algunos fans se han acercado con nervios a Lola Índigo, entre ellas dos pequeñas que no han podido contener las lágrimas mientras posaban junto a ella en una foto que guardarán para siempre. Lo mismo hará la cantante con la jornada de este jueves. Con un concierto en la noche de esta jornada en el Wizink Center de Madrid con el almeriense RVFV, Lola Índigo ha acudido a la cita y no ha podido evitar emocionarse con el vídeo que mostraba sus méritos para ser premiada.

Lola Índigo: compromiso y emoción por Granada

“Es muy bonito que te den un reconocimiento en un sitio que te importa tanto”, ha asegurado la artista, que ha aclarado que no quiere "desmerecer" otros reconocimientos. “No siento esto como algo de la farándula”, ha expresado antes de derramar algunas lágrimas de emoción. Asimismo, ha celebrado el "extraordinario número de artistas que hay en Granada" y ha mostrado su orgullo de pertenecer a ello. “Es imposible no ser representante de Granada cuando se es de aquí. Espero participar en muchas más cosas”, ha manifestado Lola Índigo, que ha dedicado el galardón “a mi madre, a mi tía y a mi primo y a mí pueblo, toda la gente que desde chiquitilla me ha visto cantar y bailar”. Tras finalizar su discurso, ha echado a volar, nunca mejor dicho, a la capital de España.

Juan Luis Álvarez, una mención tan extraordinaria como su trayectoria

Con el aplomo de quien ya cuenta muchas primaveras, Juan Luis Álvarez ha iniciado sus palabras bromeando con que su hijo le había trasladado que algunos medios habían publicado que su premio era a título póstumo. Con las risas de los presentes en su bolsillo, ha rememorado parte de lo mucho que ha vivido en sus 50 años de trayectoria, en los que ha gozado de privilegios como ver nacer el mismo Aeropuerto.

No todo han sido buenos momentos, Álvarez ha recordado como tuvo que aprender a marchas forzadas "cosas que no hay en los libros" cuando perdió con 9 años a su padre. Su memoria es tan pulcra que tiene marcados a todos los camareros que le ayudaron a foguearse hasta convertirse en una figura sobresaliente de la hostelería y el turismo granadino. Como voz autorizada, ha hablado sobre los pisos turísticos: “sé que es un negocio magnífico, pero debemos arreglarlo”.

El corazón de Carlos Herrera está en Granada

La vida profesional no ha permitido que Carlos Herrera asista a la entrega. El locutor, a través de un vídeo, ha recalcado que "sería mi felicidad" poder estar presente en el evento. A sus "hermanos de Granada" les ha asegurado que "querer a Granada" es una obligación, pues ha señalado con solemnidad y sencillez que “Granada en mi corazón y mi corazón en Granada”.

Almuñécar adquiere el compromiso de seguir mejorando

Juanjo Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar, ha sido el encargado de recoger el galardón del Consistorio sexitano, que también ha estado representado por otros miembros de su equipo de gobierno como la edil de Turismo Beatriz González. El regidor ha hecho alusión al “esfuerzo y dedicación de los que contribuyen a los que Almuñécar sea referente en el turismo andaluz” y ha afirmado que "el turismo es un puente que conecta a las personas”. Además, ha prometido que continuará "impulsando iniciativas" para que los atractivos de su municipio sigan traspasando fronteras.

Grupo Barceló, protagonista de un crecimiento exponencial en Granada

Gaspar Sáez Herrero, director general Sur de España en Barceló Hotel Group, ha destacado que su presencia en Granada en 2017 era un único hotel, una cifra que ya ha alcanzado las cinco unidades en 2024. El responsable ha transmitido así la apuesta por el territorio, pero también ha dado las gracias a la Diputación de Granada por su colaboración estrecha dentro de este camino.

Gaspar ha agradecido las palabras de Juan Luis Álvarez sobre los pisos turísticos y ha agregado que “los hoteleros trabajamos mucho para que convivan los turistas con los clientes de la ciudad”. El representante de Grupo Barceló ha ensalzado a las "casi 800 personas" que trabajan para la empresa en la provincia e incluso ha cerrado su intervención con un reconocimiento a la gran labor de la encargada del lenguaje de signos durante la gala, pues su papel durante una actuación de la cantaora Aroa Fernández ha mostrado que era mucho más.

Por su parte, , la vicepresidenta segunda de Diputación y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha recordado que “este año, los Premios Turismo de Granada cumplen 26 ediciones y en este tiempo el Patronato ha concedido 104 galardones para reconocer a personas, empresas e instituciones que realizan una labor destacada para el desarrollo del sector turístico en nuestra provincia”. Nievas ha desvelado que “el turismo está creciendo con fuerza y 2024 va a ser un año excelente. En los 8 primeros meses, el número de viajeros alojados en hoteles ha crecido un 11% en la provincia de Granada y sus pernoctaciones, un 14%. Estos magníficos resultados han sido propiciados por el espectacular repunte del turismo extranjero, que se ha incrementado un extraordinario 44%, tanto en turistas como en estancias hoteleras”.

Viaje a China en busca de un vuelo

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha felicitado a todos los premiados y ha afirmado durante su intervención que “son un ejemplo a seguir, ya que motivan a instituciones y empresas a continuar trabajando por el desarrollo de la provincia, generando empleo y riqueza”. En su discurso, el presidente ha explicado que el sector turístico de la provincia está de enhorabuena por la consecución de la nueva ruta aérea internacional con Ámsterdam, inaugurada esta misma semana. Asimismo, ha señalado la importancia del lugar escogido para la celebración de esta gala “para seguir poniendo en valor la apuesta en firme que tenemos con nuestro aeropuerto”.

Francis Rodríguez ha manifestado que la Diputación de Granada viajará a China con el convencimiento de quedarse con el vuelo que unirá el país asiático con Andalucía a pesar de los "competidores fuertes" que son Málaga y Sevilla.

La entrega de los Premios Turismo de Granada 2024 ha concluido con una actuación del grupo Arena Polar, una de las bandas emergentes de la provincia que está experimentando un crecimiento notable en el panorama cultural. Los concurrentes han podido disfrutar posteriormente de un tentempié, el mejor broche posible a una entrega de premios distinta.