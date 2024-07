Así ha sido la actuación de Shakira en la Copa América

Y este año no iba a ser menos, pues ha sido elegida (junto con Cardi B), para interpretar la canción oficial de la Copa América 2024, "Puntería". Pero no solo eso sino que la pasada madrugada del Domingo la cantante colombiana ha actuado en el descanso de la Copa América entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, siendo su actuación muy comentada durante la noche.

Este año ha sido la primera vez que la Copa América celebra un show en el intermedio, algo que hasta entonces era popular en la Super Bowl nada más. Shakira ha sido la encargado de cantar "Puntería" y otros temas como varios de su último disco Las mujeres ya no lloran. Luciendo un espectacular look metalizado con brillos, aprovechaba para mandar ánimos a Colombia, su tierra natal. Lamentablemente no sirvieron de mucho, ya que en la prórroga Argentina venció por 1-0.

Con esta actuación, Shakira deja claro que le está pillando el gusto a eso de los "shows de medio tiempo", sumándose este al que ya hizo en el año 2020 junto con Jennifer Lopez en la Super Bowl.