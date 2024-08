Víctor Castillo, actor y cómico granadino, realizará una gira por varios municipios de la costa de Granada este mes de agosto. Tiene 31 años, lleva once en el mundo de la interpretación y desde hace menos de uno lleva sus monólogos de escenario en escenario. En 2013 empezó estudiando en el Centro de Interpretación de Granada y al año siguiente se fue a Madrid a estudiar cursos. Con el paso del tiempo empezó a tener pequeñas colaboraciones. Ha participado en series como 'El Secreto de Puente Viejo', 'Caronte', 'Estoy Vivo' de Televisión Española y en la película de Netflix 'El aviso'.

"El miedo y la confianza nunca me habían dejado dar el paso", expresa Víctor, aunque la profesión de cómico le ha llamado la atención desde siempre. "Este año pasó una cosa personal que me dio un pequeño giro. A raíz de la pandemia me pasaron muchas cosas, la vida se paró. Cada uno ha vivido una experiencia a su manera. En ese sentido, he tenido dos años malos de muchos cambios, de pensar muchas cosas e incluso de abandonar, y al final llegó el impulso que necesitaba y empecé a hacerme un curso de comedia para aprender a escribir. Poco a poco empecé a irme a micros abiertos, a probar los textos que estaba escribiendo y, como vi que me subía al escenario y me sentía cómodo, lo hacía. La comedia era una cosa que quería probar hace mucho tiempo, me di cuenta de que era una cosa de la que quería vivir, que esto era lo mío", narra sus inicios el cómico. De ahí, a plasmar sobre el papel su show. El siguiente paso, llevarlo bajo los focos. "Acabé escribiendo mi propio espectáculo, que lo estreno el diez de agosto", apostilla.

Es esa fecha en la que comienza su gira por Granada, en Albuñol. El 16 de agosto estará en Castell de Ferro y el 30 de agosto en La Guapa, localidad perteneciente al municipio de Polopos. Para el mes de octubre, el día cinco estará en Teatro José Tamayo de La Chana, el 19 en el Teatro Municipal de Cúllar Vega, el 25 en el Teatro de Maracena, y aunque todavía está a medio confirmar, probablemente el 26 actuará en el Teatro de Almuñécar.

Acerca de su gira, Víctor comenta que "el nombre es lo que más trabajo" le costó. "Al final del espectáculo explico por qué 'Con dos cojones' se ha convertido en algo tan especial para mí". El espectáculo lo define como "un monólogo de comedia donde se tratan temas que todo el mundo reconoce rápidamente, desde un punto fresco". "En varios momentos del espectáculo dejamos que la gente participe y nos cuente algo. Está todo enfocado a cosas cotidianas, a cosas con las que nos sentimos identificados. Creo que es algo que funciona muy bien, que a la gente le ha ido gustando, y estoy deseando ver cómo funciona el conjunto completo", exterioriza el artista.

Pero aun con todo ello en el horizonte, la vista de Víctor Castillo se levanta hacia el futuro. "Estoy barajando varias cosas enfocadas en la comedia. Son cosas que están en la mente. Estoy con castings de televisión y cine. Está todo en la 'lavadora' como digo yo. En cuanto a proyectos personales que yo quiero sacar adelante, me gustaría, en un futuro no muy lejano, crearme un proyecto de comedia teatralizado; es decir, entre un monólogo y una obra de teatro. El monólogo lo enfoco mucho en el típico monólogo estándar que conocemos, pero me gusta mucho darle interpretación. Estoy combinando un poco esas dos cosas y creo que va quedar muy guay porque están gustando. A largo o corto plazo quiero sacar un proyecto que sea una combinación un poco más marcada sobre el monólogo o teatro, pero por otro lado tienes que poner a mucha gente de acuerdo, tienes que hacer muchos ensayos. Entonces, es algo que tienes que asentarlo bien y tenerlo muy claro, porque al final un monólogo está muy bien porque dependes de ti mismo y tanto para ensayos como para fechas tienes que preguntarte solo a ti. No tienes que coordinar a tanta gente, que también me gusta mucho porque al fin y al cabo eres tú y vas tú con el mundo, pero también tengo ideas en las que quiero involucrar a más gente, tengo algunos compañeros en mente, pero eso es algo que todavía está en el aire", avanza.