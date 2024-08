Dicen que, a veces, los sueños se cumplen. Eso es lo que ha conseguido Alberto Amezcua (Guadix, 1992) tras lograr estar en unas olimpiadas. El accitano es uno de los referentes de la marcha española. En su especialidad, los 20 kilómetros marcha, ha sido múltiples veces campeón de España en categorías inferiores, además de ser subcampeón nacional absoluto en 2021. El día 7 de agosto, los Juegos Olímpicos de París 2024 le brindarán una gran oportunidad tras no acudir a los de Tokio en 2020 y soñar, por qué no, con una medalla. Justo en el mismo sitio y mismo recorrido donde la consiguió María Pérez, que también estará en el relevo mixto español.

P.- ¿Es consciente de que va a cumplir el sueño de todo deportista al debutar en unas olimpiadas?

R.- Era una de las cosas que se me resistían, porque he estado en mundiales, campeonatos de Europa, y lo que se me seguían resistiendo eran los Juegos. Y no por falta de nivel, porque en España hay tantísimo nivel que en las ediciones anteriores, como fueron Río de Janeiro en 2016 y Tokio 2020, teniendo la marca mínima de sobra y estando clasificado hasta la última competición, pues siempre se me escapaba por nada. Entonces, veía que esta era la última oportunidad de poder asistir a unos Juegos, porque dentro de cuatro años para Los Ángeles, no me veo, la verdad. Porque no es que físicamente no pudiera llegar, pero mentalmente no. Eran estos o nada.

P.- ¿Cuándo viaja a París?

R.-Nosotros vamos el día 2. Nosotros estamos entrenando en el CAR de Sant Cugat.

P.- ¿Qué sensaciones tiene a falta de unos días para debutar?

R.- La verdad que muy buenas. Es verdad que he tenido una preparación que no ha sido fácil, porque justamente en el Campeonato de Europa de Roma tuve que retirarme por la alergia.

P.- La alergia según la época puede ser peligrosa…

R.- Son meses muy complicados. Los meses de primavera para mí son súper complicados y siempre mi rendimiento baja con el problema de la alergia. Y para colmo, justamente cuando regresé de Roma, a los tres días de competir, yo ya empecé con síntomas y pillé el Covid. Hay gente que lo pasa y ni se entera, pero yo tuve la desgracia de que sí que tuve síntomas fuertes. Estuve como tres semanas hasta que volví a los entrenamientos, pero con muchísimas dificultades. Me sentía muy cansado y no terminaba de recuperarme bien. Ha sido complicado, por eso también renuncié al Campeonato de España, que se hizo en pista. Ahora estoy súper contento porque me fui a los Pirineos, al Centro de Alto Rendimiento que hay en Font-Romé. La preparación ha ido genial, y en Barcelona también.

P.- ¿Cómo están yendo los entrenamientos con sus compañeros?

R.- Muy bien. Estamos haciendo test continuamente. Estos tests son muy importantes, porque a todos los que vamos a hacer relevos, son obligatorios para ver el estado de forma y ver el comportamiento a nivel fisiológico, con todos los datos que presentan los atletas que vamos a estar allí. Me han salido muy bien, muy contento porque al final comparas con tus compañeros. Obtuve mejores tiempos y mejores datos personales.

P.- Imagino que aún no sabrá si parte como titular…

R.- Creo que he dado un paso muy importante para ser uno de los integrantes que forme parte del equipo, puesto que yo clasifiqué el equipo junto con mi compañera y ahora estoy demostrando que mi estado de forma es muy bueno e incluso mejor que mis compañeros. Vamos a ver qué decisión toman. Ojalá.

P.- ¿Son los relevos una de las modalidades más complejas del atletismo?

R.- Diría que sí. Al final nos hemos tenido que amoldar a este tipo de pruebas en tiempo récord, porque normalmente el Comité Olímpico Internacional cuando decide dar cabida a una modalidad nueva, lo suele hacer con bastante antelación. En este caso, para nosotros han sido disparas de este mismo año. El año pasado, por ejemplo, para el Campeonato del Mundo de Budapest en el que estuve no hubo relevo mixto. Nunca ha existido el relevo mixto de marcha y se ha introducido justamente en año olímpico. Ha sido un año de mucho estrés, de muchas pruebas y con lo que ello conlleva. He tenido que hacer muchas pruebas, muchos tests con la UCAM de Murcia para ver el cuerpo cómo iba respondiendo a esos estímulos. Es muy complicado.

P.- ¿Difiere mucho de los 20 kilómetros marcha?

R.- Para mí los 20 kilómetros es una prueba muy exigente, extenuante. Al final vienen a ser más o menos los mismos kilómetros porque si coges las dos partes que hacemos el hombre y la mujer, uno hace 21 kilómetros y la mujer 20. No difiere mucho en cuanto a kilómetros, pero sí que lo hace muy duro el hecho de que son casi tres horas, que es lo que dura la prueba, en la que tienes que estar físicamente y mentalmente súper concentrado. En el periodo de parón, mientras que la mujer está compitiendo, hemos creado un protocolo en el que continuamente tenemos que estar esos 45 minutos, que es lo que tarda la mujer en hacer ese relevo, activos. Es un desgaste muy grande.

P.- La prueba es a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo influye el horario?

R.- Influye muchísimo. De hecho, tanto con la Federación Española y con la UCAM de Murcia venimos haciendo tests a esas horas precisamente para simular un poco lo que nos vamos a encontrar. Al final, el cuerpo tampoco está acostumbrado, por lo menos en mi caso, a entrenar o competir a las siete y media de la mañana. También tiene su lógica, porque es una prueba de unas tres. Un 7 de agosto, en París, previsiblemente va a hacer calor y humedad. Entonces que lo hayan puesto a esas horas quiere un poco mitigar ese calor que pueda hacer ese día.

P.- Para ti, ¿qué significa representar a Granada en unos Juegos Olímpicos?

R.- Como deportista es el sueño de cualquiera, y para mí más especial todavía representar a tu provincia. Soy una persona muy arraigada a mi tierra. Presumo por cada sitio que voy de donde soy, porque creo que vivimos en el mejor sitio posible, con una calidad de vida impresionante. Poder ser uno de esos cinco integrantes en los Juegos Olímpicos en la provincia de Granada junto a Carlos Garach, David Valero, María Pérez e Ignacio Fontes, es un verdadero placer. Y más poder llevar el nombre de Granada allá por donde vamos.

P.- ¿Cómo ve al resto de granadinos que estarán en París?

R.- Seguro que sí. Al que menos conozco es a Carlos Garach, porque no he coincidido mucho con él. Imagino que habrá hecho una preparación muy completa. Unos Juegos Olímpicos implican que tienes que dar el 120%, más que un mundial o un europeo. David Valero no ha podido repetir medalla, pero hizo una gran remontada. María Pérez viene de ser bicampeona del mundo y con una plata ya colgada. Ignacio Fontes, que es amigo mío, entró sobre la bocina. Tiene ilusión por volver a estar en unas olimpiadas y no me cabe duda de que va a hacer una grandísima actuación, porque se lo está currando mucho y es una persona que se lo merece porque ha hecho méritos para ello. No me cabe duda que los granadinos vamos a estar muy fuertes, en muchos casos luchando por las medallas.

P.- ¿Cómo es entrenar lejos de Granada?

R.- Es difícil, al final pasas muchos periodos de una temporada fuera de casa y bueno, yo soy una persona que soy muy familiar, que soy muy de estar por casa y eso lo dificulta mucho más. Es verdad que compensa por la ilusión de decir que estoy preparando unos Juegos Olímpicos, que ha sido el sueño desde que empecé con 10 años en el mundo del atletismo, pero claro que pesa. Al final, estar tanto tiempo, tantos meses fuera de casa, pues es duro. Ha sido un año difícil. Difícil porque han sido muchas competiciones para poder clasificar para los Juegos. Y todas esas competiciones la hemos ido preparando en diferentes sitios fuera de Granada. Parte de esa preparación también la he hecho en Guadix o en el CAR Sierra Nevada, pero me he pegado más tiempo fuera que en casa. Entonces, eso también es duro. Ahora, las fuerzas ya van flaqueando un poquito. Ya estamos al final de una temporada muy exigente. Y claro, al final nos hemos pegado tres semanas en Font Romeu y en Los Pirineos. Hemos estado dos semanas en Barcelona -CAR de San Cugat-, más una semana que estaremos ahora en París. Al final es un mes y medio fuera de casa. Ojalá que este esfuerzo y este sacrificio tenga su recompensa.

P.- Nos preocupa un poco a todos la seguridad estas semanas en París por la amenaza yihadista y por la seguridad ciudadana. ¿Los deportistas intentan no pensar en esto o les preocupa también?

R.- La verdad es que nos evadimos un poco de eso. Queremos creer que al final un evento de esa magnitud debe de tener un dispositivo súper amplio para garantizar que los Juegos Olímpicos transcurran de una manera segura. Por lo que he podido escuchar y ver, creo que incluso va a haber refuerzos de la Policía Nacional o Guardia Civil incluso de aquí de España. Intentamos no pensar en eso. Estamos centrados en nuestra preparación y queremos pensar que es una ciudad segura porque todo está bastante blindado. Al final, nosotros también vamos a competir en una zona céntrica, súper emblemática como es Trocadero, en la zona de la Torre Eiffel. Y, bueno, yo me imagino que habrá una seguridad bastante amplia y control y tal. Muchas veces es difícil de controlar, pero lo están haciendo bien.

P.- ¿Qué va a hacer después de su carrera como atleta?

R.- La carrera deportiva tiene su fecha de caducidad y es muy joven. Tienes que tener algo que acogerte de aportes minoritarios, por así decirlo. Al final todo lo que no es fútbol, no puedes vivir de eso. Tienes que tener un porvenir y buscarte algo. Yo estoy opositando para Policía Nacional y en cuanto termine los Juegos Olímpicos me daré una tregua, descansaré, aunque en septiembre me engancharé, pero ya con la prioridad puesta en las oposiciones. Estoy viendo que mi carrera deportiva está llegando ya a su final. Y como te he comentado antes, no porque físicamente ya mi nivel esté bajando, sino todo lo contrario. De hecho, estos últimos años es cuando en mejor forma física estoy de toda mi carrera deportiva. Por calidad en entrenamiento, por el nivel en competiciones que estoy haciendo este último ciclo olímpico, que ha sido muy bueno. Pero es verdad que mentalmente ya mi cabeza me está pidiendo otra cosa. Estas son etapas y yo creo que esta ya se está acabando. Estaré seguramente, yo voy a ir como dice el ‘Cholo’ Simeone “partido a partido”, quiero ir año a año. Y después de las olimpiadas me daré un respiro y, seguramente, continúe un añito más. Porque al final me hace ilusión preparar el campeonato del mundo que el año que viene será en Tokio. Es una ciudad en la que me hace especial ilusión, pero me lo voy a tomar un poquito más tranquilo. No me lo voy a tomar como este año al 100% y voy a dar prioridad a ese estudio, a esa oposición, que al final va a ser mi futuro.

P.- ¿Cómo compagina las oposiciones a Policía Nacional con el atletismo?

R.-Pues es difícil. Y siendo sincero, este año no me he presentado a la convocatoria, puesto que no he tenido ni tiempo. Es complicado crear una rutina de estudio estando tanto tiempo fuera de casa. He intentado seguir algunas clases online, pero ha sido un año tan exigente… La pasada convocatoria decidí no presentarme. Compaginar algo cuando estás en deporte de alto nivel no es sencillo, sobre todo, si quieres conseguir o intentar las metas que te propones, que en mi caso era estar luchando por las medallas a nivel internacional; o mínimo ser finalista. El atletismo implica mucha dedicación, muchas horas. Nosotros hacemos dobles sesiones. Es una intensidad tan alta, tan grande y tantos kilómetros que tienes que hacer, que luego cuando terminas esos entrenamientos, tu cuerpo está ya ‘plof’. Estás cansado, básicamente. Entonces tu nivel de concentración es muchísimo menor. Este año ya he cumplido uno de mis sueños, que era estar en unas olimpiadas. Ahora toca darle prioridad a las oposiciones.