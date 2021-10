Un accidente provoca importantes retenciones en la Circunvalación sentido Motril

A primera hora de la mañana de este miércoles el servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas alertando de una colisión en la Circunvalación de Granada, entre las salidas de La Chana y Méndez Núñez. Sobre las 8.45 horas un turismo ha colisionado con un camión militar de forma lateral, lo que ha provocado retenciones de varios kilómetros en la autovía.

Según Emergencias, la conductora del vehículo se encuentra algo conmocionada pero no ha necesitado de atención primaria. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una dotación de la Guardia Civil con el fin de regular el tráfico. Las retenciones no solo han afectado a la circulación de la propia vía, si no que también ha colapsado algunas de las principales vías de acceso a la ciudad como las salidas de La Chana y Carretera de Córdoba - Avenida de Andalucía.