El 60% de los nuevos casos son asintomáticos y en las zonas de brotes, casi el 70%

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que más del 60 por ciento del total de nuevos casos diagnosticados por coronavirus son asintómaticos y en las zonas de España donde hay brotes casi el 70 por ciento se detectan como asintomáticos.

Así lo ha manifestado este jueves Simón durante su comparecencia en rueda de prensa, en la que ha destacado que en los próximos días “un pequeño porcentaje” de esos asintomáticos “quizás” presenten síntomas.

Por fecha de inicio de diagnóstico en los últimos siete días, Simón ha notificado un total de 2.491 casos en España, en los que se incluyen todos los asintómaticos. Además, en las últimas 24 horas se han notificado 241 nuevos positivos y en los últimos siete días han fallecido diez personas por coronavirus, uno de ellos en las últimas 24 horas.

Respecto a los datos semanales, el experto de Sanidad ha asegurado que se han notificado un total de 49.210 casos sospechosos, con alguna sintomatología. De ellos, se les ha hecho una prueba PCR entre el 96,5 por ciento y el 97,5 por ciento.

“Se ha podido establecer que un porcentaje pequeño tenía infección, ya que el 1,3 por ciento ha sido positivo”, ha señalado Simón, destacando que la positividad que están detectando ahora “también ha ido bajando progresivamente” y que los valores que se registran indican que la transmisión del virus “está reduciéndose”.

En cuanto a los tiempos de capacidad de detección, ha resaltado que “siguen siendo muy buenos” ya que permanece entre las 48 y las 72 horas el tiempo de diagnóstico. “Más cerca de las 72 horas, por lo que tendremos que intentar rebajarlo un poquito”, ha dicho.

Ante estos datos, el experto ha defendido que la evolución de la epidemia en España “es favorable” y ha explicado que algunos grupos vulnerables se están hospitalizando aunque no cumplan con los criterios de hospitalización “por motivos de aislamiento”.

USO DE MASCARILLAS OBLIGATORIO

Al ser preguntado por el uso obligatorio de mascarillas en algunas zonas, ha dicho que no se va a “molestar” por eso “si puede ayudar”. “Todo lo que sea sobreactuar no me preocupa, me preocupa no actuar el mínimo necesario y hasta ahora creo que se está haciendo”, ha concretado.

“No voy a molestarme por una orden que es ir más allá, si puede ayudar no voy a molestarme por eso. No tengo problema”, ha manifestado el director del CCAES.

Por otro lado, Simón ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendrá que pensar “con mucho cuidado” si va a decir que el coronavirus se transmite a través del aire. “La transmisión por aerosoles la conocemos en situaciones particulares, pero es difícil saber si es por no poder mantener la distancia de seguridad”, ha dicho.

En este sentido, ha reconocido que hay “alguna evidencia” que indica esa posibilidad, aunque ha subrayado que, a su juicio, “no es mucha ni es muy sólida”. Así, ha añadido que si los científicos van a aportar más información que apoye esta posibilidad “habrá que verlo”.

“Va a ser muy difícil probarlo con certeza y generaría una discusión de si hay que tomar más medidas de control. La OMS tendrá que pensarlo con mucho cuidado si va a decir que hay transmisión por aerosol”, ha dicho.