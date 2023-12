Las 100 noticias más importantes de los últimos veinte años

Decía el poeta Jaime Gil de Biedma que de casi todo han pasado veinte años ya. GranadaDigital ya engrosa la lista de esas cosas que, casi sin darnos cuenta, cumplen los cuatro lustros. A lo largo de estos veinte años de historia, han sido miles las noticias que este periódico ha contado a sus lectores. Se puede calcular, como media más o menos aproximada, que se han podido publicar alrededor de 200.000 enlaces en este tiempo. Como la propia vida, muchas han sido noticias que nunca nos hubiera gustado tener que contar y otras, en cambio, ha sido toda una satisfacción poder plasmarlas en nuestra web.

Con motivo de nuestro aniversario, hemos realizado una recopilación de las 100 noticias más importantes que han sucedido en este tiempo en Granada, en Andalucía, en España y en el mundo.

Ha habido algunas muy impactantes como, por ejemplo, todas las relacionadas con la violencia machista, pero, sin duda, la pandemia por el Covid-19 puede considerarse como el momento más álgido y, también, el más duro, aliviado solo por el buen trabajo de los profesionales, especialmente sanitarios, que ayudaron a salvar vidas y a controlar una situación desbordada.

Muchos nombres han sido protagonistas a nivel mundial en este tiempo, como Obama, Donald Trump, Juan Pablo II o Fidel Castro; a nivel nacional, caso del rey Juan Carlos, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, Adolfo Suárez, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez, Puigdemont, Fernando Torres o Iniesta; en el territorio andaluz, como José Antonio Griñán, Susana Díaz o Juanma Moreno; o a nivel local, caso de Torres Hurtado, Paco Cuenca, Luis Salvador, Marifrán Carazo, Pilar Aranda, María del Mar Villafranca, María José Rienda, Paquillo Fernández, Quique Pina, Odion Ighalo, David Valero, Luis Rubiales, Francisco Ayala, Enrique Morente, Luis Oruezábal o Juana Rivas, por citar algunos de las cientos de personas que han sido noticia en estos veinte años.

Esta es la recopilación de las 100 noticias, resumidas en titulares, más destacadas de los últimos 20 años. Puede que no estén todas las que son -a juicio del lector-, pero, desde luego, sí que son todas las que están.

Año 2003

1. Grito unánime de 150.000 granadinos: “¡No a la guerra!” de Irak

2. Torres Hurtado da la sorpresa y se convierte en el nuevo alcalde de Granada con mayoría absoluta

3. María José Rienda sube al podio por primera vez en la Copa del Mundo de esquí alpino

4. La violencia machista no cesa: 71 mujeres asesinadas en 2003 en España

Año 2004

5. España sufre el mayor atentado terrorista de su historia: 193 muertos y más de 2.000 heridos

6. Zapatero gana unas elecciones marcadas por el 11-M y será el presidente de España

7. Felipe y Letizia, los futuros reyes de España, protagonizan ‘la boda del siglo’

8. Paquillo logra la medalla de plata en Atenas y hace historia para el deporte granadino

9. El poeta asturiano Ángel González gana el primer premio Lorca de poesía

10. Más de 8.000 personas disfrutan de un estelar Bob Dylan en Motril

Año 2005

11. Cien mil personas se vuelcan con la llegada del Rally Dakar a Granada

12. El mundo cristiano llora la muerte del papa Juan Pablo II

13. El terrorismo yihadista ataca el corazón de Londres

14. El huracán Katrina causa 350.000 muertos, la mitad de ellos en Nueva Orleans

15. Seis trabajadores mueren al desplomarse un puente en las obras de la A-7 en Almuñécar

Año 2006

16. Entra en vigor la nueva Ley Antitabaco que prohíbe fumar en los centros de trabajo

17. La Gran Vía estrena nuevo aspecto tras un año de obras y cuatro millones de inversión

18. Granada se convierte en la capital del botellón al concentrarse 35.000 jóvenes en la Huerta del Rasillo

19. Bruce Springsteen conquista Granada con un concierto sublime

Año 2007

20. Espectacular concierto de Shakira en la Plaza de Toros de Granada

21. Finalizan las obras de remodelación de la nueva Avenida de la Constitución

22. Comienzan en Albolote la obras del futuro metro de Granada

Año 2008

23. Obama, primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos

24. Un gol de Fernando Torres da el triunfo a España en la Eurocopa

25. La burbuja inmobiliaria provoca una crisis económica sin precedentes en España

26. Un vecino de Montefrío gana el mayor premio de la historia del Euromillón: 76 millones de euros

Año 2009

27. Granada y Motril ya están conectados por autovía tras años de espera

28. José Antonio Griñán, nuevo presidente de la Junta de Andalucía

29. Gino Pozzo y Quique Pina se hacen cargo del Granada CF con el objetivo de reflotarlo

30. Muere Francisco Ayala, el último representante de la Generación del 27

Año 2010

31. El Granada CF sale del pozo y asciende a Segunda A

32. ¡España, campeona del mundo!

33. Michelle Obama califica como “inolvidable” su visita a Granada

34. Una gran riada causa la muerte de una vecina en Valderrubio y provoca grandes destrozos

35. Granada llora la muerte del cantaor Enrique Morente

Año 2011

36. Miles de ciudadanos indignados salen a protestar por la situación económica y social en toda España

37. ETA anuncia el fin del terror

38. La nueva Ley Antitabaco prohíbe fumar en bares y restaurantes

39. Torres Hurtado logra su tercera mayoría absoluta y el PP gana por primera vez la Diputación

40. El gol de Ighalo vale un histórico ascenso del Granada CF a Primera 35 años después

Año 2012

41. Juan Carlos I pide perdón a los españoles: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”

42. Iñaki Urdangarín, imputado por el caso Noos

43. España solicita 100.000 millones a Europa para rescatar a la banca

44. Miguel Montes, el preso por delitos comunes más antiguo de España, sale en libertad tras 36 años en la cárcel

Año 2013

45. Granada, inundada de suciedad por la huelga de recogida de basura más larga de la historia de la ciudad

46. El socialista Griñán dimite como presidente por el caso de los ERE y cede su cargo a Susana Díaz

47. El ‘caso Bárcenas’ pone en jaque a la cúpula del Partido Popular

48. La Infanta Cristina se convierte en el primer miembro de la Casa Real imputado por corrupción

Año 2014

49. El rey Juan Carlos I abdica en favor de su hijo

50. El arzobispo de Granada pide "perdón por todos los pecados de la Iglesia"

51. Expectación por el estreno de la Línea de Alta Capacidad en Granada

52. Adolfo Suárez: fallece el hombre, permanece el legado

Año 2015

53. Arranca la Universiada de invierno con un acto de inauguración muy granadino

54. Pilar Aranda será la primera rectora en la historia de la Universidad de Granada

55. Rajoy inaugura en la costa granadina el último tramo de la Autovía del Mediterráneo

56. El Centro Lorca abre sus puertas sin el legado del poeta

57. La directora de la Alhambra, salpicada por la investigación de las audioguías

58. Fallece Luis Oruezábal 'Chikito', hijo adoptivo de Granada

Año 2016

59. Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos

60. Muere Fidel Castro a los 90 años

61. Reino Unido abandona Europa

62. Detenidos el alcalde de Granada y la concejal de Urbanismo en una operación contra la corrupción urbanística

63. El Centro Comercial Nevada ya es una realidad abierta

64. Más de 45.000 personas se manifiestan en Granada contra la nueva organización sanitaria

65. Jiang Lizhang, nuevo máximo accionista del Granada CF

Año 2017

66. Puigdemont declara la independencia de Cataluña y la suspende

67. El metro ya funciona en Granada tras diez años de obras

68. Juana Rivas, en paradero desconocido tras no entregar los hijos al padre

69. Inaugurados los Mundiales de Sierra Nevada 2017

Año 2018

70. Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno

71. El PSOE-A se hunde en Andalucía y perderá el Gobierno por primera vez en 36 años si pacta la derecha

72. Granada dice adiós al 'aislamiento ferroviario' con la salida del primer Talgo

73. Hallado el cadáver de Gabriel, el pequeño desaparecido en Níjar

Año 2019

74. Luis Salvador, nuevo alcalde de Granada

75. El AVE llega al fin a Granada tras veinte años de espera

76. La contaminación del aire en Granada, un preocupante mal endémico

77. El Defensor de la Ciudadanía y el cura de la Barriada de la Paz se encierran por los cortes de luz de la Zona Norte

78. El Granada CF regresa ¡a Primera!

Año 2020

79. El Gobierno de España decretará este sábado el estado de alarma

80. Concluye el reparto de 204.000 mascarillas para trabajadores que se desplazan en transporte público

81. Granada, desierta el primer día de estado de alarma

82. El Granada cae con todos los honores a las puertas de la final de la Copa del Rey

Año 2021

83. Fermasa, desbordada por la gran afluencia de ciudadanos para vacunarse

84. Bidafarma, el almacén y distribuidor de la esperanza contra el Covid-19 desde Granada

85. Granada se echa a la calle en la noche de los terremotos

86. El PP abandona el equipo de Gobierno tras la negativa de Luis Salvador a dimitir

87. Paco Cuenca, nuevo alcalde de Granada con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos

88. El bastetano David Valero logra la medalla de bronce de ciclismo cross country en los JJOO de Tokio

Año 2022

89. Granada se queda sin la Agencia de Inteligencia Artificial, que se ubicará en La Coruña

90. Iniciadas las obras de IFMIF-Dones, la mayor infraestructura científica y tecnológica de España

91. Llegan los primeros refugiados ucranianos a Granada: "El camino ha sido muy duro"

92. Los comercios de Granada claman contra la subida del precio de los suministros: "Esto es una locura"

93. Extinguido casi un mes después el incendio forestal de Los Guájares, que ha quemado 5.194,02 hectáreas

94. El Covirán Granada cumple su sueño y ya es equipo de ACB

Año 2023

95. Marifrán Carazo, nombrada alcaldesa de Granada

96. El Patio de los Leones acoge la foto de familia de la Comunidad Política Europea en la Cumbre de Granada

97. Granada, magna y abarrotada con permiso de la lluvia

98. España toca el cielo en Sídney con su primer Mundial femenino (1-0)

99. Polémico beso en la boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial

100. Israel entra en una nueva guerra con Hamás tras uno de los mayores ataques desde Gaza de los últimos 20 años

Anécdotas

También, como curiosidad, se puede destacar que muchas noticias de GranadaDigital se han convertido en virales, como la encuesta realizada con motivo de la muerte del expresidente de España Adolfo Suárez y que acabó con el ya famoso “a mí me gusta Carlos Alfredo, el de la Voz Kids, el morenillo chiquitillo” que se viralizó en toda España.

También fue un éxito el día que se realizó el casting de ‘Operación Triunfo’ en Granada y en el que aparecía una desconocida Mimi que, incluso, se arrancó a cantar. Con el paso del tiempo se le conoce en toda España como Lola Índigo.

Más de dos millones de visualizaciones tuvo el vídeo en exclusiva grabado por un audiovisual de GranadaDigital durante la realización de un reportaje y en el que se vivía la persecución de un conductor que había atropellado a un Guardia Civil en la capital.

Y, posiblemente, lo más curioso. La noticia más leída de la historia de GranadaDigital, con más de un millón de usuarios únicos que leyeron la misma, fue la experiencia contada por una estadounidense en TikTok al probar la tortilla Sacromonte.