Manu Bayona: "Hemos tenido el privilegio de contar lo que ha pasado en Granada los últimos veinte años"

Cuando Manu Bayona (1983) tomó las riendas de GranadaDigital, este periódico apenas registraba 30.000 usuarios únicos al mes en los medidores de audiencia. Diez años más tarde, esa misma cifra es la que cosecha diariamente. La receta ha sido el trabajo y una permanente apuesta innovadora que ha dado como fruto un crecimiento constante. Aunque el CEO de este medio –y también de doctortrece, su agencia de comunicación hermana– lo hiciera de su propiedad hace una década, en 2013, en realidad el diario líder nativo digital de Granada cumple ahora 20 años, y lo celebra este miércoles con su Show 20 Años, un evento en el que lo único imprescindible es dejar los prejuicios en casa. Sobre el espectáculo, pero también sobre los inicios, las personas que han estado y están, el presente, el futuro o el estado del periodismo habla en esta entrevista que corre a cargo del coordinador de redacción de este medio. Y en el aire, un interrogante. ¿Quién sustituirá a este escribiente como presentador del show de este miércoles? A todo contesta a continuación.

Pregunta. ¿Cómo recuerdas los inicios de GranadaDigital? Los del propio periódico y los del momento en el que desembarcaste en él...

Respuesta. Los inicios del periódico no los conozco porque no estaba aquí todavía. Este medio lo fundan a principios de los 2000 Juan García Montero y César Girón. Luego se incorporan Manolo Sola y Gabriel Pozo para ponerlo en funcionamiento. Yo me hago cargo del periódico con el nuevo equipo en agosto de 2013. Fue entonces cuando empezamos a trabajar con una seña de identidad muy clara que es la generación de contenido audiovisual. Por entonces, teníamos 30.000 usuarios únicos al mes y hoy día ya hemos alcanzado el millón. Ese ha sido el crecimiento que hemos tenido.

P. ¿Qué fue lo que te llevó a embarcarte en el proyecto?

R. Yo de lo que tenía muchas ganas era de volver a mi ciudad. He nacido en Granada, me he formado aquí y fuera, donde también he trabajado, pero tenía muchas ganas de volver, emprender y hacer algo que pudiera tener arraigo en mi ciudad, de la que soy un enamorado. Ese fue el principal motivo. Es cierto que todo salió de una forma un poco casual. Yo trabajaba en la tele y surgió la posibilidad de comprar el periódico, así que me lie la manta a la cabeza y fui a por ello.

P. Es curioso porque en este 20 aniversario se cumple el décimo desde que te hiciste cargo...

R. Y siempre con el trece ahí de por medio.

P. ¿De aquel tiempo qué personas se te vienen a la cabeza?

R. Eso es complicado porque me voy a dejar a gente fuera seguro. Hay algunos que estuvieron prácticamente desde el inicio del proyecto y que, de hecho, nos acompañarán en el show. Cuando me quedé con el proyecto, al primero que llamé fue a Javi Luque, que había estudiado la carrera de Periodismo conmigo. Recuerdo que él estaba en la playa. Cogió el coche, subió a Granada, se embarcó y se puso a currar conmigo. El primer redactor jefe que tuvimos fue Jaime Martín, que estuvo trabajando con nosotros bastante tiempo. Jaime ha tenido luego un desarrollo profesional muy bueno y ha crecido mucho. Nos acompañará también este miércoles. Y luego se incorporaron a la vez Manrique Pascual y Román Callejón. Con ellos formamos ese quinteto inicial en el que íbamos creciendo y haciendo cosas muy chulas pese a ser un momento complicado porque eran los inicios, no había recursos, había que trabajar mucho y tampoco teníamos experiencia. Fueron unos comienzos complicados, pero fueron bonitos.

P. Ese crecimiento ha ido también de la mano de empresas, instituciones y por supuesto los lectores. Ha sido exponencial en todos los sentidos...

R. Sí, es así. Yo pienso que primero uno tiene que crecer porque, evidentemente, el producto que haga sea el mejor posible. En nuestro caso, ese producto es contar información y ser fieles a las cosas que suceden. Pero también ser lo más honestos posibles y huir de determinadas prácticas que en GranadaDigital nunca hemos llevado a cabo, como el sensacionalismo o el clickbait. A partir de ahí, las marcas te respaldan porque entienden que tienen que estar contigo y que para ellas es positivo que su imagen se vea asociada a un periódico como el tuyo. Ahí yo creo que radica un poco el quid de la cuestión. Uno tiene que hacer un buen producto, que en este caso es un buen periódico. Eso genera que tengamos lectores que nos sigan y que nos lean. Y que tengamos lectores que nos sigan y que nos lean, genera que luego las marcas quieran estar con nosotros.

P. Siempre se habla del vídeo como seña de identidad del periódico, pero yo añadiría que la seña de identidad real de GranadaDigital es la innovación permanente...

R. Bueno, es que no nos queda otra. No pertenecemos a un grupo de comunicación grande ni tenemos grandes apoyos que nos ayuden o nos marquen los designios del futuro. Somos nosotros. Yo siempre digo que lo bueno y lo malo que tenemos es que quienes toman las decisiones somos los que estamos aquí. Eso nos da mucha libertad, mucha independencia, mucha autonomía y mucha rapidez a la hora de tomar decisiones. No nos quedaba otra más que ser ágiles y poder estar siempre a la vanguardia. Primero fue con la generación de contenido audiovisual, que hace diez años no lo hacía nadie a nivel local y hoy ya todo el mundo lo está haciendo. Luego hemos crecido, hemos creado nuestros podcasts y trabajamos con el canal de Twitch y con las redes sociales, donde somos el segundo medio de comunicación de Granada con más de 200.000 seguidores. Al final, ese crecimiento nos ayuda a seguir posicionando y a seguir avanzando.

P. En 2021 decidiste dar un paso al lado y el director del periódico pasó a ser Juan Prieto. Ese tipo de cambios también son necesarios para el crecimiento de un medio...

R. Sí, porque nosotros, aparte del periódico, tenemos doctortrece, que es nuestra agencia de comunicación. Yo entendía que en el periódico ya habíamos hecho algo sumamente complicado, que era ser capaces de pasar de esos 30.000 usuarios únicos a estar en el entorno de los 700.000, lo que nos daba ya un posicionamiento en el territorio importante. A partir de ahí lo que quedaba era consolidar y seguir creciendo. Y para eso quién mejor que Juan Prieto, que había sido mi subdirector durante mucho tiempo, que es un gran profesional y que además es amigo personal. Él se encargaba de la dirección del periódico y, a su vez, yo podía centrarme en el crecimiento de la agencia, que ha sido fantástico.

P. La agencia nace a partir de una necesidad que va generando la actividad que tiene el medio. Es como un 'spin off' del periódico...

R. Eso es. Ese término lo ha acuñado la directora de doctortrece, Susana Aragón. Y es verdad que la agencia es un 'spin off' de GranadaDigital, pues inicialmente nace de una serie de necesidades que los propios lectores y clientes nos demandaban cuando teníamos conversaciones con ellos de cara al periódico. Nos pedían que les gestionáramos las redes sociales o que les hiciéramos una página web. Ahí vimos que había un nicho y que podía ser interesante parar un poco la maquinaria para crear una agencia de comunicación. Así surgió doctortrece.

P. Es una 'rara avis' una empresa en la que conviven una agencia y un medio de comunicación. ¿Cómo es esa convivencia?

R. Creo que en este caso es positiva porque somos completamente complementarios. Tenemos algunos departamentos que son compartidos y al final doctortrece es la agencia de comunicación de GranadaDigital. Crecemos, nos ayudamos, nos retroalimentamos y vamos hacia adelante.

P. ¿Se puede avanzar algo del Show 20 Años de GranadaDigital?

R. Hemos cambiado de maestro de ceremonias, Miguel. Lo sentimos mucho. Tú lo hiciste muy bien, pero se nos presentó la oportunidad de que Álex O'Dogherty fuera tu relevo.

P. 'Relevo' no. No nombres a otros medios...

R. (ríe) Un gran medio, por cierto. Va a ser algo muy diferente porque va a ser un show en el que vamos a hacer un repaso a través de las noticias que han sucedido en los últimos veinte años en Granada. Todo va a estar salpicado por una serie de números muy diferentes. Son números de acrobacias, danzas urbanas, baile, canto... En definitiva, cosas muy diferentes entre sí, intentando hacer lo que siempre nos proponemos, que es hacer las cosas de una manera distinta. Para hacer lo que hace todo el mundo ya están otros. Nuestra idea es siempre diferenciarnos y hacer algo con un plus.

P. Lo que sí hay que dejarse en casa son los prejuicios, ¿no?

R. Sí, de hecho el ropero no sólo va a servir para quitarse los abrigos, sino toda la ropa porque en el show vamos a estar desnudos. No, es broma. Tiene un poco que ver con ese guiño que hacemos de que tenemos que ir a disfrutar, pasarlo bien y ser capaces de centrarnos en vivir un momento único en el que disfrutemos del elenco de artistas que vamos a tener, que va a ser algo muy especial.

P. Hemos hablado de pasado y de presente, pero no de futuro. ¿Hacia dónde debe mirar GranadaDigital?

R. Nosotros estamos muy asentados en Granada capital y el crecimiento tiene que pasar por la provincia. También estamos muy asentados fuera del territorio de Granada y eso es algo curioso. Nos encontramos a mucha gente que es de Granada pero vive fuera y que encuentra su nexo de unión con el territorio cada mañana a través de GranadaDigital.

P. O sea, que ven el 'GDdiario'...

R. Exactamente. Ven tu 'GDdiario', por supuesto. Eso es único. El crecimiento tiene que pasar por seguir haciéndonos fuertes sobre todo en la provincia de Granada. Y luego, el otro proyecto que tenemos es la apertura de cabeceras. En eso estamos y esperamos tener novedades el próximo año 2024 para replicar en otros puntos de Andalucía lo que ya hemos hecho en GranadaDigital.

P. ¿Ha habido ya contactos con instituciones o empresas de otras provincias?

R. Estamos trabajando en ello. Sí puedo decir que estamos ya manteniendo contactos. De hecho, tenemos algunos grupos que se han interesado en que podamos reunirnos con ellos para poder llegar a un acuerdo y ser capaces de montar lo que hemos montado aquí.

P. ¿Qué anécdotas o vivencias curiosas recuerdas a lo largo de todo este tiempo en GranadaDigital?

R. Me pillas un poco. Es una pregunta trampa. Tenemos la suerte de que por el periódico ha pasado prácticamente todo el mundo. Desde que está el equipo actual, hemos tenido el privilegio y la responsabilidad de contar todas las noticias que han sucedido en Granada durante los últimos diez años. Y en GranadaDigital, las de los últimos veinte. Eso es un orgullo. El otro día coincidíamos con Lucas Alcaraz, José Antonio García de 091 o Marina Heredia, y ellos mismos ponían en valor el trabajo que hemos hecho de servir como altavoz de todo lo que sucedía. Creo que esa es la reflexión con la que nos tenemos que quedar. Somos unos privilegiados y tenemos la suerte de poder servir de altavoz de todas esas noticias que suceden. Algunas de ellas no tan positivas como nos hubiera gustado porque hemos tenido noticias complicadas. Pero en general creo que tenemos una tierra maravillosa y próspera que tiene que seguir creciendo, trabajando y fortaleciéndose un poquito más. Y también tiene que dejar de lado esa parte negativa de seguir mirando con envidia a otras provincias vecinas. Tenemos que avanzar ahí, creérnoslo y trabajar para que Granada siga creciendo.

P. ¿Cómo es la actual plantilla de GranadaDigital en comparación con lo que habías conocido antes?

R. Unos perlas todos. Bromas aparte, creo que estamos en el mejor momento con la mejor plantilla que hemos tenido en la historia. Por supuestísimo, respetando y agradeciendo a toda la gente que ha pasado por aquí. Somos los que somos por lo que somos ahora mismo y por lo que hemos sido. De eso no hay ninguna duda. Pero es verdad que hemos podido crecer y eso te da para ir trabajando con gente que hace las cosas bien, se ha formado bien y destaca en otros sitios. Tenemos una estructura de la que debemos y podemos sentirnos muy orgullosos.

P. Es bueno el coordinador, ¿no?

R. El coordinador es el que falla un poco, sobre todo porque no me hace caso. Yo le digo que se rape y él no quiere raparse. Ahí yo creo que subiría enteros.

P. Es un look rollo Marlon Brando...

R. Bueno...

P. ¿Es un buen momento para hacer periodismo pese a los tiempos que corren?

R. El periodismo como tal no es lo que era y yo creo que no volverá a serlo nunca. Vivimos en un mundo donde está todo muy polarizado y donde tenemos intereses que realmente marcan los designios. Es complicado. Sí es cierto que concretamente del periodismo digital yo siempre cuento una cosa. Somos el tipo de medio de comunicación más completo que hay. La televisión hace televisión. La radio hace radio. Y el papel hace papel. Pero nosotros hacemos radio con los podcast, hacemos televisión con los vídeos y hacemos papel con las noticias que escribimos cada día en el periódico. Por tanto, si hay un lugar en el que uno puede desarrollarse y no ser sólo un mero periodista que sólo hace tele, radio o prensa escrita, ese lugar es el periódico digital.