Un profesor se hace viral al denunciar los retrasos en la sustitución de maestros en Andalucía | Vídeo

El pasado 21 enero se cambió el sistema por el que la Junta de Andalucía llamaba a los profesores interinos para cubrir alguna baja como docente. El nuevo método agiliza, teóricamente, todo el proceso, como ocurre en varias comunidades autónomas de nuestro país. Pero, un vídeo de un profesor de Educación Especial se ha hecho viral porque expone los aspectos negativos de este reciente cambio.

“Se está tardando entre siete y 18 días en cubrir las bajas de los profesores. El maestro que se da de baja el 1 de febrero, su baja no se va a cubrir hasta el 18 de febrero, porque se convoca el lunes día 11 y hasta el jueves 14 no se dice quién tiene esa plaza. Y ya no es eso, en vez de incorporarse al día siguiente, el viernes, lo hacen el lunes”, comenta Alberto Román a GranadaDigital.

Según Alberto Román este es uno de los problemas del sistema denominado como SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades), aunque existen muchos más que se han detectado desde su implantación en la comunidad educativa. “La plaza te la asignan un jueves. Tú vas el lunes a tu centro escolar y resulta que el maestro de esa plaza ya se ha dado de alta. Tú vas a este sitio, te gastas un dinero en transporte, en dormir la noche anterior, en comer, con la ilusión que supone, después de todo el esfuerzo de haber superado unas oposiciones, que te llamen para trabajar y te encuentras con que no tienes plaza”.

Alberto Román se queja de los plazos con los que trabaja la consejería, ya que trae mucho más perjuicios de los que se detallan. “Dejas tu trabajo anterior, porque eres aspirante a maestro, porque te han llamado para trabajar. Y de un día para otro te encuentras con esta situación”.

Desde que la plataforma SIPRI están en funcionamiento, se han dejado a 730 personas inactivas en la bolsa. “Por cada baja que hay llaman a unas cinco personas. El motivo es que si no entras en la plataforma o no tienes actualizado el correo te penalizan de esta manera. Hay testimonios de personas que el sistema les da 24 horas para entrar, pero el correo les ha llegado pasadas esas 24 horas, por lo que no tenían opción de hacerlo”, comenta Alberto Román, que confía en que este problema se solucione para aspirar a una calidad educativa y no pensar “en el ahorro”.