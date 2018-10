Trump asegura que se siente “cómodo” al frente de la Casa Blanca a pesar de las disputas políticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que está “cómodo” con su actual cargo a pesar de las disputas políticas tras casi dos años al frente de la Casa Blanca.

“Era un poco surrealista decir que era el presidente de Estados Unidos, pero creo que eso pasa con todo el mundo”, ha aseverado el magnate neoyorquino a la cadena de televisión CBS.

“Incluso mis amigos ya no me llaman Donald, me llaman señor presidente. Y digo: ¿Podéis dejarlo? He aprendido con el trabajo. Lo he hecho”, ha continuado durante una entrevista concedida al conocido programa de televisión ’60 Minutos’.

“Ahora me siento mucho más como el presidente de Estados Unidos”, ha añadido. En relación con la política migratoria en la frontera con México, Trump no ha aclarado si tiene previsto volver a implementar la política de separación de las familias.

“Cuando dejas que los padres permanezcan juntos haces que la gente venga a nuestro país. (…) Tiene que haber consecuencias si vienes de forma ilegal”, ha aseverado.

La separación de familias en la frontera y la detención de miles de niños, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, levantó la polémica a mediados de año y suscitó críticas contra las políticas migratorias de la Administración. Cerca de 2.500 menores fueron separados de sus respectivos padres antes de que Trump retirara la medida en junio.

Sobre la comparecencia del entonces candidato al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh Trump ha defendido sus palabras durante un mitin celebrado en Misisipi, donde se habría burlado de Christine Blasey Ford, que había acusado al candidato de abusar sexualmente de ella.

“Si no hubiera dicho eso no hubiéramos ganado. Lo único que estaba diciendo es que ella no parecía saber nada. Estás intentando destruir la vida de un hombre que ha sido extraordinario”, ha manifestado antes de negar haberse reído de ella.

“No voy a meterme en esto porque ganamos. No importa. Ganamos”, ha añadido. La candidatura de Kavanaugh fue aprobada a principios de octubre por el Senado con 50 votos a favor y 48 en contra.