Torres Hurtado: “La ciudad de Granada sabe que esto es un montaje para beneficiar a Sebastián Pérez”

José Torres Hurtado ha roto su silencio. Y lo ha hecho para atacar con dureza al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y al partido que le ha suspendido de militancia. El exalcalde Granada, que no hacía declaraciones públicas desde su salida del cargo en abril, ha elegido el programa ‘La Marimorena’, de la cadena de televisión nacional 13TV, para volver a aparecer en público, incidir en su inocencia y explicar que en Granada se ha producido lo que ha calificado como “un golpe de estado municipal”.

Precisamente sobre este asunto ha comenzado su intervención el que fuera primer edil de la ciudad: “Granada ha sufrido un golpe de estado municipal porque con la denuncia falsa de tres personas han cambiado el signo político que gobierna el Ayuntamiento, sin que se haya investigado y sin saber si las denuncias son o no correctas, si hay algo de verdad o todo es mentira”.

Ante estas afirmaciones, el presentador del programa le ha recordado al exregidor municipal la enmienda a los estatutos del PP en la que se propone rehabilitar a los militantes que hayan sido acusados y no hayan sido condenados. A ello, Torres Hurtado ha respondido acusando de cínico al Partido Popular:

“Hay que tener cinismo político para hacer este tipo de enmienda. Cuando se decida si soy culpable o inocente -que estoy convencido de que soy inocente- a mí quien me rehabilitará será la Justicia. A qué vendrá entonces el PP a rehabilitarme si ya lo ha hecho la Justicia. El PP tenía que haberme defendido en su momento”.

A partir de ese momento ha iniciado sus ataques contra Sebastián Pérez: “En realidad no ha sido el PP, sino personas del partido en Granada, y el primero, el presidente provincial”.

“Me han fusilado políticamente en las tapias del cementerio”

Torres Hurtado, que ha ido mezclando diferentes asuntos en sus intervenciones, ha dejado patente su tristeza por el trato que está recibiendo desde el Partido Popular: “Te hacen un cerco. Eres una persona apestada. No quieren ni verte y que no vean a nadie saludándome. Parece que eres algo que transmite maldad.

Tenían que haber tenido en cuenta la presunción de inocencia hasta que el juez decida si eres culpable o no, pero, por favor, que no te sacrifiquen. Y a mí, personas del PP de Granada, empezando por su presidente, me han fusilado políticamente en las tapias del cementerio”.

El que fuera primer edil de la ciudad ha incidido en la postura de Sabastián Pérez hacia su persona: “Durante los cinco días que pasaron desde mi detención hasta mi dimisión, pedí al presidente provincial del PP que me dejara dar explicaciones, aunque él lo conocía todo muy bien porque estaba en el despacho de al lado. Quería explicarle lo que había pasado porque se estaban diciendo muchas cosas falsas. Pero no me quiso recibir, ni me cogía el teléfono. No quiso escucharme. Entonces me llamó Maíllo, de la dirección nacional del partido, para decirme que tenía que dar un paso atrás porque lo sucedido era muy grave y se acercaban las elecciones generales. Le dije que si yo daba el paso atrás, el presidente provincial tendría que marcharse también de su puesto de concejal, porque no había querido escucharme, ni atenderme. De su boca no ha salido ni una sola vez la presunción de inocencia. Es un hombre con el que he trabajado trece años y no entiendo nada. Yo tenía en mi poder documentación que le podía haber enseñado para justificarle que todas las acusaciones eran falsas”.

Como ejemplo de esas supuestas denuncias falsas, el exalcade de Granada ha explicado uno de los casos de los que se le acusa: “Las acusaciones vienen de dos funcionarios del Ayuntamiento y de un empresario. Una de ellas era que había cinco aparcamientos subterráneos que se habían concedido a los empresarios que también están investigados en la causa, y que ello había supuesto una pérdida de 12,2 millones de euros a la ciudad de Granada. Pues bien, esos aparcamientos los dio el anterior alcalde de Granada, José Moratalla. Bajo su mandato se hicieron las obras, se inauguraron y se concedieron, y el jurídico del Ayuntamiento que informó favorablemente de esa concesión, es el abogado que ahora denuncia que los había dado yo. La Policía podía haber comprobado la veracidad de las denuncias. Era tan fácil como acudir al Jefe de Contratación y preguntar quién había concedido esos aparcamientos. No lo hicieron. Y la UDEF ha acudido al Ayuntamiento para comprobar ese extremo hace quince días”.

“Quisiera saber qué político dio la orden de intervenir a la UDEF”

Otras de las quejas de Torres Hurtado ha girado en torno a la intervención de la UDEF, que considera desproporcionada, y ha insistido en que la actuación se llevó a cabo por la orden de un jefe político: “Quisiera saber quién es el político que dio esa orden a la UDEF para que elevara una petición a la titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada para esa intervención, porque la Polícía no hace las cosas sin una orden expresa. La Policía decidió actuar con tal parafernalia con el auto en contra de la fiscal porque alguien le dijo que hicieran daño al grupo político que yo dirigía”.

También ha calificado como “doble vara de medir” la actitud de Ciudadanos tras conocerse la reciente imputación del actual alcalde, Paco Cuenca, por el llamado caso de los cursos de formación cuando era delegado de Innovación de la Junta. “Ciudadanos me hizo una enorme presión para que dimitiera y, sin embargo, en el caso del señor Cuenca lo consideran un problema administrativo, cuando está investigado por un problema penal. En su día le expliqué a Luis Salvador que los dos funcionarios que presentaron las denuncias habían sido cargos de confianza, pero que Isabel Nieto les había retirado esa condición por sus actuaciones y su forma de trabajar. Le dije a Luis Salvador que todo se trataba de una vendetta de esos funcionarios”.

Más adelante, Torres Hurtado ha explicado otro de los casos de los que se le acusa: “El llamado caso del Palacio de Hielo ya está juzgado y archivado, y hasta el juez dijo en la sentencia que fue una gran operación para la ciudad porque se recuperaron 8,5 millones de euros para el Ayuntamiento. Es todo una locura”.

El veterano político ha presentado en el programa un escrito de la fiscal que, un día antes de su detención y de los registros, había elevado un escrito a la juez en el que señalaba que no procedía informar afirmativamente ni de la detención del alcalde ni de los registros en su domicilio particular o en su despacho municipal, ya que era insuficiente la motivación del registro solicitado. “La misma fiscal elevó un escrito a la jueza en el que decía que no había motivos ni para registrarme ni para detenerme”. Por ello, ha vuelto a acusar a los jefes políticos de la Policía de dar las órdenes para su detención: “En mi domicilio aparecieron doce policías y una médico, por si me daba un ‘telele’. Fue a las siete y media de la mañana y ya había periodistas esperando a que llegara la Policía. Y allí estuvieron hasta las 12 del mediodía”.

En relación a la situación en la que se encuentra en la actualidad el llamado ‘caso Nazarí”, el exregidor ha subrayado: “La jueza le ha dado a la UDEF y a la Junta de Andalucía otros seis meses para que sigan investigando. Y eso que no sé qué pinta ahí la Junta”.

“El Ayuntamiento se ha personado en la causa para que el PSOE se ahorre los gastos”

También ha acusado al PSOE por la personación del Ayuntamiento en la causa: “Ellos se habían personado en 0la ‘Operación Nazarí’ como partido, pero ahora lo han hecho como Ayuntamiento para ahorrarse el abogado y que sea el Consistorio el que cargue con los gastos. Pero lo más grave es que la moción la aprobaran algunos de mis propios compañeros de partido, que los he formado yo políticamente. Que me acusen ellos… por favor”.

A colación de esta nueva mención a sus excolegas de grupo municipal, Torres Hurtado ha querido hacer una distinción: “Una cosa es el PP, al cual he pertenecido, y me considero persona del PP, y otra la de las personas que utilizan el partido para llevar a cabo sus intereses personales, y que les importa un comino el daño que le puedan hacer a quien sea. Y eso es lo triste”. Cuestionado sobre quién o quiénes eran esas personas, ha citado expresamente al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez: “Tenía un pacto con Ciudadanos para que yo dejara la alcaldía después de las elecciones generales, tal y como declaró Juan Marín. Y nadie le ha rebatido esas declaraciones”.

Por eso, Torres Hurtado ha dicho con rotundidad qué haría si fuera declarado inocente y su partido volviera a llamarlo: “Si mi partido me vuelve a llamar no aceptaría”.

“Es un montaje para quitarme a mí beneficiar al segundo en la lista, Sebastián Pérez”

Para finalizar su intervención en el programa televisivo, el exalcalde de Granada ha relatado cuál es su opinión personal sobre todo lo que le ha sucedido: “Cuando voy por Granada recibo más cariño que nunca, y más apoyos que nunca, porque toda la ciudad de Granada sabe que esto es un montaje de acuerdos políticos para quitarme a mí y que saliera beneficiado mi segundo en la lista, que era el presidente provincial, Sebastián Pérez, no sé si con el permiso de la dirección nacional del partido”.

Sin embargo, ese cariño personal que recibe en la calle no es el mismo percibe en actos públicos: “Ahora soy una persona a la que no aceptan en ningún sitio, que si se ven conmigo es a escondidas, porque teóricamente soy un corrupto. Pasas de ser una persona honesta y trabajadora que ha representado a tu ciudad, a una persona que estorba. Es así de triste”.