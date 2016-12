Sandra García: “Hace falta un pacto absolutamente granadinista de todos los partidos e instituciones”

Termina el año en un ambiente convulso para la Junta de Andalucía. Las dos acciones emblemáticas previstas para este ya moribundo 2016 en Granada no se han desarrollado como era de esperar. El malestar suscitado entre la ciudadanía por el nuevo retraso en la puesta en funcionamiento del Metro -que finalmente se pondrá en marcha en la próxima primavera- ha aumentado de forma notable con la llamada fusión hospitalaria, que ha movilizado a miles de personas en las calles de la capital. No son buenos tiempos para los políticos y pocos se atreven a dar la cara con la firmeza, serenidad y valentía que lo hace Sandra García (Alhama de Granada, 1972), delegada del Gobierno andaluz en la provincia. Por ello es de agradecer que haya visitado Granada Digital para conceder esta entrevista, en la que hace un repaso a los temas más candentes que afectan a la Junta, balance del año y, especialmente, la reordenación hospitalaria.

Sandra García, que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, no rehúye ninguna cuestión y reconoce de forma abierta los errores cometidos, y pide disculpas por ellos, a la vez que también defiende con firmeza la gestión realizada en otros ámbitos y de la que dice sentirse orgullosa, sobre todo, por el equipo humano, del que ensalza su trabajo por el bien de la provincia.

La política jameña lleva ya algo más de tres años en el cargo. Fue elegida para el mismo pese a no ser entonces un peso pesado en su partido. Pero en este tiempo ha crecido día a día, ha mostrado mano izquierda para lidiar con unos y con otros, ha huido del protagonismo que algunos quieren acaparar y ha afrontado los problemas de frente, sin estridencias.

Pregunta (P). En el balance de las actuaciones de la Junta en Granada en 2016, ¿de qué se sienten más orgullosos?

Respuesta (R). Fundamentalmente de impulsar los planes de empleo y de completar proyectos que estaban iniciados, pero sin culminar. 2016 ha sido un año clave. El hospital del Campus de la Salud es uno de los grandes proyectos que se han finalizado este año, aparte de la polémica generada, pero es una realidad que se ha cumplido con el traslado.

El año termina muy movido con el tema de la fusión hospitalaria. ¿Dónde cree que se han equivocado?

Primero, en la comunicación. No hemos explicado bien las cosas al conjunto de la población. Y, por otro lado, nos equivocamos en pensar que la fusión hospitalaria, que partía de 2012, era un tema ya resuelto. Estábamos avalados por una sentencia del TSJA, se había estudiado en los distintos foros de interlocución con todos los profesionales y entendíamos que ese tema estaba explicado y consensuado. El gran detonante fue el traslado y cuando comenzó a operar el nuevo hospital del Campus de la Salud. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que esto no estaba completamente definido. Así que ha habido equivocación en una parte de fondo, con el traslado, y de forma, con la comunicación. En ambas cosas hemos cometido fallos.

“Entiendo que miles de ciudadanos hayan salido a la calle a protestar y les pedimos disculpas por nuestros errores”

¿Entiende que los miles de granadinos que han salido a protestar a la calle llevan razón?

Totalmente. Entiendo sus protestas y nos hemos disculpado con ellos. Ahora lo importante es la mesa de negociación que hay abierta para encauzar la situación. Partimos de una hoja en blanco y se está rediseñando lo que en un principio pensábamos desde la administración que estaba claro. Han salido miles de granadinos a la calle a protestar y nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado y, como de sabios es rectificar, estamos en la rectificación. Esta pasa por la negociación con todos los interlocutores válidos y la nueva gerente del complejo hospitalario, que está escuchando y llegando a acuerdos, como se ha comprobado en los últimos días. Se está avanzando en el tema de las urgencias finalistas y se mantienen las cocinas en los dos hospitales. Y se va a seguir avanzando e iremos teniendo buenas noticias de entendimiento y de puntos en común, que es lo importante y lo que perseguimos.

Ahora que existen avances entre la gerencia y los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo del pasado 13 de diciembre, ¿entiende que haya personas o instituciones que se hayan desmarcado del acuerdo y persistan en sus protestas?

Me produce preocupación. Si hay colectivos y plataformas que tienen su papel de protesta, también tienen que ser conscientes de que tenemos que empezar a construir. Y eso solo se puede hacer en una mesa de negociación. A los colectivos y plataformas se les está escuchando, pero los que están legitimados para estar en esa mesa de negociación son los sindicatos. La Junta de Personal, formada por los profesionales, con la gerente del Complejo Hospitalario, tienen que desarrollar todos los acuerdos a los que estamos llegando. Las plataformas tienen la mano tendida y se les escucha, siempre con predisposición, pero la negociación es con los sindicatos.

¿Se está produciendo algún boicot a esa negociación?

Más que boicot, lo que veo es mucha crítica. Escuchamos a todo el mundo y ese es el ánimo de la gerente, para así tener muchas opiniones. De ahí es donde vamos a construir la solución que le queremos dar esta situación. Pero hay que entender que la negociación es con los sindicatos. Así es como está articulado en la sociedad actual, pero eso no quita que no se escuche al resto de plataformas y colectivos. No creo que haya un boicot. Es una cuestión de informar, comunicar y de sentarse a negociar con las propuestas de todas las plataformas y colectivos de gente que entienden que pueden aportar. Hay que respetarlos.

La pregunta es obligada y necesita una respuesta concreta: ¿tendrá Granada dos hospitales completos, como reivindica la ciudadanía?

Granada va a tener dos hospitales completos. Lo dijo la presidenta de la Junta de Andalucía y en eso estamos trabajando. Tendrá dos hospitales completos y coordinados, que es lo importante.

“Deberíamos haber sido más ágiles en la puesta en marcha del Metro”

Finaliza otro año y el Metro sigue sin funcionar en Granada. Entenderá que los ciudadanos también estén molestos por todo el retraso acumulado y todo el perjuicio que ha causado.

Lo entendemos perfectamente. Y también que casi no se crean que va a empezar a funcionar, aunque ya vieran nos montamos en el Metro en Albolote y llegamos hasta la Hípica, en pleno corazón de Granada. Pero es verdad que han sido tantas las circunstancias que nos faltaría espacio en esta entrevista para explicarlas. Desde la crisis económica, con la reprogramación de los presupuestos a la que nos vimos obligados en 2008 y 2009, o el cambio de proyecto de superficie a soterrado por parte del gobierno municipal del PP de Granada y que se llevó a cabo. Luego la Junta, por agilizar, tuvo que asumir obras que estaban dentro de la negociación con ADIF, cuando se hizo la intermodalidad en la estación de Andaluces y se modificó el proyecto.

Aunque en los últimos años se ha agilizado mucho la gestión del Metro, es verdad que hemos pasado por muchas situaciones, algunas por culpa nuestra, porque deberíamos haber sido más ágiles, pero otras no han sido culpa de la Junta, como el hecho de haber cambiado el proyecto de superficie a soterrado por el Camino de Ronda. Puedo asegurar que si no se hubiera cambiado, el Metro llevaría años funcionando. Eso incrementó el presupuesto de la obra, con la redacción de proyectos y ejecución, porque fue una obra muy complicada.

En cualquier caso, tenemos que pedir disculpas por las molestias a las personas, por supuesto que sí, porque han tenido que convivir con las obras y, especialmente, a los comerciantes del Camino de Ronda, que muchos nos dijeron que tuvieron que cerrar algunos de los comercios. Hay que pedir disculpas por la tardanza y en la parte que nos corresponde, sin lugar a dudas. Afortunadamente, a finales de marzo el Metro será una realidad.

¿Cuáles serán las prioridades del gobierno andaluz para 2017 en Granada?

Ejecutar los planes de empleo, que ya se han resuelto a finales de este año, culminar los grandes proyectos de Granada, poner en marcha el Metro en 2017 y continuar con el impulso a los grandes sectores de nuestra provincia que necesitan de una administración que les asesore, incentive, ayude y colabore con ellos. Hay que agilizarles los trámites burocráticos para fomentar la creación de empleo y de iniciativas emprendedoras en Granada, que es algo fundamental. Y no podemos olvidar nuestra seña de identidad como gobierno socialista que somos: las políticas sociales. Se han cumplido diez años de la Ley de la Dependencia, uno de los elementos que nos caracterizan como un gobierno solidario, y que tiene en cuenta uno de los sectores más importantes de la sociedad. También, por supuesto, en Educación, donde estamos completando infraestructuras, y en Salud, que esperemos que, por fin, ya completemos nuestro complejo hospitalario y que la ciudadanía se sienta orgullosa.

Aparte, hay otro reto muy importante en 2017, como es la celebración de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle, lo más importante después de unos Juegos Olímpicos. Como siempre Sierra Nevada dará la talla y saldrá todo como está planificado por el equipo que dirige muy bien María José López.

“A veces las administraciones vamos por detrás de las necesidades de los ciudadanos”

Si ya se sabía desde hace mucho tiempo la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital y del Nevada, ¿por qué se ha esperado tanto tiempo en hacer unos accesos en condiciones?

Pues por la falta de coordinación entre todas las administraciones. Es triste que estos hechos generen dudas de la ciudadanía hacia las administraciones y en muchos casos, como en este, hay que darles la razón. Esto era una colaboración interadministrativa, fundamentalmente entre el Gobierno central -a quien corresponde la Ronda Sur- y la Junta. Hicimos el desdoblamiento en uno de los accesos al PTS y ahora hemos terminado el desdoblamiento en el de la rotonda a Ogíjares. Pero es cierto que a veces las administraciones vamos por detrás de las necesidades de nuestra sociedad y de nuestros ciudadanos. Eso debemos rectificarlo. Y en este caso tomamos nota, nos ponemos las pilas y tenemos que mejorar mucho más.

Qué será antes: ¿el Metro o el AVE?

Será el Metro, sin lugar a dudas, porque del AVE no tenemos fechas. Aunque el ministro anunciara que sería a finales de 2017, y que nos dijera las vías de arriba y las vías de abajo, no tiene ni punto de comparación. A esto me refiero con la forma de enfrentar la política y la gestión. Nosotros lo explicamos, y cuando tuvimos que retrasar la puesta en marcha del Metro, aquí estuvo el consejero y lo explicó. Nunca ocultamos los argumentos. Luego la gente los entenderá más o menos, pero por falta de argumentos no puede ser. En el AVE, tengo entendido que aquí vino un ministro, y luego tuvimos una segunda reunión en la Subdelegación del Gobierno, donde iba a haber otra reunión técnica antes de que finalizara el año y aún no tenemos fecha de la misma. Dijeron que se iban a reactivar las obras en Loja y no sé si han empezado. Dijeron que iba a haber fecha, hablaban del verano, y el otro día dijo el ministro que a finales de año. Todos son vaguedades y no se concreta nada.

“No ha habido una apuesta ni política ni económica del Partido Popular por el AVE en Granada”

¿Y no es muy triste que Granada lleve más de 600 días sin tren?

Más que triste, injusto. Y esto es otra forma de discriminar a Granada en el conjunto de España. Siempre he dicho que en aquellos lugares por lo que se ha apostado por el AVE, ya está funcionando. Y en Granada no era una cuestión técnica, sino de una apuesta política y económica del Partido Popular por la provincia de Granada. No la ha habido. Y sigo reivindicando como delegada del Gobierno la variante de Loja y un AVE soterrado a Granada. Como lo han hecho en otras provincias y aquí no han querido. Es una discriminación para los granadinos lo que ha hecho el Gobierno de España.

¿Por qué se ha decidido destituir a Diego Martínez, como director del Festival de Música y Danza?

Diego Martínez termina su contrato en verano. Es lo único que tengo entendido. Poco más puedo decir que no haya dicho la consejera de Cultura al respecto. En lo personal, desde el cariño que le tengo y lo buen profesional que ha sido, ha transcurrido una etapa de máximo entendimiento y colaboración desde todas las instituciones y, desde luego, desde la Junta de Andalucía. Pero poco más puedo decir. No entro en más valoraciones.

¿Seguirá Reynaldo Fernández al frente del Patronato de la Alhambra? ¿Están satisfechos con su gestión?

Fue un gran reto que Reynaldo cogiera el Patronato de la Alhambra. Era una dura labor por las dificultades. No podemos olvidar que La Alhambra es un macromonumento en gestión y personal y, además, estaban las dificultades mediáticas añadidas por los dos juicios pendientes, el de las entradas y el que empezará después. Todo ello ha ensombrecido la gestión del principal monumento que tenemos en España. Pero la gestión de Reynaldo ha sido medida, coherente y muy buena a lo largo del año y medio que lleva al frente de La Alhambra. Aunque no exenta de dificultades, ha sido llevada de forma muy eficaz por su parte.

Entonces, ¿seguirá en La Alhambra?

Si a mí me preguntan, diré que Reynaldo Fernández es un buen gestor y que debe seguir estando donde está.

¿Qué futuro le vislumbra a la Capitalidad Cultural Europea de 2031?

Me quedo más con el medio que con el fin. Granada necesita una reflexión sobre la cultura, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras, sino de toda la programación cultural, de lo que hay, de lo que debería tener y de lo que tiene que venir a Granada. Tenemos un magnífico tejido de producción cultural, gestores de ese ámbito que estamos exportando, y somos un referente en eso. Si hay alguna candidatura española importante y potente para 2031 debería ser Granada. Por todo lo que contiene, lo que es y por esas industrias culturales que están aquí. El medio es lo importante. Lo que ha hecho el Ayuntamiento, que es el promotor de la candidatura, es sentarnos a todos los sectores de la cultura, que somos muchos, a reflexionar, ver qué tenemos, qué queremos y hacia dónde vamos con la cultura. Y de ahí que salga una buena candidatura.

“No hay proyecto que esté exento de polémica en Granada y esa inercia hay que cambiarla como sea”

Metro, AVE, Centro Lorca, presa de Rules, LAC, infraestructuras… ¿por qué cree que no hay proyecto en Granada sin polémica? ¿Somos así de ‘malafollás’?

A veces parece que si no hay proyecto que no se gafe no seríamos Granada. Es cierta esa percepción, pero en algún momento hay que dar un cambio a esto. No me resigno a que todo gran proyecto en Granada no venga exento de polémica, de problemas, de retrasos… A veces, porque no somos capaces de dimensionar objetivamente lo que las cosas duran. Otras veces, nos queremos precipitar a que salgan sin respetar los tiempos. Después, porque existen circunstancias inesperadas, como nos ha pasado con el Metro y la crisis. También, porque nos metemos en unas competencias unos y otros que no nos corresponden. El caso es que yo también lo he pensado, y no sé si es cuestión de ‘malafollá’ o de que nos quiten a todos los políticos que estamos y que pongan otros. Pero es verdad que sucede y esa sensación cala en la gente. No hay nada que esté exento de polémica y esa inercia hay que cambiarla como sea. Granada no se puede ver como la provincia de los proyectos que se retrasan, que no llegan… Hay que despertar. Hace falta un pacto granadinista, absolutamente granadinista, de todas las instituciones y partidos políticos: que todos pensemos en Granada y antepongamos a Granada por delante de cualquier interés político de nuestros partidos.

¿Ayudará en algo que, por primera vez en mucho tiempo, Diputación, Ayuntamiento y Junta tengan el mismo signo político?

Puede ayudar, claro que sí. Aunque por encima de ese signo político tiene que haber voluntad y ahora mismo la hay. Remamos en el mismo sentido por el interés de Granada. Aún así, quiero resaltar que yo no he tenido mal entendimiento cuando en el Ayuntamiento y en la Diputación estaba el Partido Popular. Sí ha habido enfrentamientos puramente políticos y en la situación actual no los hay, porque todos tenemos el mismo interés y respondemos a las mismas siglas. Eso es una realidad.

Acaba de cumplir tres años al frente de la delegación del Gobierno de la Junta en Granada. ¿Qué ha cambiado en usted en este tiempo?

Ahora estoy más mayor (ríe). Procuro tener la misma base de la Sandra García que llegó de Alhama en 2004 y que le dieron el reto de llevar la delegación de Turismo, Comercio y Deporte. Procuro ser la misma, aunque a lo largo de estos doce años he aprendido muchísimo, tengo una visión más completa de las cosas. Siempre me ha gustado escuchar a todo el mundo, porque nadie está en posesión de la verdad. Las cosas tienen tantos matices y perspectivas que hay que escuchar a todos. Quizás sea más políticamente correcta por la representación institucional. En una delegación territorial estás más en la gestión y yo tengo vocación de gestora, la llevo en el ADN. Pero en esta etapa al frente de la delegación del Gobierno andaluz me he visto mucho más política, más institucional, más comedida. El tiempo me ha dado más perspectiva, aunque mantengo mi carácter.

“En el tiempo que dedico a mi familia lo importante es la calidad, no la cantidad”

Su agenda está siempre muy cargada y le quita mucho tiempo de estar con su familia. ¿Lo echa de menos?

A ver. Quiero que se me entienda bien. No lo echo de menos porque lo que cuenta es la calidad del tiempo que le dedico a la familia, a mi pareja o a mis dos hijas. Es la calidad del tiempo y no la cantidad. Y cuando estoy con ellas, lo estoy al cien por cien, salvo que surja algo muy urgente. Es cuestión de organizarse y de sacar tiempo para todo.

¿Mantiene la tradición de regresar siempre a Alhama a dormir?

Todos los días regreso a Alhama, aunque sea muy tarde por la noche o tenga que estar muy temprano por la mañana en Granada.

¿Le gustaría seguir en Granada o piensa en dar el salto a Sevilla?

Una política no puede pensar nunca donde va a estar el día de mañana. No depende de mí. Estoy a disposición del partido. Ahora me han dado la posibilidad de estar en la delegación del Gobierno, pero esto tiene sus días y su tiempo. No me veo toda la vida de política. Y a lo mejor dentro de un tiempo ha llegado el fin de mi etapa. Esto es así. Es una cuestión de la confianza de mi partido, mi secretaria general, mi presidenta, y lo siguiente es si se es útil o no. Esa es la cuestión. Si eres útil, se está. Y si termina tu etapa, pues se acaba. Y no hay que olvidar que hay más gente. En política hay relevos y hay que crear espacios para ellos.

¿De qué se siente más orgullosa de estos tres años como delegada?

Estoy orgullosa de haber contribuido a ayudar a la gente en lo que he podido y de haber ayudado a completar proyectos e iniciar otros nuevos. Me siento contenta de haber sido útil. Eso es lo más importante.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí