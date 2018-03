“Poner placas solares ni es tan caro, ni implica papeleo, ni hay que pagar impuestos como la gente piensa”

Apenas le escuchamos llegar con el coche. Ya nos avisó de que le íbamos a reconocer de inmediato. Jesús apareció en la parada del metro de Albolote para recogernos en su BMW i3, su coche cien por cien eléctrico.

“Tiene una autonomía de 300 kilómetros, pero tiene un motorcillo de emergencia por si no encuentras un punto de carga, aunque ya te digo que hay por todos lados”, nos explica mientras conduce camino a su casa, ubicada en el término municipal de Albolote. Su hogar no es como los que solemos ver, y no solo por la estructura, hecha a su gusto, sino porque su tejado guarda una fórmula que le está haciendo ahorrar más de 300 euros al mes.

Entramos al garaje, y Jesús deja enchufado el coche a la red eléctrica. En una habitación contigua en la planta baja se encuentra el engranaje de su casa: varias ‘pilas’ gigantes ocupan buena parte de esta habitación. Son las baterías de acumulación eléctrica, de las que emana toda la electricidad que nutre a esta casa de tres plantas, dotada con electrodomésticos de grandes dimensiones, calefacción, jacuzzi y una piscina que, por cierto, pese a ser marzo, tiene el agua impoluta. “La mantengo durante todo el año. Como no me cuesta un euro tener la depuradora todo el día encendida…”, nos cuenta mientras subimos a la azotea de su casa. Allí, desde hace dos años, tiene a unas inquilinas especiales: unas placas solares.

“Con esta casa tan grande, antes pagábamos de luz más de 200 euros al mes. También tenía una furgoneta que chupaba otros 200 euros de gasolina porque viajo bastante. Total que, al mes, entre coche y luz, se me iban 500 euros. Ahora solo pago 80 euros al mes y, dentro de 14 años que finalizaremos de pagar el préstamo que pedí al banco para la instalación de las placas, no pagaré un duro por la luz en mi casa”, nos resume Jesús, un cordobés, afincado en Granada desde hace muchos años, que ha decidido apostar por la energía solar para autoabastecerse. Su casa funciona cien por cien con la luz solar que reciben sus placas. Su coche y su moto, también eléctrica, se abastecen de esa fuente. “Yo ya no sé lo que es una revisión de coche, ni cambios de aceite ni de filtros…”, nos comenta entre risas.

Al principio, le tomaron por loco. “Lo que tú quieres hacer es imposible”, le llegaron a decir a Jesús, que es electrónico y tiene una tienda de informática. Pero él obvió esas opiniones y empezó a mover hilos para ‘desenchufarse’ de las compañías eléctricas. Según nos cuenta, “a pesar de lo que la gente piensa”, ni es tan costoso ni es enrevesado, burocráticamente hablando. “Hay un desconocimiento total sobre el tema porque parece que no interesa mucho que las personas sepan que puede autoabastecerse y librarse de facturas”, nos explica Jesús, quien está muy satisfecho con su cambio de sistema energético.

“Pero imagino que la inversión inicial no habrá sido pequeña, ¿no?”, le preguntamos al hacer la suma de dinero entre las placas, el coche, la moto… “Ese es el tema, que muchos piensan que colocar placas solares conlleva una inversión muy alta y que no es rentable. Y, de verdad, sí que lo es”, afirma con gesto rotundo.

Para llevar a cabo su plan, Jesús pidió un préstamo de 16.000 euros al banco, que ha sumado a su pago mensual de hipoteca, la cual pagará religiosamente durante 14 años. “Los del banco, por el préstamo, le han sumado 80 euros a nuestra hipoteca. Es decir, que, por ahora, la luz en mi casa y la “gasolina” de mi coche y de mi moto me cuesta en total 80 euros al mes. Me estoy ahorrando más de 120 euros si tenemos en cuenta lo que yo antes pagada”, recuerda.

Con este sistema, Jesús y Carmen, su pareja, pueden disfrutar de hasta 10.000 vatios. “Si nos pasamos de ahí, saltan las protecciones, pero 10.000 vatios es una barbaridad”.

“Un día nublado como hoy entran 2.000 vatios. Si gastáramos más eso, los inversores echarían mano de la reserva, que son las baterías, que son de 60 kilovatios. Una casa media gasta unos 300 o 400 kilovatios al mes, es decir, que con unos 10 kilovatios al día es más que suficiente. Podríamos estar 10 días o más sin ver el sol, que seguiría teniendo electricidad en casa con las baterías”, nos explica.

En caso de emergencia, de quedarse sin la electricidad almacenada, hay un plan B. “En la terraza tengo un grupo electrógeno que, por ejemplo, si estuviéramos un mes con un metro de nieve que cubriera hasta las placas, hay un motorcito que se arranca y que da 7.000 vatios a la hora, y tendríamos para unos días. Lo hemos utilizado dos veces en estos dos años en periodo de invierno y Navidad”, explica.

“NADIE HA PAGADO ESE ‘IMPUESTO AL SOL'”

No ha sido poca la incertidumbre que ha rodeado al denominado ‘impuesto al Sol’ desde que el Real Decreto que lo regula se aprobase en 2015. Según lo que se aprobó, se aplicaría un pequeño impuesto a aquellas personas que tienen placas solares que producen y almacenan energía limpia para su autoconsumo, pero que siguen conectadas a una red. Sin profundizar en tecnicismos, lo que venía a decir este Real Decreto es que todo aquel que, en algún momento recurriese a la electricidad de una compañía, debía pagar un impuesto extra con el objetivo de contribuir con los costes del sistema eléctrico, lo que se calificó de “peaje solidario”.

“Que yo sepa, a nadie se le ha cobrado”, explica Jesús, quien detalla que el desconocimiento en la materia, “o lo poco que se ha querido explicar”, ha hecho que muchas personas hayan descartado colocar placas solares en sus casas.

De cualquier modo, este “impuesto”, hace mes y medio fue de algún modo ‘vetado’ por el Parlamento Europeo. Los eurodiputados han pedido elevar el objetivo de las energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en la actualidad. Y, además, el texto sobre el futuro de las renovables apuesta por impulsar el autoconsumo de estas energías ya que han instado a los Estados miembros a “garantizar que los consumidores tengan derecho a convertirse en autoconsumidores de energías renovable”, y apunta a que, “para ello, estos consumidores deben estar autorizados “para autoconsumir y vender (…) su excedente de producción de electricidad renovable sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorios o desproporcionados que no reflejen los costes”.

“Hasta ahora, para uso personal no se ha cobrado un duro, siempre que la potencia no superara los 10 kilovatios. Si realizamos dicho autoconsumo estando totalmente aislados de la red eléctrica y, por tanto, abasteciéndonos al cien por cien de la energía solar, no había que pagar absolutamente nada”, recuerda Jesús.

“Y suponiendo que lo cobraran, de todos modos suponía un coste de seis euros por kilovatio y año. Yo tendría que pagar 42 euros al año. Me hubiera seguido saliendo rentable”, apostilla Jesús mientras nos muestra la aplicación móvil con la que controla toda la instalación eléctrica de su casa.

6.000 EUROS AHORRADOS EN COMBUSTIBLE

Jesús y Carmen no le ponen ni un ‘pero’ a su nuevo estilo de vida. Están contentos con la inversión en su hogar y medios de transporte. Jesús está encantado con su coche. En cierto modo, él tuvo “suerte” porque gracias a una indemnización que recibió por un accidente de tráfico con su moto ha podido comprarse este coche que roza los 50.000 euros. Lo bueno es que no se fulminó todo el dinero que recibió tras el accidente porque ha contando con dos subvenciones importantes por optar a la compra de un coche eléctrico. Una por parte de la Junta de Andalucía, que le subvencionó con 4.000 euros su compra (ahora esa línea no está abierta); y, otra, por parte del Estado, con 6.500 euros. También el Gobierno le pagó el punto de recarga, valorado en 1.500 euros. “Y en mi caso concreto, como es mi coche de trabajo, me lo desgravo entero. Los 9.000 euros de IVA ahorrados. Llevamos unos 65.000 kilómetros en tres años. Haciendo cuentas, he ahorrado 6.000 euros en combustible. Nada más que con lo que te ahorras en gasolina, el coche te sale gratis, ¡y sin talleres de por medio”, relata Jesús.

Además, “eso de que te puede dejar tirado en cualquier lado tampoco es cierto”, continúa. Si no encuentra un punto ‘oficial’ de recarga, puede conectar su vehículo a cualquier enchufe. “Un día fuimos a un hotel que no disponía de punto de recarga y solucionamos el problema pronto. Nos facilitaron una alargadera y lo conectamos a uno de los enchufes del garaje”, recuerda. “Y eso no supone un gasto extraordinario para nadie porque el consumo es parecido al de un frigorífico y tarda en cargar alrededor de una hora”, detalla.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí: