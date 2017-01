Medio Ambiente inicia la próxima semana las primeras sueltas del año en Andalucía de ejemplares de lince ibérico

La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a iniciar la próxima semana en Guarrizas (Jaén) las primeras sueltas de lince ibérico al medio natural, en un acto que contará con la presencia del consejero del ramo, José Fiscal. En concreto, entre los meses de enero y abril de este año, se liberarán ocho ejemplares, 6 hembras y 2 machos, en las áreas de reintroducción de Guarrizas (Jaén) y Guadalmellato (Córdoba), con el objetivo de reforzar las poblaciones de esta especie en estas comarcas. Cabe destacar que en cada uno de estos puntos se soltarán tres hembras y un macho, seleccionados en función de las necesidades genéticas de cada zona.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de proyecto LIFE Iberlince, coordinado y liderado por la Junta de Andalucía, que contempla una serie de medidas para asegurar la pervivencia de la especie en el territorio andaluz y su reintroducción en otras áreas de la Península Ibérica. En este programa participan más de 25 socios, entre administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

Hay que resaltar que en las zonas de Guarrizas y Guadalmellato se soltará la mitad de ejemplares que en otras áreas de reintroducción del proyecto Iberlince (Vale do Guadiana, Valle de Matachel, Montes de Toledo, Sierra Morena Oriental) debido a que en estos valles ya están constituidas poblaciones linceras, que además se encuentran conectadas con las zonas de presencia histórica de Andújar-Cardeña. En total en 2017 se liberarán en todas estas zonas, incluidas las andaluzas, 40 ejemplares de lince ibérico.

Guarrizas y Guadalmellato

Las tres hembras que se liberarán en Guadalmellato son Noa (hija de Hubara y Hache), Niagara (hija de Fábula y Juncabalejo), la cachorro número 2 de la camada de Coscoja (a la que aún no se le ha puesto nombre); mientras que el macho, procedente del centro de cría en cautividad de Granadilla (Cáceres), responde al nombre de Navío (hijo de Jarilla y Gazpacho).

En el área de Guarrizas se procederá a la suelta de las hembras Nambroca (hija de Fábula y Juncabalejo), de la ejemplar cachorro número 2 de la camada de Cynara, procedente del centro de cría de la Olivilla, en Jaén, (y aún sin nombrar), y de la cachorro hembra número 4 de la camada de Fruta, procedente del centro de cría de Silves, en Portugal. El ejemplar macho será Nacar (hijo de Fárfara y Helio) procedente del centro de cría de Granadilla.

Los nombres de los ejemplares de lince ibérico que se liberarán en 2017 en las distintas áreas de reintroducción han sido elegidos a través de concursos escolares, propuestas ciudadanas o por los propios equipos que trabajan en la conservación de la especie. De este modo, se pretende hacer partícipe a la ciudadanía en este proyecto de conservación y reintroducción del felino.