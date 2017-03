Luis Salvador: “De los concejales de Ciudadanos, no hay ningún investigado en el Ayuntamiento”

Incansable y casi omnipresente, con una actividad frenética en la que se divide entre Madrid y Granada, Luis Salvador se devana por trabajar en el Congreso de los Diputados, donde es diputado por el partido de Ciudadanos, para sacar adelante tantas propuestas favorables a la ciudad y a la provincia pueda.

Siempre con un ojo puesto en la actividad municipal, organiza la agenda de los suyos cada inicio de semana para optimizar el rendimiento de su partido en el consistorio de la capital del antiguo reino nazarí.

Cercano en el trato, bromista, simpático y muy, muy colchonero, Luis Salvador expuso en su charla con Granada Digital cómo su partido pretende mejorar la política granadina y cómo se puede trabajar por la provincia desde su escaño en el Parlamento, siempre con un ideal muy claro: hay que tender puentes y hay que llegar a constantes acuerdos, nada de entorpecerse en las instituciones, sea cual sea el color político de quien la gobierne.

-Pregunta (P): ¿Cómo cambia la vida de ser concejal a ser diputado en el Congreso?

-Respuesta (R): El compromiso sigue siendo el mismo, solo que las distancias son más largas. Las jornadas son de muchas horas al día en el Parlamento, antes también en el Ayuntamiento y, ahora, a nivel nacional. Mucho trasiego entre Granada y Madrid y haciendo una agenda intensa.

-(P): ¿Y a nivel personal?

-(R): Bueno, que a tu familia no las ves en tres días y medio y que las jornadas en el Congreso son de más de 12 horas y sin para para comer. Pero es un compromiso que se refleja en la ilusión que tenemos para hacer cosas nuevas e importantes. La motivación es buena y no nos vamos quejar.

-(P): ¿Cómo se ve el Ayuntamiento desde Madrid?

-(R): En los temas que afectan a Granada hay que actuar desde todas las instituciones. Lo que se apruebe en el Ayuntamiento y lo que se esté tratando dentro la corporación es tan importante como lo que se apruebe en la Junta o en el Congreso. Empezamos la semana con reuniones estratégicas desde todas las instituciones para definir la agenda de la semana y saber qué nos va a tocar hacer a cada uno de nosotros desde cada institución.

“Si quisiera ver dónde va estar Granada a finales de 2017, sería tan cortoplacista como lo han sido los políticos de Granada en los últimos años”

-(P): ¿Contento con el papel de su grupo en el Ayuntamiento?

-(R): Con lo que no estoy contento es con el Ayuntamiento. Mi grupo es un grupo de personas que funcionan muy bien y lo han demostrado trabajando los temas muy profesionalmente. Es un grupo armado, desde el punto de vista político, pero no estoy satisfecho con el Ayuntamiento, porque cuando surgió la palabra corrupción se empezó a estropear el proyecto que se estaba haciendo con el PP con ese pacto de 40 puntos que desatascaba tantos asuntos de la ciudad, como la capitalidad de Granada Ciudad de la Cultura 2031, el baloncesto, la teledependencias… pero, a partir de aquí, surgió la palabra corrupción y vino el cambio de gobierno de Torres Hurtado.

No estamos contento con el Ayuntamiento actual, porque el actual alcalde está investigado judicialmente y puede haber más investigaciones, el caso Serrallo se cierne en torno al PP… y ahora tenemos el resultado de una gestión muy permisiva en la que se pensaba que se podía hacer todo lo que se quisiera.

-(P): Dentro de la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística, parece que pueden caer más corporativos y, además, el alcalde está bajo investigación, ¿cómo se ve esto desde un partido que ha tendido la mano a ambos grupos?

-(R): El problema que estamos teniendo en este país es la corrupción. Si vemos todos los problemas del PP a nivel nacional, su base es la corrupción. Uno de los grandes problemas del PSOE en Andalucía es la corrupción y eso se refleja también en la decisión de la gente. Y si nos metemos en el ayuntamiento de Granada, solo puedo decir que de los concejales de C’s no hay ningún imputado, pero el PSOE y el PP han tenido muchos imputados en estos últimos mandatos. Hay que quitar la judicialización de la política, pero para eso hay que limpiar, hacer auditorias y hacer cambios, más allá de cosméticos, en áreas como la de urbanismo.

Sí, tenemos quejas de cómo está actuando el actual equipo de gobierno local, que está rompiendo puentes entre otros grupos, haciendo una gestión con ocho concejales y tomando decisiones como si tuvieran mayoría absoluta, como lo pudo hacer antes el PP. Dentro de poco tiempo redefiniremos la estrategia de Ciudadanos en la provincia de Granada, saldremos con mucha fuerza y pondremos planteamientos sobre la mesa para cambiar esa política de apatía que tenemos en la política municipal. Queremos que C’s sea un partido determinante en todas las instituciones.

-(P): ¿Cree que este individualismo del que habla le puede costar el cargo al actual alcalde?

-(R): Nos pasamos el tiempo respondiendo sobre los imputados del PP y el PSOE o si vamos a hacer una moción, cuando C’s ha demostrado siempre que se ha preocupado, desde el primer minuto, en proponer políticas públicas que mejorasen la vida de Granada. Los hicimos en el acuerdo con el PP y lo estamos intentando hacer con el PSOE con mensajes permanentes en ruedas de prensa para que el actual equipo de gobierno no actúe como está actuando. Así que en breve saldremos con propuestas concretas para que se empiecen a cumplir. Ciudadanos va a intentar forzar que en Granada se sigan haciendo cosas importantes.

“En Málaga y Sevilla los partidos siempre se han puesto de acuerdo, en Granada siempre nos peleamos”

-(P): ¿Pero esta manera de forzarlo puede pasar por una moción de censura?

-(R): Nosotros no hemos planteado nunca el concepto de una moción de censura. Las mociones están para usarlas, si son necesarias, y no hemos hablado de hacerla, pero tampoco hemos dicho que no lo hagamos. Cualquier partido puede hacerla si se diera el caso. Vamos a agotar todas las vías de intervención política para que Granada de un paso al frente. Hemos respondido ya muchas veces que nunca hemos estado en el tema de una moción por la moción.

-(P): Desde que está en el Parlamento, ¿cuántas propuestas han salido adelante por Granada?

-(R): La primera vez que los cuatro partidos que están representados en el Parlamento se pusieron de acuerdo fue cuando presenté una PNL (Proposición No de Ley) por el tema del AVE. Lo que está haciendo el Gobierno en este momento va en la línea de lo que presentamos. Acaba de dar a conocer un cronograma más fiable de lo que había hecho hasta ahora, independiente mente que hubiera un nuevo retraso desde el anterior ministro en funciones al actual. Se está trabajando sobre el tema del soterramiento con propuestas que se le están pidiendo al Ayuntamiento. Por otra parte, también presentamos una iniciativa para las canalizaciones de la presa de Rules, respaldada por los cuatro partidos.

En el tema de la segunda circunvalación, el PP, PSOE y Ciudadanos hemos llegado a un acuerdo para que se apruebe, porque ahora transitan por la actual circunvalación 140.000 vehículos al día y esto provoca un gran atasco y contaminación.

Se han planteado muchas iniciativas sobre el regadío en la zona norte de la provincia, el tema del puerto de Motril con el transito a Melilla, donde el gobierno ha vuelto a primar al puerto de Almería y de Málaga con 14 millones y estamos reivindicando que Granada no se quede fuera con una iniciativa que presenté ayer. También estamos reivindicando la A-43 Granada-Córdoba-Badajoz. Por esto es falso que desde Madrid no se puede trabajar por Granada, al contrario, estoy metiendo una agenda granadina para tratar de sacar temas adelante.

-(P): Hablando de infraestructuras, ya llega el metro a Granada, ¿cree que va a ser un éxito?

-(R): Granada no es Jaén ni Vélez-Málaga. El problema del metro ha sido las muchísimas familias que vieron como desaparecieron sus negocios, producto de malas decisiones tomadas anteriormente por el alcalde y la Junta, pero después de tanto tiempo de retrasos y de problemas dramáticos en familias, el metro va a ser una realidad. Desde Ciudadanos deseamos, sabiendo que el precio real es más caro que el precio del billete que va a pagar finalmente el usuario, que el metro funciones y que sea una fuente de comunicación importante en una ciudad que tiene una movilidad con problemas con el área metropolitana. Vemos incluso oportuno hacer alguna línea más para completar el área metropolitana.

“No puede ser que la política permita que la ciudadanía resuelva la situación”

-(P): Otro medio de comunicación que trae cola es el AVE, ¿qué pasa finalmente con el AVE?

-(R): Desde que nosotros hicimos el recorrido completo del recorrido del AVE y subimos un vídeo a redes hablando de los plazos reales que quedaban, dijimos que el único punto en conflicto es el tramo de Loja desde donde se pasaba a la vía convencional, la parte donde está el puente. A partir de aquí, el PSOE ha hecho un uso populista con el retraso del PP para meter follón y liarla con el tema de exigir el soterramiento, algo que hubiera demorado hasta cinco o siete años más. C’s fue el único que se mantuvo frente a cualquier planteamiento que podía hacer la Marea Amarilla o el propio PSOE e insistimos en que el AVE debía llegar ya, porque, aunque haya solo hay una vía en una parte del tramo, hay zonas que permiten adelantamientos, suficiente para funcionar. Sabemos que se pueden cumplir los plazos para que llegue el año que viene y acortarlos incluso, si metieran celeridad.

Por otra parte, queremos conseguir un gran pacto por el ferrocarril en la provincia de Granada, porque el PSOE desmanteló las redes del ferrocarril en la zona norte, y el PP tampoco ha tenido nunca una apuesta firme por el ferrocarril. Estamos apostando fuerte por el Corredor del Mediterráneo, que va a ser muy importante para el transporte de mercancías y queremos hacer un plan provincial de infraestructuras y llegar a un acuerdo con PP y PSOE.

-(P): ¿Pero llegará soterrado?

-(R): Primero llegará. Y luego habrá que acometer unos de los grandes engaños sobre el tema del soterramiento. El PSOE le pedía al PP que tenía que hacer el AVE soterrado, pero cuando se le decía al PSOE que tenía que sentar al Gobierno Central, a la Junta y al Ayuntamiento, dos de ellos gobernados por el PSOE, para que se pongan de acuerdo en el proyecto y en el porcentaje que debe aportar cada institución, todo se bloquea y se ponen nerviosos.

El Ayuntamiento debería pagar una cantidad de lo que costase y lo tendría que poner aunque esté en crisis, por tanto, a los ciudadanos no les podemos engañar más. Hay que buscar soluciones más baratas y que sean efectivas o hablamos de lo que vamos a aportar cada institución y llegar a un acuerdo. Hasta ahora ha habido un carácter falso, nos recriminábamos cosas que no se podían cumplir. Ahora este debate se está aclarando.

El otro día en la reunión con el presidente de Adif, ante la petición del alcalde del soterramiento, el presidente pidió una serie de requisitos y estudios al alcalde para poder llevarla a cabo y ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que tiene que proporcionar esto rápido y después que responda el Ministerio y la Junta.

-(P): Ha dicho que el Ayuntamiento tiene una crisis enorme, ¿cómo se ve desde su partido que no haya aún propuestos aprobados?

-(R): La gestión económica de la etapa del PP fue desastrosa y la del PSOE ahora está carente de ideas. El PSOE está ahora en una estrategia política de darle mucha importancia a las instituciones, aprovechado que dirige todas ellas, aunque sea en minoría (Ayuntamiento, Diputación y Junta). El Ayuntamiento podría haber aprovechado su buena relación con la Junta para sacar temas delante de manera más fácil. Pero no han sido capaces de plantear ni a la Junta ni al Gobierno problemas que tiene Granada para que proporcionaran ayuda.

No he visto al Ayuntamiento hacer ningún esfuerzo por el acelerador de partículas, que, aunque vaya en Escúzar, va a ser bueno para la provincia. No hemos visto ni al Ayuntamiento, ni a la Junta, ni al Gobierno hacer una defensa de un proyecto vital para la provincia.

“Las mociones están para usarlas, si son necesarias”

Nosotros vamos a poner en el mapa de España y de Andalucía a Granada como una provincia prioritaria, porque ya llevamos muchos años de retraso en cualquier proyecto que se ha emprendido en la provincia y porque tenemos mucho potencial. No hay ninguna provincia en España que tiene la playa, la Sierra, la capital, un patrimonio histórico cultural impresionante… y una red de comunicación que, cuando se acabe, nos pone en un eje que nos comunica con los puntos importantes de la geografía nacional e internacional.

Todo se ha visto lastrado siempre por los retrasos, por los desacuerdos y no hemos tenido lo que Granada merecía. C’s va instar a PP y PSOE a que tengan que ponerse con nosotros a culminar cosas que están en marcha y también en proyectos nuevos.

-(P): Ha hablado de muchas infraestructuras que no terminan de llegar, ¿qué le pasa a Granada que siempre acusa tantos retrasos?

-(R): En la presa de Rules faltan las conducciones y falta una decisión política de que hay que hacerlas y ya se está logrando desde ese acuerdo que se consiguió en el Congreso, donde pusimos que el Gobierno tenía que decir la fecha de finalización de esas conducciones, con presupuesto cerrado.

El tema del acelerador de partículas, tenemos todo para ganar esa candidatura, hace falta rematarla. El AVE tiene que estar ya en Granada, confiemos que termine por llegar en un año. El metro está a punto de inaugurarse y hay que ver su integración con la LAC. El puerto de Motril está empezando a crecer y a tener un nivel de expansión importante. Ciudadanos apuesta por una gran área metropolitana en la Costa. Estamos apostando en la zona norte de la provincia por la línea 400 para dar abastecimiento eléctrico en toda esa zona y así crear la ciudad del transporte en la zona norte, porque está a 400 km del puerto de Alicante y del puerto de Algeciras, con el objetivo de que la renta per cápita de los granadinos no se vea la penúltima en la tabla de toda España.

Tenemos ya la autovía que nos conecta por la costa. La A-7, fuimos la última provincia de Europa en tener un semáforo en una carreta. Vamos a rematar todas estas cosas que quedan y, a partir de aquí, vamos a trabajar con el talento de la Universidad y vamos a trabajar en proyectos favorables para el emprendimiento para ayudar a nuestros autónomos a que puedan emprender.

Veo bien el futuro, porque creo que estamos empezando a encauzar temas importantes. Más vale tarde que nunca, y las infraestructuras se están acabando.

“En los temas que afectan a Granada hay que actuar desde todas las instituciones”

-(P): Ha dicho que en Granada siempre los proyectos se alargan por falta de entendimiento, ¿está Granada marginada políticamente?

-(R): Me gusta pensar que la culpa de lo que me pasa siempre la tengo yo. Podría echar la culpa a otras provincias de tener más fuerza que Granada y conseguir prioridad en otros proyectos, algo que sucede. Pero puedo decir que los granadinos tenemos que cambiar algo para traer lo que nos corresponda y que dependa de nosotros. En Málaga y Sevilla los partidos siempre se han puesto de acuerdo, en Granada siempre nos peleamos. De nosotros depende que no nos entorpezcamos en las instituciones, sean del color político que sean. Si construimos consensos y acuerdos, Granada seguramente tenga el mismo trato que tiene Málaga o Sevilla y que tiene que pasar en el resto de Andalucía. No hay otra comunidad autónoma que tenga más proyección que Andalucía, pero tenemos los peores indicadores de renta, de empleo y de fracaso escolar. Corrijamos nuestros déficits y aprovechemos el potencial que tenemos como comunidad y seamos la vanguardia del futuro

-(P): ¿Ante esto se está viendo un despertar del granadino como ha ocurrido con el asunto de los hospitales?

-(R): En primer lugar, los hospitales demostraron que profesionales, ciudadanía y partidos podíamos aglutinarnos en torno a la defensa de un interés común, que es la idea que estoy defendiendo a lo largo de esta entrevista. Lo que no puede ser es que dependiendo de quién convoque las manifestaciones, esté el PP o el PSOE. Si es contraria a su partido esa manifestación, no van. No se ha visto a nadie del PSOE en las manifestaciones de los hospitales, ni a nadie del PP en las del AVE. Deberíamos estar todos, independientemente del signo político.

La ciudadanía ha dado un aviso y se organiza si la política no da respuesta a sus problemas, pero es que nuestra obligación es dar respuesta desde la política. Tenemos que generar nuevas líneas de participación, pero no puede ser que la política permita que la ciudadanía resuelva la situación.

-(P): ¿Cómo acogen desde C’s la derogación de la Ley de fusión hospitalaria?

-(R): La acogemos bien, aunque haya tardado mucho. Se vio desde la primera manifestación. Cuando tantos ciudadanos están en un mismo punto de encuentro, la administración se lo tiene que replantear. Si ve que las manifestaciones reclamaban una cuestión lógica, si se hubiera hecho antes, se hubiese evitado mucho de lo que ha pasado después, como insultos o agresividad.

Lo importante es el acuerdo final, que la administración se haya dado cuenta de que hay que tomar decisiones en consenso con el conjunto de la sociedad y los profesionales. Eso no se ha buscado y han sido los ciudadanos los que lo han impuesto.

-(P): Para terminar, ¿qué proyectos cree que se cumplirán este año en Granada? ¿Dónde ve a Granada a finales de 2017?

-(R): Si quisiera ver dónde va estar Granada a finales de 2017, sería tan cortoplacista como lo han sido los políticos de Granada en los últimos años. Yo lo que quiero es ver dónde estará Granada en 2030. Quiero ver una Granada que tenga su AVE con llenos permanentes con un nivel de pasajeros alto, quiero ver un Corredor Mediterráneo que empiece a ser una realidad, que la movilidad en Granada se mejore con todas las comunicaciones que hay que hacer en el área metropolitana, quiere ver al puerto de Motril creciendo, quiero ver esos más de 10.000 empleos que hacen falta en la costa con las conducciones de la presa de Rules, quiero ver mejorar nuestros datos de educación, quiero ver cómo se usa el potencial de la UGR y el talento para que se acceda a una economía del conocimiento, junto al acelerador de partículas… esto no se puede hacer de aquí a finales de 2017, pero a 2030 sí. Hay que empezar a tomar decisiones para el medio y largo plazo, porque es lo que nos van a agradecer nuestros hijos y nuestros nietos.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí