El PP exige explicaciones por el cese de un coordinador de la Diputación “pillado” en estado ebrio cuando conducía un coche oficial de la Institución Provincial

El grupo popular en la Diputación ha exigido explicaciones al presidente de la Institución, el socialista José Entrena, tras el cese “fulminante” de un cargo de confianza de su gobierno después de que fuera “pillado” por conducir en estado ebrio un vehículo oficial propiedad de la Institución Provincial.

José Robles, portavoz del PP provincial, ha tachado de “vergüenza” que en el único comunicado oficial remitido por la Diputación ningún dirigente socialista del gobierno de José Entrena “dé la cara” y se escuden en “fuentes de la Institución” para dar una escueta información sobre unos hechos “tan graves” que han derivado en un cese “fulminante” tras saltar a los medios de comunicación las irregularidades cometidas por el hasta ahora coordinador del servicio de tratamiento de residuos de la Diputación.

“A las 9.53 horas de hoy, el cese de este coordinador aún no se había remitido a la Secretaría General de la Institución y Manuel Gómez Vidal, presidente en funciones, aún no ha dado ni una sola explicación al respecto”, ha criticado Robles.El dirigente del PP ha insistido en que, ante hechos “tan graves”, no se puede despachar el asunto con “fuentes institucionales”, y sin que ningún responsable del gobierno provincial “dé la cara”.

No obstante, el portavoz popular ha achacado esta actuación tan “rápida y contundente” al hecho de que el PSOE se encuentre inmerso en la antesala de su Congreso Provincial y José Entrena, que tiene muchas “aspiraciones” en el mismo, “no se puede permitir un escándalo de esta envergadura”.

Por ello, José Robles ha pedido al presidente de la Diputación “que deje ya el congreso, que atienda los problemas de los granadinos y se centre en gestionar la Institución”. “Si se quiere centrar en el congreso del PSOE, que deje el gobierno de la Diputación, por el bien de los granadinos”, ha apostillado.

El portavoz del grupo popular ha lanzado algunas preguntas a la espera de que Entrena o su presidente en funciones den respuesta “a la ciudadanía granadina”, como es el hecho de que toda la Institución conociera los hechos acaecido el 19 de julio, “relatados a los cuatro vientos por el propio coordinador”, y sin embargo, el PSOE ha tardado 20 días en tomar una decisión al respecto, forzado finalmente por la trascendencia mediática de los hechos.

No obstante, el Partido Popular había movido ficha al respecto y hace quince días presentó una pregunta al equipo de gobierno provincial acerca de por qué un vehículo oficial de la Diputación, adscrito al servicio de tratamiento de residuos, circulaba a las ocho de la tarde por Camino de Ronda y qué servicio estaba prestando. “También queremos saber cuándo se recuperó el vehículo, que suponemos fue inmovilizado por los agentes de la Policía Local de Granada”, ha planteado José Robles.

Asimismo, ha exigido a José Entrena y al PSOE que asuman que “colocaron” a un “irresponsable” al frente del servicio de tratamiento de residuos del área de Medio Ambiente de la Diputación, que gestiona al año la “friolera” de 18 millones de euros “y que ahora están pagando las consecuencias”. “No sabemos si se trata de un hecho aislado, pero el PSOE es muy responsable de lo ocurrido porque fue quien nombró a este señor, lo buscó el mismo José Entrena y él mismo se ha encargado de protegerlo durante todo este tiempo”, ha añadido.

Por otro lado, Robles ha denunciado que el gobierno socialista en la Diputación “no controla los vehículos del parque móvil, no sabe qué uso tienen ni quien los utiliza, lo que supone una irresponsabilidad en el control y gasto del dinero público”.