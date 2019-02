El 29% de los andaluces reconoce haber sido infiel a su pareja aunque el 68% afirma que no perdonaría una infidelidad

Estamos a las puertas de un nuevo día de San Valentín, los escaparates se han llenado de corazones y tonos rojos, todo nos recuerda que en unos días se homenajeará el amor en todos los rincones del mundo, pero, ¿representa realmente cómo vivimos el amor esta celebración? La experiencia de cada persona en este campo suele estar bastante alejada del idealismo al que estamos expuestos durante estos días, por eso, Groupon ha querido saber cómo viven los andaluces el amor y para ello ha realizado una encuesta* que consiga arrojar luz sobre este tema que, dicen, mueve el mundo.

En general los andaluces creen en el amor, así lo confirma el 47% de los encuestados andaluces que piensa que puede durar más de diez años, y son incluso más, un 62%, los que afirman que puede durar toda la vida si se encuentra a la persona adecuada. Quizá por esto el 61% confirma que su relación más larga ha superado los cinco años. Pero este tipo de relaciones no son las más comunes, de hecho, el 38% admite que solo ha tenido dos relaciones estables, y un 29% solo una. Los andaluces demuestran que buscan el amor verdadero y no quieren juegos innecesarios, así lo confirma el 36% que afirma no haber tenido ninguna relación esporádica en los últimos años, un porcentaje que aumenta hasta el 42% en el caso de las mujeres.