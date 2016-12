Ana Terrón señala que los cortes de luz en la Zona Norte de Granada están vulnerando los derechos de sus habitantes

La diputada Ana Terrón solicitó la semana pasada, en nombre de su grupo Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea un informe al Ministerio del Interior sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado contra las conductas tipificadas en el art. 368 del Código Penal – “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” – en relación al tipo de inmueble -vivienda, local u otro- , dirección, referencia catastral, y cantidad aprehendida de las actuaciones en los últimos cuatro años.

La diputada señala que la compañía suministradora de electricidad en el distrito norte de granada ha declarado como causa de los continuos cortes de electricidad la existencia de “mil plantaciones de marihuana en la zona con sus correspondientes tendidos”. Entiende que esta explicación -que no facilita los datos de “quiénes pagan y quiénes no pagan” la luz- es injustificada por cuanto imputa indiscriminadamente a los 36.000 residentes en estos barrios un comportamiento criminal cuando en realidad son los que sufren esta ausencia del estado de derecho y así defiende Terrón “la consecuencia es que se está produciendo un considerable deterioro de la calidad de vida cuando no una vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de dichos barrios con la consiguiente alarma vecinal; al final esta situación la pagan los vecinos y vecinas que ven cómo se deterioran sus condiciones de vida y ven vulnerados sus derechos a una vida digna”.

La petición de información de la diputada Ana Terrón en el Congreso contiene como preámbulo la información periodística de un diario de tirada nacional que publica que la provincia de Granada encabeza el ranking de decomiso de marihuana a nivel estatal, señalando que “En 2015, las autoridades decomisaron hasta 1.126 kilogramos de marihuana en la región, 438 más que el año anterior, según el Ministerio del Interior. Solo hay otras cinco provincias que superaron el millar de kilos incautados: Barcelona, Girona, Sevilla, Valencia y Málaga. Granada es la primera de las seis regiones por aumento bruto de kilogramos y la segunda respecto al total decomisado, en proporción a la población”. La petición señala que en Granada capital es el Distrito Norte – que comprende los barrios de Almanjáyar, Rey Badis, Joaquina Egüaras, la Paz y Cartuja, con 4.992 viviendas de carácter público- donde se están produciendo cortes de electricidad indiscriminada que está causando problemas de todo tipo a los habitantes del distrito que no sólo afecta a las viviendas particulares sino también a las calles, parques, residencias, colegios, etc. Este problema ha dado lugar a situaciones como las vividas ayer en el distrito norte en el que la sociedad civil ha clamado por una solución porque muchos de sus barrios llevaban sin luz desde el miércoles. “Estábamos ante una situación muy grave, que ha estallado en estas fechas navideñas reclamando el protagonismo que se merece y hay que abordarlo urgentemente”.

SOLICITUD

En consecuencia, y debido a los motivos expuestos, se solicita la siguiente información:

Único.- Se emita por el Ministerio del Interior informe de las actuaciones en los barrios de Almanjayar, Cartuja, La Paz, Rey Badis, y Joaquina Eguaras de los cuerpos de seguridad del estado contra las conductas tipificadas en el art. 368 del Código Penal con indicación del tipo de inmueble -vivienda, local u otro- , dirección, referencia catastral, y cantidad aprehendida de las actuaciones en los últimos cuatro años. con indicación del tipo de inmueble -vivienda, local u otro- , dirección, referencia catastral, y cantidad aprehendida de las actuaciones en los últimos cuatro años.