Ana Terrón: “Los servicios sociales deben garantizar por ley la protección de las personas en riesgo de desahucio”

Ana Terrón ha declarado este fin de semana que los desahucios siguen creciendo, aumentaron un 4,6% en el segundo trimestre de 2016 y asegura que el PP no está haciendo nada, “tiene muchos instrumentos a su disposición que no está utilizando; puede conseguir con la Ley de Vivienda que no se desahucie a la población más vulnerable, y además puede realizar una modificación muy sencilla en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal manera que la notificación de desahucios no sólo pase por el juzgado si no también por los servicios sociales”

Terrón ha anunciado que Unidos Podemos está trabajando en una ley de vivienda que incluya esta modificación que obligaría a que las órdenes de desahucios pasen por los Servicios Sociales y de este modo, estos pudieran actuar como parte indispensable en la defensa del derecho a la vivienda de toda la ciudadanía y en particular de la más vulnerable. “Esta ley incluye también la necesidad de notificación de nuevo a los servicios sociales que tendrán la obligación de participar en el proceso de desahucio para proteger sobre todo a la población más vulnerable; sería análoga a la que hemos presentado en el Parlamento Andaluz o la que se ha aprobado en Cataluña. A pesar de que en Andalucía PSOE y Cs votaron que no, esperamos que rectifiquen y en el Congreso de los Diputados voten a favor de esta Ley que pretende defender el derecho a la vivienda, principalmente de las personas más vulnerables”.