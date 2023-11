'Wish', la película de Disney inspirada en la Alhambra, llega a los cines este viernes

Un reino situado en el extremo sur de la península ibérica. ¿Les suena? Como para no. Bajo ese telón de fondo se desarrolla Wish: el poder de los deseos, la última película de animación creada por Disney, y con la que el estudio norteamericano quiere soplar las velas de su centenario. Cien años no se cumplen todos los días y, por eso, la compañía ha querido ir más allá al buscar una historia cargada de magia.

Magia que, como no podía ser de otra manera en un entorno como el revelado al principio de este texto, nace de la arquitectura andalusí. Por eso, la cinta está inspirada en la Alhambra y otros monumentos como la Mezquita de Córdoba, la Torre del Oro de Sevilla o el Real Alcázar de la ciudad hispalense. Y es que esta comedia musical lleva al respetable hasta el reino mágico de Rosas, donde Asha, una joven espontánea e idealista, pide un deseo tan fuerte que potente que termina siendo concedido por una fuerza del éter.

Arcos ciegos de medio punto o azulejos esmaltados que forman patrones se dan la mano a lo largo del film. "Dada situación de Rosas, era lógico que tuviera influencias del norte de África y el sur de Europa. También pensamos que las personas que viajaron por La ruta de la seda podrían terminar allí", asegura la directora Fawn Veerasunthorn, quien admite que el equipo se puso en manos de expertos para cerciorarse de que las imágenes elevaban a la historia una percepción real de esas latitudes. No en vano, de la Alhambra se pueden reconocer sus arcos de herradura y lobulados.

"El objetivo de esta narración era crear un lugar que permita a todos en el mundo participar en la historia del origen de un cuento de hadas: la idea de pedirle deseos a una estrella es universal", asegura Lisa Keene, diseñadora de producción, quien explica que la elección de la ubicación fue estratégica y "un esfuerzo consciente para asegurar que hubiera muchas culturas presentes entre el pueblo de Rosas".

Pero no sólo en el atrezzo se aprecia la influencia de la cultura española en Wish, también en la música y las coreografía, que ha contado con la colaboración del prestigioso bailarín y coreógrafo madrileño Antonio Najarro. Flamenco, guitarras españolas y castañuelas se dan la mano en una puesta en escena que también se vale de la percusión, el zapateo o el movimiento de faldas flamencas.

El tráiler de la película, que llega a los cines este viernes 24 de noviembre, puede verse en el siguiente enlace.